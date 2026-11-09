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بانیہال میں کار دیوار سے ٹکرا گئی، باپ بیٹا ہلاک، دیگر تین افراد زخمی
بانہال کے گنڈ اڈلکوٹ علاقے سے تعلق رکھنے والا یہ خاندان مقامی سیر و تفریح کے لیے بانہال کی جانب سفر کر رہا تھا۔
Published : November 9, 2026 at 6:21 PM IST
رام بن (نواز رونیال): جموں سرینگر قومی شاہراہ (NH-44) پر بانہال کے کھڑپورہ علاقے کے نزدیک پیر کے روز ایک المناک سڑک حادثے میں باپ بیٹے کی موت واقع ہوگئی، جبکہ خاندان کے تین دیگر افراد زخمی ہوگئے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ان کی گاڑی بے قابو ہوکر سڑک کنارے ایک دیوار سے جا ٹکرائی۔
مہلوکین کی شناخت خالد مزمل وانی، جو پیشے سے استاد تھے، اور ان کے والد غلام محمد وانی، جو ایک سبکدوش لیکچرار تھے، کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں کو سب ڈسٹرکٹ اسپتال (ایس ڈی ایچ) بانہال پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔
اس دردناک حادثے کے بعد بانہال قصبے میں غم و اندوہ کی لہر دوڑ گئی۔ مہلوکین کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے سینکڑوں افراد ایس ڈی ایچ بانہال میں جمع ہوگئے۔
اطلاعات کے مطابق، بانہال کے گنڈ اڈلکوٹ علاقے سے تعلق رکھنے والا یہ خاندان مقامی سیر و تفریح کے لیے بانہال کی جانب سفر کر رہا تھا کہ راستے میں یہ المناک حادثہ پیش آیا۔
حادثے میں زخمی ہونے والے تین افراد کی شناخت عبدالقیوم وانی، جو خالد مزمل کے چچا ہیں، طیبہ نبی، جو خالد مزمل کی بیٹی ہیں، اور سات سالہ محمد حسین، جو مدثر نذر کے فرزند اور خالد مزمل کے بھتیجے ہیں، کے طور پر ہوئی ہے۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اہلکاروں اور بانہال میں این جی او کے رضاکاروں نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کیں۔ رضاکاروں نے زخمیوں کو گاڑی سے نکال کر فوری طور پر ایس ڈی ایچ بانہال منتقل کیا، جہاں انہیں ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ بعد ازاں تینوں زخمیوں کو مزید اور بہتر علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ ریفر کر دیا گیا۔پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مقدمے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ حادثے کی وجوہات اور حالات کا پتہ لگایا جا سکے۔