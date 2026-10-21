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جمہوریت میں پرامن احتجاج کا حق ہے، الیکشن کمیشن نے ایک خاص پارٹی کو جتانے کے لیے کام کیا: فاروق عبداللہ
فاروق عبداللہ بھاگوت کے بیان پر جواب دے رہے تھے کہ حکومت کی تبدیلی کے لیے ہنگامے اور تحریکیں بنیادی مسائل کو حل نہیں کرتیں۔
By PTI
Published : October 21, 2026 at 9:21 AM IST
جموں: نیشنل کانفرنس (NC) کے صدر فاروق عبداللہ نے منگل کے روز جمہوریت میں پرامن احتجاج کرنے کے حق کا دفاع کیا اور الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن نے ایک مخصوص سیاسی جماعت کو انتخابات جیتنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے کام کیا ہے۔
وہ آر ایس ایس (RSS) کے سربراہ موہن بھاگوت کے اس بیان پر ایک سوال کا جواب دے رہے تھے جس میں بھاگوت نے کہا تھا کہ حکومت کی تبدیلی کے مقصد سے کیے جانے والے ہنگامے اور تحریکیں بنیادی مسائل کو حل نہیں کرتیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسی تحریکیں سیاسی مفادات کا آلۂ کار بن سکتی ہیں، جس سے مسائل کے حل کے بجائے معاشرے میں تقسیم پیدا ہوتی ہے۔
Jammu, Jammu and Kashmir: National Conference President Farooq Abdullah attended the Dussehra celebrations at Parade Ground in Jammu https://t.co/icGLN9sly0— IANS (@ians_india) October 20, 2026
الیکشن کمیشن نے بے ضابطگیاں کی ہیں
فاروق عبداللہ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، "سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھارت ایک جمہوری ملک ہے اور آئین آپ کو احتجاج کرنے کا حق دیتا ہے، جب تک کہ وہ پرامن رہے۔ اس لیے اب وہ احتجاج ہو رہا ہے۔"
#WATCH | Jammu, J&K: On a remark by RSS chief Mohan Bhagwat, JKNC chief Farooq Abdullah says,, "The significant point is that India is a democracy, and the Constitution grants you the right to protest—provided that the protest remains peaceful—and that is precisely what is happening. Today, the entire nation is aware that the Chief Election Commissioner has acted improperly; he took actions outside the scope of his duties to ensure a victory for one particular party. Previously, the Chief Justice of India was a partner in the process of appointing Election Commissioners, but that role has been removed. Now, of the three individuals on the committee, two are from the government, and only one is from the opposition. Therefore, it is essential to amend this structure so that the Election Commissioner can perform their duties independently."— ANI (@ANI) October 20, 2026
چیف الیکشن کمشنر پر طنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پورا ملک جانتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بے ضابطگیاں کی ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا، "اس نے ایک سیاسی جماعت کو جیتنے میں مدد کرنے کے لیے کام کیا، جو کہ اس کا کام نہیں تھا۔"
چیف جسٹس آف انڈیا کو ہٹانے سے خدشات
الیکشن کمیشن کے ممبران کے تقرر کے لیے سلیکشن پینل کی ساخت پر سوال اٹھاتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے صدر نے کہا کہ سلیکشن کے عمل سے چیف جسٹس آف انڈیا (CJI) کو ہٹانے اور حکومت کے دو نمائندوں کی موجودگی نے موجودہ نظام کے بارے میں خدشات پیدا کر دیے ہیں۔
Jammu, Jammu and Kashmir: National Conference president Farooq Abdullah says, "My biggest message is that if we want to make India strong, all of us—whether Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Buddhist, Jain, or whoever we are—are equal citizens of this country. If we want to make it strong, we must stay united and strengthen India together."— IANS (@ians_india) October 20, 2026
انہوں نے کہا، "سلیکشن پینل کے تین ارکان میں سے دو حکومت کے ہیں اور ایک اپوزیشن کا ہے۔ اس لیے اس انتظام میں تبدیلی لانا ضروری ہے۔" عبداللہ نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کو خود مختار ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داریاں آزادانہ طور پر نبھانے کے قابل ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے یہاں پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ دسہرہ کی تقریبات میں بھی شرکت کی۔