ملک میں بڑھتی نفرت قاتلانہ حملے کی وجہ: فاروق عبداللہ
فاروق عبداللہ نے 'ملک میں بڑھتی نفرت' کو خود پر ہوئے قاتلانہ حملہ کی وجہ قرار دیا اور کہا کہ حملہ آور کو نہیں جانتے۔
Published : March 12, 2026 at 2:27 PM IST
جموں (عامر تانترے): ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے "ملک میں بڑھتی ہوئی نفرت" کو گزشتہ رات ہوئے ان پر قاتلانہ حملہ کی بڑی وجہ قرار دیا۔ گزشتہ شام سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر جموں میں ایک شادی کی تقریب کےدوران قاتلانہ حملہ میں بال بال بچے۔ فاروق عبداللہ کے مطابق " آج کے ماحول میں محبت اور بھائی چارے کی بات کرنے والوں کے لیے جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے۔"
این سی صدر نے ان باتوں کا اظہار جموں کے بٹھنڈی میں جمعرات کو اپنی رہائش گاہ پر صحافیوں سے گفتگو کے دوران کیا۔ اس موقع پر ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ان کی جماعت کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی بڑی تعداد میں وہاں پہنچ رہے تھے۔