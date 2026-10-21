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جمہوریت میں پرامن احتجاج کا حق ہے، الیکشن کمیشن نے ایک خاص پارٹی کو جتانے کے لیے کام کیا: فاروق عبداللہ

فاروق عبداللہ بھاگوت کے بیان پر جواب دے رہے تھے کہ حکومت کی تبدیلی کے لیے ہنگامے اور تحریکیں بنیادی مسائل کو حل نہیں کرتیں۔

Farooq Abdullah defends peaceful protests, alleges EC favoured ruling party, Urdu News
نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ (ANI Video Grab)
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By PTI

Published : October 21, 2026 at 9:21 AM IST

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جموں: نیشنل کانفرنس (NC) کے صدر فاروق عبداللہ نے منگل کے روز جمہوریت میں پرامن احتجاج کرنے کے حق کا دفاع کیا اور الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن نے ایک مخصوص سیاسی جماعت کو انتخابات جیتنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے کام کیا ہے۔

وہ آر ایس ایس (RSS) کے سربراہ موہن بھاگوت کے اس بیان پر ایک سوال کا جواب دے رہے تھے جس میں بھاگوت نے کہا تھا کہ حکومت کی تبدیلی کے مقصد سے کیے جانے والے ہنگامے اور تحریکیں بنیادی مسائل کو حل نہیں کرتیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسی تحریکیں سیاسی مفادات کا آلۂ کار بن سکتی ہیں، جس سے مسائل کے حل کے بجائے معاشرے میں تقسیم پیدا ہوتی ہے۔

الیکشن کمیشن نے بے ضابطگیاں کی ہیں

فاروق عبداللہ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، "سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھارت ایک جمہوری ملک ہے اور آئین آپ کو احتجاج کرنے کا حق دیتا ہے، جب تک کہ وہ پرامن رہے۔ اس لیے اب وہ احتجاج ہو رہا ہے۔"

چیف الیکشن کمشنر پر طنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پورا ملک جانتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بے ضابطگیاں کی ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا، "اس نے ایک سیاسی جماعت کو جیتنے میں مدد کرنے کے لیے کام کیا، جو کہ اس کا کام نہیں تھا۔"

چیف جسٹس آف انڈیا کو ہٹانے سے خدشات

الیکشن کمیشن کے ممبران کے تقرر کے لیے سلیکشن پینل کی ساخت پر سوال اٹھاتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے صدر نے کہا کہ سلیکشن کے عمل سے چیف جسٹس آف انڈیا (CJI) کو ہٹانے اور حکومت کے دو نمائندوں کی موجودگی نے موجودہ نظام کے بارے میں خدشات پیدا کر دیے ہیں۔

انہوں نے کہا، "سلیکشن پینل کے تین ارکان میں سے دو حکومت کے ہیں اور ایک اپوزیشن کا ہے۔ اس لیے اس انتظام میں تبدیلی لانا ضروری ہے۔" عبداللہ نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کو خود مختار ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داریاں آزادانہ طور پر نبھانے کے قابل ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے یہاں پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ دسہرہ کی تقریبات میں بھی شرکت کی۔

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TAGGED:

فاروق عبداللہ کا بیان
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