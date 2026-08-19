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ہوٹلوں اور ریستورانوں میں مختلف قسم کے پکوانوں میں استعمال ہونے والے گوشت کی قسم واضح کرنے کی ہدایت جاری
ایڈوائزری کے مطابق یہ ہدایات فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ 2006 اور اس کے تحت بنائے گئے قواعد و ضوابط کے مطابق ہیں۔
Published : August 19, 2026 at 8:23 AM IST
سرینگر ( پرویز الدین) :فوڈ اینڈ ڈرگس ایڈمنسٹریشن (ایف ڈی اے) نے جموں و کشمیر میں ہوٹلوں، ریستوراں، کیفے، ڈھابوں، مٹھائی کی دکانوں، بیکریوں اور دیگر فوڈ بزنس آپریٹرز کو فوڈ سیفٹی انفارمیشن بورڈ نمایاں طور پر آویزاں رکھنے اور کھانے کی تیاری میں استعمال ہونے والے گوشت کی قسم کا واضح طور ذکر کرنے کی ہدایت دی ہے۔
ایف ڈی اے کی جانب سے جاری کردہ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ہدایات فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ 2006 اور اس کے تحت بنائے گئے قواعد و ضوابط کے مطابق ہیں جوکہ فوڈ بزنس آپریٹرز پر ایک قانونی ذمہ داری عائد کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ صارفین کو فروخت کیا جانے والا کھانا محفوظ، مناسب طریقے سے پیش کیا جائے اور گمراہ کن نہ ہو۔
ایڈوائزری کے مطابق ریستورانوں میں نمایاں جگہ پر فوڈ سیفٹی ڈسپلے بورڈ لگانا ہوگا۔ کھانے کے کاروبار کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ گھی، خوردنی تیل، ونسپتی اور دیگر خوردنی چکنائی کے استعمال سے تیار کردہ کھانے کی اشیاء کی الگ الگ فہرستیں ظاہر کریں۔
ایف ڈی اے نے کہا کہ پکا ہوا یا تیار کھانا فروخت کرنے والے ہر فوڈ بزنس آپریٹر کو بھی ایک نوٹس ڈسپلے کرنا ہوگا، جس میں یہ بتایا جائے کہ کھانے کی اشیاء فروخت کے لیے پیش کی جارہی ہیں۔
جاری کردہ ایڈوائزری اداروں کو ہدایت کی کہ وہ فوڈ سیفٹی انفارمیشن بورڈ پر اپنے لائسنس نمبر اور کسٹمر کیئر نمبر سمیت تفصیلات نمایاں طور پر ظاہر کریں۔ایف ڈی اے نے فوڈ بزنسز سے مزید کہا ہے کہ وہ ہر تیاری میں استعمال ہونے والے گوشت کی قسم کو واضح طور پر بیان کریں۔
مزید کہا گیا کہ انکشاف میں واضح طور پر اس بات کا ذکر ہونا چاہیے کہ آیا کسی ڈش میں مٹن، بیف، چکن، مچھلی یا کوئی اور مخصوص قسم کا گوشت ہے اور اسے مینو کارڈز، فوڈ سیفٹی انفارمیشن بورڈز اور ڈسپلے کاؤنٹرز یا مینو ڈسپلے پر بنایا جانا چاہیے، جہاں بھی قابل اطلاق ہو۔
محکمہ نے کھانے کے کاروباروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ استعمال شدہ گوشت کی اصل قسم کی وضاحت کیے بغیر "مٹن کری"، "مٹن بریانی"، "مٹن کباب" یا "نان ویجیٹیرین" جیسی عمومی وضاحتوں سے گریز کریں۔اس میں کہا گیا کہ معلومات درست، قابل فہم، صارفین کے لیے واضح طور پر نظر آنے والی اور ہر وقت اپ ڈیٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ باخبر انتخاب کر سکیں۔
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ایف ڈی اے نے نامزد افسران اور فوڈ سیفٹی افسران کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ دائرہ اختیار میں فوڈ بزنس آپریٹرز کے درمیان ایڈوائزری کو لاگو کریں اور فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ کے تحت کئے گئے،معائنے کے دوران تعمیل کی تصدیق کریں۔محکمہ نے متنبہ کیا ہے اگر کوئی ایکٹ یا قواعد و ضوابط کے اطلاق شقوں کی عدم تعمیل کرتے پایا گیا تو قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔