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بیٹے کو بچانے کی کوشش میں باپ نالے میں ڈوب کر جاں بحق، نسو بدرگنڈ میں المناک حادثہ
بیٹے کو پانی میں ڈوبتا دیکھ کر ظہور احمد نے بغیر کسی تاخیر کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نالے میں چھلانگ لگا دی۔
Published : August 20, 2026 at 6:34 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے نسو بدرگنڈ علاقے ایک انتہائی دلخراش حادثہ پیش آیا، جہاں اپنے پانچ سالہ بیٹے کو ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کے دوران ایک 30 سالہ شخص خود گہرے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہوگیا۔ اس المناک واقعے کے بعد پورے علاقے میں غم و صدمے کی لہر دوڑ گئی، جبکہ متوفی کے اہل خانہ، رشتہ داروں اور مقامی لوگوں میں کہرام مچ گیا۔
جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت ظہور احمد گنائی ولد عبدالمجید گنائی، ساکن نگین پورہ، کنڈ، دیوسر کے طور پر ہوئی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق ظہور احمد گنائی اپنے رشتہ داروں کے ہاں شادی کی تقریب میں شرکت کے سلسلے میں نسو بدرگنڈ آیا ہوا تھا۔ اسی دوران اس کا پانچ سالہ بیٹا عماد سینڈرن نالہ میں نہاتے ہوئے اچانک گہرے پانی میں پھسل گیا اور ڈوبنے لگا۔
بیٹے کو پانی میں ڈوبتا دیکھ کر ظہور احمد نے بغیر کسی تاخیر کے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے بچانے کے لیے نالے میں چھلانگ لگا دی۔ تاہم پانی کی گہرائی زیادہ ہونے کے باعث وہ خود بھی مشکل میں پھنس گیا اور گہرے پانی میں ڈوب گیا۔
واقعے کے بعد موقع پر موجود افراد نے فوری طور پر بچاؤ کی کوششیں شروع کیں، تاہم ظہور احمد کو پانی سے نکالے جانے تک وہ دم توڑ چکا تھا۔ اس کی موت کی خبر ملتے ہی اہل خانہ اور رشتہ داروں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔
مقامی لوگوں نے اس واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ظہور احمد نے اپنے کمسن بیٹے کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کردی، جو ایک انتہائی دردناک اور المناک واقعہ ہے۔
واقعے کے بعد علاقے میں سوگ کی کیفیت چھا گئی، جبکہ اہل خانہ کی آہ و بکا سے ماحول انتہائی غمگین ہوگیا۔ رشتہ داروں، دوستوں اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد غمزدہ خاندان کے ساتھ اظہارِ تعزیت کے لیے پہنچ گئی۔
ادھر پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ضروری کارروائی شروع کردی ہے اور حادثے کے حوالے سے قانونی و ضابطہ کی کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔
اس المناک حادثے نے ایک مرتبہ پھر ندی نالوں اور گہرے پانی کے مقامات پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے، تاکہ مستقبل میں ایسے افسوسناک واقعات سے بچا جا سکے۔