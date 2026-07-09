ETV Bharat / jammu-and-kashmir
میرواعظ کشمیر، مفتی اعظم، اپوزیشن لیڈران کو ریاستی درجہ کی بحالی کے احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت
20 جولائی کے احتجاج کے لیے نیشنل کانفرنس نے اپنے ہی 'باغی ' رہنما آغا روح اللہ مہدی کو دعوت نہیں دی ہے۔
Published : July 9, 2026 at 7:18 PM IST|
Updated : July 9, 2026 at 8:06 PM IST
سرینگر: نیشنل کانفرنس (این سی) نے جموں و کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے پر 20 جولائی کو نئی دہلی میں مجوزہ احتجاج میں شرکت کے لیے انڈیا بلاک کے رہنماؤں، مقامی سیاسی جماعتوں، مذہبی رہنماؤں اور ممتاز شخصیات سے رابطہ کیا ہے۔ تاہم پارٹی نے اپنے ہی رکنِ پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی کو دعوت نہیں دی۔
ای ٹی وی بھارت کو موصول ہونے والے نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ کے تین صفحات پر مشتمل خط کے مطابق یہ دعوت نامہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی)، پیپلز کانفرنس، جموں و کشمیر اپنی پارٹی، جیل میں بند رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کی عوامی اتحاد پارٹی، میرواعظ کشمیر ڈاکٹر میرواعظ مولوی محمد عمر فاروق اور مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام سمیت مختلف سیاسی و مذہبی رہنماؤں کو بھیجا گیا ہے۔
جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر اور سابق وزیر سید الطاف بخاری نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا، "جب ہم ریاستی درجے کی بحالی کو اولین مطالبہ کہتے تھے تو ہمیں دہلی کا حمایتی کہا جاتا تھا، اب وہ خود بھی اسی ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔"
دوسری جانب نیشنل کانفرنس کے رکنِ پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے الطاف بخاری کو دعوت نامہ بھیجے جانے پر اپنی ہی جماعت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
انہوں نے کہا: "ہم نے انتخابات کے دوران اپنی پارٹی اور پیپلز کانفرنس کو نئی دہلی کے مؤقف کی تائید کرنے پر غدار قرار دیا تھا کیونکہ وہ صرف ریاستی درجے کی بات کرتے تھے۔ اب نیشنل کانفرنس نئی دہلی کے لیے حالات کو معمول پر لا رہی ہے۔ ہماری جدوجہد ریاستی درجے تک محدود نہیں بلکہ اس میں آرٹیکل 370 بھی شامل ہے۔"
فاروق عبداللہ نے اپنے دعوتی خط میں کہا ہے کہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو ریاستی درجہ بحال کرنے میں ہونے والی غیر معمولی تاخیر کے خلاف 20 جولائی کو نئی دہلی کے جنتر منتر میں ایک پُرامن اور جمہوری احتجاج کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا: "ہم کوئی نئی چیز نہیں مانگ رہے، ہم صرف وہی مطالبہ کر رہے ہیں جس کا حکومت ہند بار بار وعدہ کر چکی ہے۔ ہمارے مطالبات ان وعدوں سے آگے نہیں جائیں گے جو ہم سے پہلے ہی کیے جا چکے ہیں۔"
87 سالہ سینئر رہنما نے کہا کہ "وفاقیت کا تحفظ کسی ایک جماعت، علاقے یا عوام کا مسئلہ نہیں بلکہ ہر اس ہندوستانی شہری کا معاملہ ہے جو آئین میں اتحاد اور تنوع کے درمیان قائم توازن پر یقین رکھتا ہے۔" انہوں نے کہا: "جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ واپس دلانے کی حمایت دراصل اسی آئینی توازن کی حمایت ہے۔ اس اصول کی حمایت ہے کہ کسی بھی عوام پر ان کی رضامندی کے بغیر حکومت نہ کی جائے اور پارلیمنٹ میں کیے گئے وعدوں کو فراموش نہ ہونے دیا جائے۔"
فاروق عبداللہ نے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام نے ہمیشہ ووٹ، آئین اور جمہوری عمل پر یقین رکھا ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی عزت اور احترام کا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا: "آئیے ہم سب مل کر واضح پیغام دیں کہ جموں و کشمیر کے عوام ان لوگوں کی آواز کے محافظ ہیں جنہیں بہت طویل عرصے سے انتظار کرایا جا رہا ہے۔"
انہوں نے اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی اور جموں و کشمیر کو دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کیے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ اپنی نوعیت کا ایک غیر معمولی اقدام تھا۔
فاروق عبداللہ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں واضح یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ مناسب وقت پر ریاستی درجہ بحال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا: "ہم نے ان یقین دہانیوں پر اعتماد کیا، صبر کا مظاہرہ کیا اور سڑکوں پر آنے کے بجائے بیلٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ سنایا۔"
انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ 2024 سے منتخب حکومت قائم ہونے کے باوجود ریاستی درجہ بحال کرنے کا وعدہ نہ پورا کیا گیا اور نہ ہی اس بارے میں کوئی وقت مقرر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی میں تاخیر عوام کے جمہوری فیصلے کی توہین ہے اور جموں و کشمیر کو انتظامی طور پر ماتحت رکھنا وفاقی نظام کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے۔
سابق مرکزی وزیر فاروق عبداللہ نے مزید کہا: "مجھے یقین نہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی، خواہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت یا نظریے سے ہو، عوامی زندگی میں اس لیے آیا ہو کہ آئینی نظام کی کمزوری پر خاموش تماشائی بن جائے۔"
تین مرتبہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ رہ چکے فاروق عبداللہ نے اپنے خط میں لکھا کہ وہ صرف نیشنل کانفرنس کے صدر کی حیثیت سے نہیں بلکہ جموں و کشمیر اسمبلی کے سابق رکن کے طور پر بھی یہ اپیل کر رہے ہیں، جنہوں نے سات دہائیوں کی عوامی زندگی میں جموں و کشمیر کے نشیب و فراز کو قریب سے دیکھا ہے۔
انہوں نے کہا: "اسی مشترکہ ذمہ داری اور جموں و کشمیر کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے جذبے کے تحت میں آپ سب سے اس احتجاج میں شرکت کی اپیل کرتا ہوں۔"
انڈیا بلاک کی جن نمایاں شخصیات کو دعوت دی گئی ہے ان میں راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، ملکارجن کھرگے، اروند کیجریوال اور اکھلیش یادو شامل ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: