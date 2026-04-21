ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے عبدالغنی شاہ ویری کی سیاسی، سماجی اور عوامی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کیا
ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے موجودہ عالمی حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امن، بھائی چارے اور باہمی احترام کی ضرورت پر زور دیا۔
Published : April 21, 2026 at 8:47 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 9:48 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایران سے متعلق جاری عالمی کشیدگی پر ردِ عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امن قائم ہوگا اور حالات بہتری کی جانب بڑھیں گے۔ ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج ضلع اننت ناگ کے ویری علاقے میں سابق وزیر اور نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما مرحوم عبدالغنی شاہ ویری کی گیارہویں برسی کے موقع پر منعقدہ تقریب کے بعد کیا۔
ڈاکٹر عبداللہ نے مرحوم عبدالغنی شاہ ویری کی سیاسی، سماجی اور عوامی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم ایک مدبر، عوام دوست اور بااصول لیڈر تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی عوام کی خدمت اور خطے کی ترقی کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی اور ان کی خدمات آنے والی نسلوں کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔
اس موقع پر متعدد سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی اور مرحوم رہنما کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں ایم ایل اے بیجبہاڑہ ڈاکٹر بشیر احمد ویری، ایم ایل اے پہلگام الطاف احمد کلو سمیت دیگر سینئر رہنما، کارکنان اور مقامی عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شرکاء نے مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔
تقریب کے دوران مقررین نے مرحوم عبدالغنی شاہ ویری کی سادہ مزاجی، عوامی وابستگی اور سیاسی بصیرت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ عوامی مسائل کو ترجیح دی اور اپنے حلقے کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔
ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے موجودہ عالمی حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امن، بھائی چارے اور باہمی احترام کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ دنیا کو تنازعات کے بجائے مذاکرات اور امن کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔