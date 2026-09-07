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انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں فاطمہ ثنا شیخ، طحہ شاہ اور ودھو ونود چوپڑا نے اپنے خیالات، احساسات اور جزبات بیان کئے
فلم فیسٹول کے دوران دوران فاطمہ نے کہا کہ یہ تقریب جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ایک اہم موقع ہے۔
Published : September 7, 2026 at 8:19 PM IST
سری نگر: بالی ووڈ اسٹارز فاطمہ ثناء شیخ اور طحہٰ شاہ بدوشا نے سری نگر میں جموں و کشمیر کے پہلے بین الاقوامی فلم فیسٹیول کی افتتاحی تقریب میں کشمیری ذائقے کا اضافہ کیا۔ انہوں نے خصوصی تقریب میں مہمانوں کے استقبال کے لیے ہندی، انگریزی اور کشمیری زبانوں کا استعمال کیا۔
فاطمہ ثنا شیخ کے لیے یہ موقع اپنی کشمیری جڑوں سے دوبارہ جڑنے کا موقع بھی تھا۔ فلم "دنگل" میں گیتا پھوگٹ کا کردار ادا کرکے شہرت حاصل کرنے والی اداکارہ نے صحافیوں کو ایک میٹھے کشمیری فقرے کے ساتھ خوش آمدید کہا: "وارئی چھیو" جس کا مطلب ہے "آپ کیسے ہیں؟"
فلم فیسٹول کے دوران دوران فاطمہ نے کہا کہ یہ تقریب جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ انہوں نے کہا، "یہ نوجوانوں کے لیے ایک شاندار موقع ہے، اور میں اس کا حصہ بن کر بہت خوش ہوں۔"
اداکار نے اپنی دنگل ساتھی اداکارہ زائرہ وسیم کے بارے میں بھی پیار سے بات کی۔ زائرہ ایک کشمیری اداکار ہیں جنہوں نے فلم میں گیتا پھوگاٹ کے بچپن کا کردار ادا کیا تھا۔
ثناء کا کہنا تھا کہ "میں اپنی دنگل کی ساتھی اداکارہ زائرہ وسیم سے ملی ہوں، وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں۔"
فاطمہ کا کشمیر سے ذاتی تعلق ہے۔ ان کے خاندان کی جڑیں سری نگر میں ہیں، اس لیے فیسٹول میں ان کی موجودگی گھر واپسی کی طرح محسوس ہوئی۔ تقریب کے دوران ان کا کشمیری زبان کا استعمال ایک چھوٹا لیکن یادگار لمحہ تھا جس نے ان کی بالی ووڈ شناخت کو ان کے کشمیری ورثے سے جوڑ دیا۔
دنگل میں اپنی کامیابی کے بعد سے، اداکارہ نے متعدد فلموں میں کام کیا، جن میں "تھار، سورج پہ منگل بھاری،" "لوڈو،" اور "دھک دھک" شامل ہیں۔ انہوں نے مرکزی دھارے کے ہندی سنیما سے لے کر کردار پر مبنی کہانیوں تک تمام انواع کی فلموں میں اپنی اداکاری کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔
طحہٰ شاہ بدوشا، جنہوں نے ثنا کے ساتھ افتتاحی تقریب کی میزبانی کی، نے بھی کشمیر کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں بات کی۔
انہوں نے کہا، "میں نے کشمیر میں چند فلموں کی شوٹنگ کی ہے اور یہاں آ کر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ یہ یقینی طور پر فلم بینوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ یہ ایک یادگار تقریب ہو گی۔"
"یہ کیسہ تگڈم،" "بار بار دیکھو،" "ہیرا منڈی،" اور "رنجش ہی سہی،" جیسی فلموں کے لیے مشہور طحہ نے مدت اور رومانوی پروجیکٹس سے بھی کافی مقبولیت حاصل کی۔ ان کی موجودگی نے اس تقریب میں بالی ووڈ کے ایک اور ممتاز چہرے کی آمد کی نشاندہی کی، جس کا اہتمام فلم انڈسٹری اور جموں و کشمیر کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔
افتتاحی تقریب کی میزبانی کرتے ہوئے، دونوں اداکاروں نے کئی کشمیری لائنیں بولیں، جس نے سامعین اور مہمانوں میں کافی جوش و خروش پیدا کیا۔
ان کی موجودگی اس وقت سامنے آئی جب کشمیر اپنے پہلے بین الاقوامی فلمی میلے کے لیے اپنے دروازے کھولتا ہے۔ یہ چار روزہ ایونٹ 7 سے 10 ستمبر تک "رنگ سینما" کے تھیم کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے۔
فلم فیسٹول میں 92 ممالک سے موصول ہونے والی 1,100 سے زائد فلموں میں سے 135 فلموں کی نمائش کی جائے گی۔ ہندوستان اور بیرون ملک سے فلم سازوں، اداکاروں، ماہرین تعلیم، اور سنیما کے شائقین سمیت 300 سے زائد مندوبین کی شرکت متوقع ہے۔
مرکزی مقام سری نگر میں شیر کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر ہے، جس کی اسکریننگ اور سرگرمیاں بھی آئناکس میں ہوتی ہیں۔ گلمرگ میں ایک خصوصی تقریب منعقد ہوگی، جبکہ ڈل جھیل پر ایک تیرتا ہوا سینما کشمیر کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک سے فلمیں دکھائے گا۔
یہ میلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب جموں و کشمیر فلم انڈسٹری کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کشمیر کبھی ہندی فلم سازوں کے لیے پسندیدہ مقام تھا۔ اس کے پہاڑ، جھیلیں، باغات اور گھاس کا میدان بے شمار گانوں اور فلموں میں نمایاں ہے۔
اب بڑا مقصد یہ ہے کہ اس خطے کو فلموں کے لیے ایک پس منظر سے زیادہ بنایا جائے۔
فلم ساز ودھو ونود چوپڑا کے لیے، جنہوں نے فیسٹیول میں شرکت کی، یہ موقع بہت زیادہ ذاتی اہمیت کا حامل تھا۔ سری نگر کے رہنے والے اور ایس پی کالج کے سابق طالب علم چوپڑا نے اپنی شرکت کو وطن واپسی قرار دیا اور نوجوان کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں۔
امیرا کدل سے فلم انڈسٹری تک اپنے سفر کو یاد کرتے ہوئے چوپڑا نے کہا کہ میں کشمیر سے ہوں۔ انہوں نے نوجوان فلم سازوں کی بھی حوصلہ افزائی کی کہ وہ دنیا کو دکھائیں کہ وہ کیا تخلیق کر سکتے ہیں۔
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