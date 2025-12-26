ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں ملازمتوں کے فاسٹ ٹریک بھرتی کے اشتہار سے اوپن میرٹ امیدواروں میں مایوسی
اوپن میرٹ کے امیدوار جموں و کشمیر کی آبادی کا 70 فیصد ہیں۔ اس بھرتی مہم کے بارے میں ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟
Published : December 26, 2025 at 8:13 AM IST
سرینگر: عمر عبداللہ کے جموں و کشمیر کا چارج سنبھالنے کے ایک سال بعد، حکومت کے 'فاسٹ ٹریک' بھرتی کے منصوبے نے جموں و کشمیر میں ہلچل مچا دی ہے۔ ملک میں بے روزگاری کی شرح والے سب سے زیادہ متاثرہ ریاست ہونے کے باوجود، بھرتی مہم نے ریلیف کی بجائے ناراضگی کو جنم دیا ہے۔
تازہ ترین معاملہ جموں و کشمیر سروس سلیکشن بورڈ (جے کے ایس ایس بی) کی جانب سے ایک اشتہار ہے، جو کہ نان گزیٹڈ آسامیوں کے لیے بھرتی بورڈ ہے۔ محکمہ داخلہ میں کانسٹیبل کے 1,800 سے زیادہ عہدوں کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ جموں و کشمیر میں پولیس کانسٹیبل کے 934 اور کشمیر ڈویژن میں 881 عہدے ہیں۔
اوپن میرٹ کے امیدواروں کے لیے، جو جموں و کشمیر کی آبادی کا 70 فیصد حصہ ہیں، اس اقدام سے ملازمت کے نئے مواقع پر خوشی کی بجائے مایوسی پھیل گئی ہے۔ ساحل احمد 2024 سے ملازمت کے امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، جب منتخب حکومت نے فاسٹ ٹریک بھرتی کا اعلان کیا تھا۔
انہوں نے اس سال دو عہدوں کے لیے درخواست دی ہے، ایک محکمہ خزانہ میں اور ایک محکمہ صحت میں۔ انہیں کانسٹیبل کے عہدے کے لیے بھی درخواست دینے کی امید ہے۔ تاہم، ساحل کو شک ہے کہ وہ امتحان پاس کرنے کے قابل ہو جائے گا کیونکہ ان عہدوں کے لیے اوپن میرٹ کوٹہ محدود ہے اور درخواست دہندگان بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ حکومت کو اسامیوں کا اشتہار دینے سے پہلے ریزرویشن سسٹم کو تبدیل کرنا چاہیے تھا تاکہ اوپن میرٹ کی سب سے بڑی آبادی کو زیادہ مواقع فراہم کیے جا سکیں۔
پچھلے دو مہینوں میں، جموں اور کشمیر پبلک سروس کمیشن (جے کے پی ایس سی) اور ایس ایس آر بی نے سرکاری شعبے میں عملے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 3,000 سے زیادہ آسامیوں کا اعلان کیا ہے۔ تاہم، ان عہدوں میں سے تقریباً 70فیصد کوٹہ امیدواروں کے لیے مخصوص ہیں، جو یونین ٹیریٹری کی کل آبادی کا 30 فیصد ہیں۔
اس کی ایک مثال ہیلتھ کیئر سہولیات کو مضبوط بنانے کے لیے جے کے پی ایس سی کی جانب سے ڈاکٹروں (میڈیکل آفیسرز) کی براہ راست بھرتی ہے۔ اس کی وجہ صحت کے شعبے میں 16000 آسامیاں ہیں۔ ہیلتھ اور میڈیکل ایجوکیشن میں ڈاکٹروں کی 480 آسامیوں میں سے صرف 192 آسامیاں اوپن میرٹ (او ایم) کے لیے ہیں جبکہ باقی 288 مخصوص کیٹیگریز میں آتی ہیں۔
اس میں درج فہرست ذاتوں (ایس سی) کے لیے 38 آسامیاں، شیڈول ٹرائب- 1(ST-1)/ شیڈولڈ ٹرائب-2 (ST-2) کے لیے 48 پوسٹیں، پسماندہ علاقوں (آر بی اے) کے رہائشیوں کے لیے 48 پوسٹیں، دیگر پسماندہ طبقات (او بی سی) کے لیے 39 پوسٹیں، 48 اقتصادی طور پر کمزور طبقے (ای ڈبلیو ایس) کے لیے اور ALC/IB زمرہ جات کے لیے 19 پوسٹیں شامل ہیں۔
اوپن میرٹ (او ایم) اور کوٹہ کے درمیان یہ "تفاوت" اس وقت سے پیدا ہوا ہے جب بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) حکومت نے 2024 میں ریزرو گروپوں کو شامل کرنے کے لیے کوٹہ میں اضافہ کیا تھا۔ 2024 کے جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات میں اپنے انتخابی وعدے کے بعد، نیشنل کانفرنس حکومت نے ریزرویشن پالیسی کو "منطقی بنانے" کے لیے تین دسمبر کو ایک وزارتی پینل کی رپورٹ کو منظوری دی ہے۔
فائل کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو ان کی منظوری کے لیے بھیجا گیا ہے، کیونکہ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ضوابط کے تحت کابینہ کے فیصلوں کے لیے لوک بھون کی منظوری ضروری ہے۔ نیشنل کانفرنس کے چیف ترجمان اور ایم ایل اے تنویر صادق نے کہا کہ، "فائل راج بھون میں زیر التواء ہے، اور امیدواروں کو اپنا غصہ ایل جی پر نکالنا چاہیے۔ ہم ان کی منظوری کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ معقولیت کے بعد بھرتی کے عمل کو تیز کیا جا سکے۔"
اگرچہ حکومت نے کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی رپورٹ کی تفصیلات کو خفیہ رکھا ہے، لیکن اس نے غیر سرکاری طور پر اوپن میرٹ کی نشست اور ملازمتوں میں حصہ 50 فیصد تک بڑھانے کی سفارش کی ہے۔ ممکنہ طور پر، اس اقدام نے پسماندہ علاقوں (آر بی اے) اور اقتصادی طور پر کمزور سیکشن (ای ڈبلیو ایس) کے رہائشیوں کو ناراض کیا ہے، کیونکہ یہ تبدیلی ان کے طبقہ کے کوٹہ فیصد کو کم کرتی ہے۔
آر بی اے زمرہ کے لیکچررز کے ایک گروپ نے بتایا کہ وہ اوپن میرٹ کے بعد دوسری سب سے زیادہ آبادی والی کیٹیگری ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملازمتوں میں اوپن میرٹ کا حصہ دیگر تمام کیٹیگریز سے کم کرکے بڑھایا جائے۔ ان میں ایک سرکاری کالج کے لیکچرار عرفان احمد (بدلا ہوا نام) اس اقدام کے پیچھے علاقائی تفریق کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آر بی اے کے امیدوار زیادہ تر کشمیر میں رہتے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے شیڈول ٹرائب (1 اور 2) زمروں کو نہیں چھوا ہے، جو بنیادی طور پر جموں کے علاقے میں ہیں۔
فی الحال، حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کیونکہ اوپن میرٹ کے امیدوار ریزرویشن رپورٹ میں تاخیر کے خلاف 28 دسمبر کو احتجاج شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ساحل احمد پرے، جو اوپن میرٹ کے امیدواروں کی قیادت کر رہے ہیں، نے کہا کہ یہ احتجاج تحفظات کو معقول بنانے میں حکومت کی تاخیر کے خلاف ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے اتوار کو سرینگر میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابتدائی طور پر، انہوں نے ریزرویشن پالیسی کو ظاہر کرنے کے لیے 20 دسمبر کا الٹی میٹم دیا تھا۔ "لیکن موسم کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی۔ اب ہم اس میں شفافیت لانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے جمع ہوں گے۔"
ابتدائی منصوبے بتاتے ہیں کہ یہ احتجاج پچھلے مارچ سے ملتا جلتا ہے، جب اوپن میرٹ کے امیدواروں نے گزشتہ سال سرینگر میں گپکر روڈ پر واقع وزیر اعلیٰ کے گھر تک مارچ کیا تھا۔ پرے نے کہا، "لیکن اس بار ہم احتجاج کو گپکر کے قریب ایک پارک تک محدود رکھ سکتے ہیں اور وہیں ٹھہر سکتے ہیں۔"
I have neither forgotten nor left the students alone. I urge the government once again to talk to the students and uprise them of the measures and decisions taken to resolve this issue.— Aga Syed Ruhullah Mehdi (@RuhullahMehdi) December 25, 2025
If that does not happen till Saturday, I will not leave our youth and students helpless. I… https://t.co/TUPlmRVFc4
دریں اثناء رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ طلباء کے ساتھ ریزرویشن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات اور فیصلوں پر بات کرے۔ انہوں نے ایکس پر ٹویٹ کیا، "اگر ہفتہ تک ایسا نہیں ہوتا ہے، تو میں اپنے نوجوانوں اور طلباء کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ میں ان کے ساتھ چلوں گا اور اس آنے والے اتوار کو اسی جگہ بیٹھوں گا جیسا کہ ہم نے پچھلے سال 23 دسمبر کو کیا تھا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ان کی بات سنی جائے۔"
