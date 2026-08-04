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فاروق عبداللہ نے جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے مطالبے کو دہرایا
فاروق عبداللہ نے کہا کہ حکومت نے جموں و کشمیر اور ملک کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ریاست کادرجہ بحال کرے گی۔
Published : August 4, 2026 at 8:35 PM IST
نئی دہلی: ایم ڈی ایم کے، کے جنرل سکریٹری وائیکو کی 30 سال کی پارلیمانی تقاریر اور قانون سازی کے کام کی دستاویز کرنے والے چار جلدوں کا مجموعہ نئی دہلی کے کانسٹی ٹیوشن کلب آف انڈیا میں تجربہ کار سیاست دانوں سمیت کئی رہنماؤں اور معززین کی موجودگی میں جاری کیا گیا۔
اس دوران کانگریس رہنما اور اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی، اکھیلش یادو اور جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلی اور نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ سمیت متعدد رہنماؤں نے شرکت کی۔
اس دوران نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے مطالبے کو دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے جموں و کشمیر اور ملک کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ریاست کا درجہ بحال کرے گی، اور اب اسے یہ وعدہ پورا کرنا چاہیے۔
فاروق عبداللہ نے کہا کہ مرکزی حکومت نے جموں و کشمیر اور ہندوستان سے وعدہ کیا تھا کہ انتخابات مکمل ہونے اور حد بندی کے بعد جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کیا جائےگا، ان کو اپنا وعدہ مکمل کرنا چاہئے۔
اس موقع پر نیشنل کانفرنس لیڈر فاروق عبداللہ مختلف عمور پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر خود مختار بنانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
فاروق عبداللہ نے عدلیہ کو مزید جمہوری اور حکومتی اثر و رسوخ سے پاک بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔عبداللہ نے کہا کہ ہندوستان ایک متنوع ملک ہے جس میں کئی زبانیں، ثقافتیں اور طرز زندگی ہے اور یہ تنوع اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔انہوں نے کہا کہ اگر اس تنوع کی حفاظت نہ کی گئی تو ملک کا مستقبل محفوظ نہیں رہ سکتا۔