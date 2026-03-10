ETV Bharat / jammu-and-kashmir
فاروق عبداللہ نے ایرانی سفارت خانے کا کیا دورہ، خامنہ ای کی موت پر کیا تعزیت کا اظہار
گزشتہ روز محبوبہ مفتی نے بھی ایرانی سفارتخانے کا دورہ کرکے یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 10, 2026 at 3:10 PM IST
سرینگر: نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے منگل کو نئی دہلی میں ایران کے سفارت خانے کا دورہ کرکے ایران کے مذہبی و سپریم رہنما آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے قتل پر تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ آیت اللہ خامنہ ای 28 فروری کو ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے میں قتل ہوئے تھے۔
نیشنل کانفرنس کے مطابق جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں و کشمیر کے لوگوں کی جانب سے ایرانی عوام کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی کے ترجمان عمران نبی ڈار نے بتایا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے ارکان پارلیمنٹ چودھری محمد رمضان، سجاد احمد کچلو اور گرووندر سنگھ اوبرائے بھی تھے۔
ڈار نے دورہ کے حوالہ سے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ "وفد نے بھارت میں ایران کے نائب سفیر سے بھی ملاقات کی اور اس غم کی گھڑی میں ایران کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ وفد نے مرحوم کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی۔"
یاد رہے کہ گزشتہ روز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے علاوہ نیشنل کانفرنس کے تین اراکین پارلیمنٹ نے بھی ایرانی سفارت خانے کا دورہ کیا تھا۔ یہ سبھی دورے ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ کے حملے میں آیت اللہ علی خامنہ ای کے قتل کے بعد کشمیر میں احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے۔
احتجاج مظاہروں کو روکنے کے لیے وادی کشمیر میں تقریباً ایک ہفتے تک حکومت نے پابندیاں عائد کیں اور پانچ دن تک تیز رفتار موبائل خدمات 4G اور 5G موبائل انٹرنیٹ کی اسپیڈ انتہائی کم کر دی اور اس کے علاوہ پری پیڈ موبائل کالنگ خدمات بھی بند کر دی گئیں تھیں۔ حکومت نے تعلیمی ادارے بھی ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے تھے جو گزشتہ روز یعنی پیر (9 مارچ) کو دوبارہ کھل گئے۔
