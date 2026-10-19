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مہاراجہ ہری سنگھ ایک 'آزاد' جموں و کشمیر چاہتے تھے، فاروق عبداللہ نے آرٹیکل 370 پر سپریم کورٹ کا فیصلے کو غلط قرار دیا
ایک عوامی جلسے سےخطاب کرتے ہوئے تین بار کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نہ ہندوستان اور نہ ہی پاکستان کو عوام کی پرواہ ہے۔
Published : October 19, 2026 at 10:20 PM IST
سری نگر: نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے پیر کو کہا کہ آخری ڈوگرہ حکمران کا ہندوستان یا پاکستان میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن وہ جموں و کشمیر کو ایک آزاد ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ عبداللہ نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی غلط قرار دیا۔
بڈگام کے بیرواہ حلقہ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے تین بار کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نہ ہندوستان اور نہ ہی پاکستان کو عوام کی پرواہ ہے۔ وہ صرف اور صرف خطے کی سرزمین میں اپنے مفاد کے تحت کام کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی نے ریاست کو برباد کر دیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط تھا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ سپریم کورٹ پہلے ہی آرٹیکل 370 کو مستقل قرار دے چکی ہے اور کہا ہے کہ اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے لوگوں سے بھی اپیل کی کہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں اور صبر سے کام لیں۔
عبداللہ نے کہا، "ہندوستان کی آزادی کے بعد سے، اس پارٹی کو تباہ کرنے اور اس کے لوگوں کو غلام بنانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ نہ اس ملک (پاکستان) کو اور نہ ہی اس ملک (ہندوستان) کو ہم سے کوئی لگاؤ ہے، انہیں صرف اس سرزمین سے لگاؤ ہے۔ لیکن آپ کو ان شہداء کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے اس پارٹی کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔"
ان کے ساتھ پارٹی کشمیر کے سربراہ شوکت احمد میر اور بیرواہ کے ایم ایل اے ڈاکٹر شفیع احمد وانی بھی موجود تھے۔
این سی کے بانی اور ان کے والد شیخ محمد عبداللہ کی 1970 کی دہائی میں جیل سے رہائی کے بعد سری نگر کے لال چوک میں کی گئی تاریخی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ 1947 میں پاکستان سے قبائلیوں کی وادی میں آمد کے باعث مہاراجہ ہری سنگھ کے منصوبے پٹری سے اتر گئے۔
انہوں نے کہا، "وہ (مہاراجہ ہری سنگھ) ایک آزاد ملک چاہتے تھے جس میں ہم خوشحال اور ترقی کر سکیں۔ لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اور ہمیں مشکل وقت سے گزرنا پڑا۔ ہم نے مشکل وقت کا سامنا کیا اور اپنے رشتہ داروں کو قربان کرنا پڑا۔ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ ہمیں مزید کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی۔" انہوں نے لوگوں سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، غریبوں کی مدد کرنے اور نیکی کی راہ پر چلنے کی بھی اپیل کی۔
این سی لیڈر نے کہا کہ عمر عبداللہ کی حکومت استرا کے کنارے پر چل رہی ہے کیونکہ نئی دہلی نے دو سال قبل اسمبلی انتخابات کے بعد سے ریاست کا درجہ دینے اور کام کرنے کے اصول وضع کرنے کے اپنے وعدے سے مکر گئی تھی۔
عبداللہ نے کہا کہ نئی دہلی والے کتنے بے ایمان ہیں، انہوں نے پہلے حد بندی کی اور پھر اس میں ہیرا پھیری کی۔ پہاڑ سے منقسم اننت ناگ لوک سبھا حلقہ کو پونچھ کے ساتھ ملا کر انہیں وہ سیٹ دی گئی۔ انہوں نے جموں کو چھ اضافی سیٹیں دیں تاکہ وہ وہاں جیت سکیں، جبکہ کشمیر کو صرف ایک ملی۔ یہ ان کا انصاف کرنے کا طریقہ ہے،"۔ انہوں نے لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا۔
ظالم سلطنتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ کہاں ہے وہ کانگریس پارٹی جو کہتی تھی کہ سورج ہمارے اوپر نہیں چڑھے گا؟ آج، یہ ایک ممنوع بن گیا ہے۔ ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا اور جلد انصاف ملے گا۔
ایک سوال کے جواب میں عبداللہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے وادی میں واپس آنے کے بعد اپنی کابینہ میں توسیع کریں گے۔ عمر وزراء کی کونسل میں نئے چہروں کو شامل کریں گے اور کچھ وزراء کو چھوڑے جانے کا بھی امکان ہے۔
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