بھاجپا کو خود معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں: 'لاپتہ' پوسٹر پر فاروق عبداللہ کا رد عمل
فاروق عبداللہ نے جموں کے سدھرا علاقے کی انہدامی کارروائیوں کو ’لوگوں پر حملہ‘ قرار دیا اور بھاجپا پی ڈی پی کی مخالفت کی۔
Published : May 22, 2026 at 8:00 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار): نیشنل کانفرنس (این سی)کے صدر ڈاکٹر فارو ق عبداللہ نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے عمر عبداللہ سے متعلق مشتہر کیے گئے 'لاپتہ' پوسٹر کی سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا: "انہیں خود معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔"
واضح رہے کہ بھاجپا کی جانب سے 'لاپتہ'کے عنوان سے ایک پوسٹر مشتہر کیا گیاہے جس میں طنزیہ طور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے متعلق معلومات دریافت کی گئی ہے۔ پوسٹر میں گیارہ مئی کو عمر عبداللہ کی تصویر اور گیارہ مئی کو ان کا ایک ٹویٹ (ایکس پوسٹ) بھی مشتہر کیا گیا ہے۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ عمر عبداللہ اہل خانہ سے ملاقات کے لیے ان دنوں بین الاقوامی سفر پر ہے اور اتوار کو ان کی سرینگر آمد متوقع ہے۔
ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے لاپتہ پوسٹر کی سخت نکتہ چینی کی اور کہا: "بھاجپا صرف اس جیسی کیمپین کا سہارا لے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور بہتر کرنے کو کچھ نہیں۔" سرینگر میں جمعہ کو نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ کے والد اور جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی جانب سے جموں و کشمیر خاص کر جموں میں جاری انہدامی کارروائی کو "بلڈوزر سیاست" کے ساتھ اتفاق کیا تاہم ساتھ ہی انہوں نے بی جے پی کو جموں کشمیر میں لانے اور انہیں یہاں مضبوط بنانے پر پی ڈی پی کی سرزنش کی۔ انہوں نے کہا: "دفعہ دفعہ 370 و 35 اے کو کس نے ہٹایا؟ آج کی اس سیاسی کشمکش کے لیے پی ڈی پی ذمہ دار ہے، انہیں شرم آنی چاہیے۔"
درگاہ، حضرت بل میں نمازِ جمعہ کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے جموں کے مختلف علاقوں، خصوصاً سدھرا میں گجر بکروال طبقے کے مکانات کو منہدم کیے جانے پر بھاجپا سمیت پی ڈی پی کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
عبداللہ نے کہا کہ وہ اس بات سے متفق ہیں کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ’’بلڈوزر ماڈل‘‘ جیسی کارروائیاں جموں و کشمیر میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تاہم انہوں نے پی ڈی پی پر سیاسی منافقت کا الزام عائد کرتے ہوئے موجودہ صورتحال کے لیے اسی جماعت کو ذمہ دار ٹھہرایا۔
فاروق عبداللہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جموں میں انہدامی کارروائیوں، خاص طور پر سدھرا میں رہائشی مکانات کو منہدم کیے جانے کی خبروں پر سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کی جانب سے شدید ردِعمل سامنے آ رہا ہے۔
سدھرا، جموں میں انہدامی کارروائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے فاروق عبداللہ نے اسے عوام پر حملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا: "سدھرا میں جو کچھ ہوا وہ لوگوں پر حملہ تھا، انہی لوگوں پر جنہوں نے سرحدوں پر ان کی مدد کی تھی۔" انہوں نے مزید کہا کہ جموں کے کئی علاقوں سے گھروں کو نقصان پہنچانے اور مسمار کرنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ "جموں کے کئی مقامات پر گھروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور انہیں منہدم کیا جا رہا ہے،۔"
تاہم فاروق عبداللہ نے نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت کو ان کارروائیوں سے الگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ معاملے کی تحقیقات جاری ہیں اور حکومت کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ انہوں نے کہا: "تحقیقات جاری ہے، دیکھتے ہیں یہ سب کون کر رہا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔"
