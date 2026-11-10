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اننت ناگ میں دھان کی پیداوار فی ہیکٹر 68 سے 71 کوئنٹل تک پہنچ گئی، اچھی فصل کے اہم عوامل پر خاص رپورٹ
سازگار موسم، معیاری بیجوں اور بروقت آبپاشی کے نتیجے میں اننت ناگ میں دھان کی فی ہیکٹر پیداوار میں تین کوئنٹل کا اضافہ ہوا ہے۔
Published : November 10, 2026 at 6:35 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں رواں سال دھان کی پیداوار اور فی ہیکٹر پیداواری صلاحیت میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال جہاں دھان کی فی ہیکٹر پیداوار تقریباً 68 کوئنٹل تھی، وہیں رواں سال یہ بڑھ کر 71 کوئنٹل تک پہنچ گئی ہے؛ اس طرح فی ہیکٹر پیداوار میں تین کوئنٹل کا اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ زراعت کے مطابق، معیاری اور ہائبرڈ بیجوں کے استعمال، فصل کے لیے سازگار موسمی حالات اور بروقت آبپاشی کی سہولیات نے اس اضافے میں اہم کردار ادا کیا۔
چیف ایگریکلچر افسر اننت ناگ، شاہنواز حسین شاہ نے بتایا کہ ضلع اننت ناگ جموں و کشمیر میں زرعی پیداواری صلاحیت کے اعتبار سے نمایاں مقام رکھتا ہے۔ محکمہ زراعت کی جانب سے کسانوں کو معیاری اور ہائبرڈ اقسام کے بیج سبسڈی نرخوں پر فراہم کیے جا رہے ہیں، جن میں ایس آر 4، ایس آر 2 اور ایس آر 5 جیسی اقسام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نئی اقسام متعارف کرانے پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ رواں سال دھان کی ایک نئی قسم ’ایس ایس 1‘ بھی متعارف کرائی گئی، جس کے دانے لمبے ہیں اور خوشبو مشک بدجی سے ملتی جلتی ہے، جبکہ اس کی ساخت باسمتی چاول سے مشابہت رکھتی ہے۔ ضلع اننت ناگ میں تقریباً 100 ہیکٹر اراضی پر اس نئی قسم کی کاشت کی گئی۔
شاہنواز حسین شاہ کے مطابق، روایتی خوشبودار چاول ’مشک بدجی‘ کی پیداوار میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ماضی میں اس کی کاشت زیادہ تر ساگم اور کوکرناگ جیسے مخصوص علاقوں تک محدود تھی، تاہم اب اسے ضلع کے دیگر حصوں تک بھی وسعت دی گئی ہے۔ رواں سال تقریباً 580 ہیکٹر اراضی پر مشک بدجی کی کاشت کی گئی۔ اس کے علاوہ ریڈ رائس (سرخ چاول) کی پیداوار پر بھی خصوصی توجہ دی گئی، جس کی کاشت بالخصوص ڈورو اور ویری ناگ کے علاقوں میں کی گئی۔
انہوں نے کہا کہ بہتر زرعی پیداوار کے لیے محکمہ زراعت کے ساتھ دیگر متعلقہ محکموں نے بھی بھرپور تعاون کیا؛ خصوصاً محکمہ آبپاشی نے فصل کے اہم مراحل کے دوران کھیتوں تک بروقت پانی پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس سے دھان کی فصل کو پانی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
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زرعی سائنسدان اور ماہر زراعت ڈاکٹر عاشق حسین نے رواں سال کے موسمی حالات کو دھان، مکئی اور دیگر زرعی فصلوں کے لیے انتہائی موافق قرار دیتے ہوئے کہا کہ سال 2026 مجموعی طور پر زرعی پیداوار کے لیے انتہائی سودمند ثابت ہوا۔
انہوں نے بتایا کہ جون اور جولائی میں درجہ حرارت تقریباً 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا، جبکہ جولائی میں معمول سے تقریباً 35 فیصد زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ اگست میں بھی وقفے وقفے سے بارشیں ہوئیں۔ مجموعی طور پر رواں سال موسم گرم اور مرطوب رہا، ہوا میں نمی کی مناسب مقدار موجود تھی اور بارشیں بھی فصل کی ضرورت کے مطابق ہوئیں۔ ان موسمی عوامل نے فصل کی نشوونما اور دانوں کی بہتر افزائش کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔
ڈاکٹر عاشق حسین نے وضاحت کی کہ دھان کی فصل میں ’ویجیٹیٹو گروتھ‘ یعنی ابتدائی نشوونما کا مرحلہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے، جس دوران مناسب درجہ حرارت فصل کی بہتر بڑھوتری میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اگست کے دوران نسبتاً خشک موسم دانوں کی افزائش اور ان کے بھراؤ کے لیے مفید رہتا ہے۔ ان کے مطابق، رواں سال فصل کے ان دونوں اہم مراحل کے دوران موسم زیادہ تر موافق رہا، جس کے نتیجے میں پیداوار بہتر ہوئی۔
تاہم، انہوں نے بتایا کہ بعض علاقوں سے فصل کو بیماریوں کی وجہ سے نقصان پہنچنے کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں۔ ان کے مطابق، اس کی ایک ممکنہ وجہ کسانوں کی جانب سے معیاری اور جدید اقسام کے بیجوں کا استعمال نہ کرنا ہے، کیونکہ جدید اقسام میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے اور فصل مختلف امراض کا بہتر مقابلہ کر سکتی ہے۔
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انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ کئی برسوں سے برفباری میں کمی کے باعث زمین میں نمی کی سطح متاثر ہوئی، تاہم رواں سال جون اور جولائی میں ہونے والی مناسب بارشوں نے اس کمی کو کسی حد تک پورا کیا۔ اس وجہ سے دھان کی فصل کو اہم اور نازک مراحل کے دوران پانی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور فصل کی نشوونما بہتر رہی۔
ڈاکٹر عاشق حسین نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ زرعی ماہرین کی جانب سے جاری کردہ اسکاسٹ (SKUAST) کی سفارشات اور ایڈوائزری پر سختی سے عمل کریں، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بروقت اقدامات کریں اور کھادوں و زرعی ادویات کا استعمال ماہرین کی ہدایات کے مطابق کریں۔ انہوں نے کہا کہ معیاری اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والے بیجوں کا انتخاب، جدید زرعی طریقوں کو اپنانا اور فصل کی بروقت دیکھ بھال کسانوں کے لیے بہتر پیداوار اور مستحکم آمدنی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔
مجموعی طور پر، رواں سال ضلع اننت ناگ میں دھان کی ریکارڈ پیداوار کو معیاری بیجوں، سازگار موسمی حالات، بروقت آبپاشی اور زرعی محکموں کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔
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