پہلگام میں دلخراش واقعہ، بیٹے کو بچاتے ہوئے باپ دریائے لیدر میں ڈوب گیا، ریسکیو آپریشن جاری
تصاویر لینے کے دوران کمسن بیٹا دریا میں جا گرا۔ بیٹے کو بچانے کیلئے باپ نے بھی فوری طور پر پانی میں چھلانگ لگا د۔
Published : May 31, 2026 at 4:31 PM IST
پہلگام (فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں سنیچر کے روز ایک انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک باپ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش میں دریائے لیدر کی تیز و تند موجوں کی نذر ہو گیا۔
بتایا جا رہا ہے 42 سالہ محمد اشرف میر ولد غلام محی الدین میر، ساکن جواہر نگر سرینگر، جو پیشے کے لحاظ سے ایک نجی کمپنی میں اے سی مکینک تھے، اپنے اہل خانہ کے ہمراہ تفریح کے لیے پہلگام آئے ہوئے تھے۔
اطلاعات کے مطابق یہ خاندان لنگن بل کے علاقے میں کولاہوئی گرین ہوٹل کے نزدیک دریائے لدر کے کنارے تصاویر لے رہا تھا کہ اچانک ان کا کمسن بیٹا فہد پھسل کر دریا کے تیز بہاؤ میں جا گرا۔ بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر محمد اشرف میر نے فوری طور پر دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ اسے بچایا جا سکے، تاہم تیز بہاؤ اور پھسلن کی وجہ سے وہ خود بھی پانی کی نذر ہو گئے اور دریا کی موجوں میں بہہ گئے۔
موقعے پر موجود مقامی لوگوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بچے کو بحفاظت نکال لیا، تاہم محمد اشرف میر کو بچایا نہ جا سکا اور وہ لاپتہ ہو گئے، جن کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔
واقعے کے فوراً بعد مقامی انتظامیہ حرکت میں آئی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ اس سلسلے میں اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس (SDRF) کی ٹیموں کو طلب کیا گیا ہے، جب کہ مقامی رافٹنگ ٹیمیں بھی تلاش مہم میں شامل ہو گئی ہیں۔ دریا کے مختلف مقامات پر تلاش جاری ہے تاکہ لاپتہ شخص کا سراغ لگایا جا سکے۔
اس واقعے کی خبر پھیلتے ہی علاقے میں غم و افسوس کی لہر دوڑ گئی ہے، جب کہ مقامی لوگوں اور سیاحوں کو دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب احتیاط برتنے کی سخت ہدایت دی گئی ہے، خاص طور پر ان مقامات پر جہاں پانی کا بہاؤ تیز ہو۔
