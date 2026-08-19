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پہلگام کے ینارڈ میں بادل پھٹنے کے بعد تیز پانی کا بہاؤ، مقامی لوگوں اور سیاحوں میں تشویش
ینارڈ کے رافٹنگ پوائنٹ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بادل پھٹنے کے بعد پانی کے تیز بہاؤ سے علاقہ میں خوف کا ماحول ہے۔
Published : August 19, 2026 at 9:43 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے معروف سیاحتی مقام پہلگام کے ینارڈ علاقے، بالخصوص رافٹنگ پوائنٹ کے قریب بادل پھٹنے کے بعد کے مناظر نے مقامی لوگوں اور سیاحوں میں تشویش پیدا کردی ہے۔ علاقے سے سامنے آنے والے مناظر میں بادل پھٹنے کے باعث پانی کے تیز بہاؤ اور ندی نالوں میں اچانک پانی کی سطح بڑھنے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔
مقامی لوگوں کے مطابق پہلگام کے بالائی علاقوں میں مسلسل بادل پھٹنے کے واقعات اور موسلادھار بارش نے صورتحال کو تشویشناک بنا دیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں اچانک ہونے والی شدید بارش کے نتیجے میں ندی نالوں اور برساتی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیزی سے بڑھ جاتا ہے، جس سے نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں اور سیاحتی مقامات پر موجود افراد کو خطرات لاحق ہوسکتے ہیں۔
ینارڈ کے قریب رافٹنگ پوائنٹ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بادل پھٹنے کے بعد پانی کے تیز بہاؤ نے مقامی آبادی میں خوف و ہراس پیدا کردیا ہے۔ مقامی افراد نے انتظامیہ اور متعلقہ محکموں سے اپیل کی ہے کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جائے اور حساس مقامات پر حفاظتی اقدامات مزید سخت کیے جائیں۔
لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلگام ایک اہم سیاحتی مرکز ہے جہاں روزانہ بڑی تعداد میں سیاح پہنچتے ہیں، اس لیے موسمی صورتحال کے پیش نظر سیاحوں کو بروقت احتیاطی ہدایات جاری کرنا انتہائی ضروری ہے۔ خاص طور پر دریاؤں، ندی نالوں، رافٹنگ پوائنٹس اور دیگر حساس مقامات پر نگرانی بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔
مقامی شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بادل پھٹنے اور اچانک سیلابی صورتحال کے خطرے کے پیش نظر تمام متعلقہ محکموں کو الرٹ رکھا جائے، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ٹیموں کو تیار رکھا جائے اور لوگوں کو خطرناک مقامات سے دور رہنے کی ہدایت دی جائے۔
دریں اثنا، مسلسل خراب موسمی صورتحال کے باعث پہلگام کے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں تشویش پائی جارہی ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اگر بارش کا سلسلہ جاری رہا تو پہاڑی علاقوں سے اچانک پانی آنے کا خدشہ مزید بڑھ سکتا ہے۔
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عوام نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ موسم اور دریاؤں و ندی نالوں کی صورتحال پر مسلسل نگرانی رکھی جائے اور کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال کی صورت میں فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کرنے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل رکھے جائیں۔