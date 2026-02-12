ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سڑک نہ ہونے سے والد کا انتقال، مجبوری میں سیاست میں آیا: ایم ایل اے جاوید اقبال چودھری
جاوید اقبال چودھری نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں اپنے قریبی رشتہ دار اور سابق وزیر چودھری ذوالفقارعلی (بی جے پی امیدوار) کو شکست دی تھی۔
Published : February 12, 2026 at 8:42 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کی حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) کے رکن اسمبلی جاوید اقبال چودھری نے جمعرات کو قانون ساز اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ انہوں نے سیاست میں قدم شوقیہ نہیں بلکہ ایک ذاتی سانحہ کے بعد مجبوری میں رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد کا انتقال اس وجہ سے ہو گیا کیونکہ ان کے گاؤں تک پختہ سڑک موجود نہیں تھی، جس کے باعث انہیں بروقت اسپتال منتقل نہیں کیا جا سکا۔
جاوید اقبال چودھری، جو ضلع راجوری کے بدھل حلقہ سے ایم ایل اے ہیں، نے ایوان میں محکمہ تعمیرات عامہ (پی ڈبلیو ڈی)، صنعت و تجارت اور کانکنی کے محکموں کے گرانٹس پر بحث کے دوران یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا، “میں اپنی مرضی سے ایم ایل اے نہیں بنا بلکہ حالات نے مجھے سیاست میں آنے پر مجبور کیا۔ جب میرے والد کو دل کا دورہ پڑا تو ہمارے گھر سے پانچ سے چھ کلومیٹر دور تک کوئی قابلِ آمد و رفت سڑک نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہم انہیں بروقت اسپتال نہ پہنچا سکے اور وہ دم توڑ گئے۔”
ریہان گاؤں، تحصیل بدھل کے رہائشی چودھری نے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری، جو متعلقہ محکموں کے انچارج بھی ہیں، سے مطالبہ کیا کہ ان کے گاؤں سمیت دیگر دور دراز علاقوں تک سڑکوں کی تعمیر کو ترجیح دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا حلقہ تقریباً 150 کلومیٹر پر محیط ہے اور راجوری، تھنہ منڈی، کالاکوٹ، ریاسی اور مہور جیسے علاقوں سے متصل ہے، جہاں بنیادی ڈھانچے کی شدید کمی ہے۔
واضح رہے کہ جاوید اقبال چودھری نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں اپنے قریبی رشتہ دار اور سابق وزیر چودھری ذوالفقار علی (بی جے پی امیدوار) کو شکست دی تھی۔ بحث کے دوران پیپلز کانفرنس کے چیئرمین اور ہندواڑہ کے ایم ایل اے سجاد غنی لون اور بی جے پی کے ایم ایل اے سنیل کمار نے بھی اہم نکات اٹھائے۔ انہوں نے سرکاری ٹینڈرز میں “سب سے کم بولی” کے اصول پر نظر ثانی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے کام کے معیار پر سمجھوتہ ہوتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: ایم ایل اے کیلئے ایس ٹی-2 درجہ کے مطالبہ پر جموں کشمیر اسمبلی میں گرما گرمی
کانکنی کے معاملے پر سجاد لون نے زور دیا کہ کانکنی کے ٹھیکے مقامی لوگوں کو دیے جائیں، نہ کہ بڑی کارپوریٹ کمپنیوں کو۔ ان کا کہنا تھا کہ مقامی افراد اپنے علاقوں کے ماحول اور ماحولیاتی توازن کا زیادہ خیال رکھیں گے کیونکہ وہ اپنے گاؤں اور برادری کے سامنے جوابدہ ہوتے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ نے تمام ارکان اسمبلی کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے مطالبات کا جائزہ لے کر جو ممکن ہو سکے گا، اسے عملی جامہ پہنایا جائے گا۔