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فاروق عبداللہ کا آغا روح اللہ کو نیشنل کانفرنس چھوڑنے کا چیلنج، باغی رکن پارلیمنٹ کا دلچسپ جواب
فاروق عبداللہ کا یہ بیان نیشنل کانفرنس کے اندر آغا روح اللہ کے ساتھ جاری اختلافات کے حوالے سے ایک اہم پیشرفت قراردیا جارہا ہے۔
Published : August 26, 2026 at 5:50 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں حکمراں نیشنل کانفرنس اور پارٹی کے رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی کے درمیان اختلافات مزید کھل کر سامنے آگئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے آغا روح اللہ کو پارٹی سے استعفیٰ دے کر دوبارہ عوام کے پاس جانے کا چیلنج دے دیا، جس کے جواب میں سری نگر کے رکن پارلیمنٹ نے بھی طنزیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر مجھ سے کچھ مانگیں اور میں انہیں خالی ہاتھ واپس بھیج دوں، یہ ممکن نہیں۔
فاروق عبداللہ کا یہ بیان نیشنل کانفرنس کے اندر آغا روح اللہ کے ساتھ جاری اختلافات کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جارہا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گزشتہ کچھ عرصے سے پارٹی کی پالیسی، 2019 کے بعد جموں و کشمیر کے سیاسی حقوق اور نیشنل کانفرنس کے انتخابی وعدوں کو لے کر اختلافات سامنے آتے رہے ہیں۔ سرینگر میں منگل کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق عبداللہ سے آغا روح اللہ کے اس دعوے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں ان کی کامیابی بنیادی طور پر ان کی اپنی عوامی مقبولیت اور ذاتی اعتبار کا نتیجہ تھی، نہ کہ صرف نیشنل کانفرنس کے انتخابی مینڈیٹ کا۔
اس پر فاروق عبداللہ نے کہا کہ اگر آغا روح اللہ سمجھتے ہیں کہ عوام نے انہیں ذاتی حیثیت میں ووٹ دیا ہے تو انہیں استعفیٰ دے کر دوبارہ عوام کے پاس جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد معلوم ہوجائے گا کہ انہیں کتنے ووٹ ملتے ہیں۔ فاروق عبداللہ کے اس چیلنج کے اگلے ہی روز آغا روح اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہاکہ "یہ ممکن نہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے کچھ مانگیں اور میں انہیں خالی ہاتھ واپس بھیج دوں۔"
آغا روح اللہ نے اس معاملے پر مزید جواب دینے کے لیے چند دن کا وقت بھی مانگا، جس کے بعد سیاسی حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں تیز ہوگئی ہیں کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان اختلافات کس سمت جائیں گے۔ فاروق عبداللہ کا موجودہ مؤقف نیشنل کانفرنس کے اندر آغا روح اللہ کے معاملے پر ان کے سابقہ رویے سے مختلف دکھائی دیتا ہے۔ نومبر 2025 میں نیشنل کانفرنس کی مرکزی ورکنگ کمیٹی کے ایک اہم اجلاس کے دوران پارٹی کے کئی رہنماؤں نے آغا روح اللہ کے خلاف مبینہ "انضباطی خلاف ورزی" اور کھلے اختلاف پر کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔
آغا روح اللہ پر پارٹی کے خلاف کھل کر مؤقف اختیار کرنے کے الزامات لگائے گئے تھے، خصوصاً بدگام ضمنی انتخابات کے معاملے میں پارٹی امیدوار کو پیش آنے والے نقصان کے تناظر میں۔ اس موقع پر فاروق عبداللہ نے آغا روح اللہ کا دفاع کیا تھا اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی مخالفت کی تھی۔ اپنے اس مؤقف کی وضاحت کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے سابق جموں و کشمیر گورنر بی کے نہرو کا حوالہ بھی دیا تھا۔
ان کے مطابق 1984 میں جب ان کی حکومت سیاسی بحران کا شکار تھی اور بعض پارٹی رہنما ان کے خلاف بغاوت پر اتر آئے تھے، اس وقت بھی بی کے نہرو نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ باغی رہنماؤں کو پارٹی یا سیاسی نظام سے مکمل طور پر باہر نہ کیا جائے۔ بعد میں سیاسی حالات تبدیل ہوئے اور جگموہن کو جموں و کشمیر کا گورنر مقرر کیا گیا، جس کے بعد فاروق عبداللہ کی حکومت ختم ہوگئی اور ان کے بہنوئی غلام محمد شاہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔
نیشنل کانفرنس کے بعض سینئر رہنماؤں کے مطابق آغا روح اللہ کے حالیہ بیانات نے پارٹی کے اندر ناراضی میں اضافہ کیا ہے۔ ایک سینئر پارٹی رہنما کے مطابق روح اللہ کا مؤقف پارٹی کی قیادت کے لیے ایک ایسی حد تک پہنچ گیا تھا جسے بعض رہنماؤں نے "ریڈ لائن عبور کرنا" تصور کیا۔ ان کے مطابق کئی سینئر رہنماؤں نے اپنے تحفظات فاروق عبداللہ تک پہنچائے۔ اس کے بعد فاروق عبداللہ کے رویے میں تبدیلی دیکھنے کو ملی اور اب انہوں نے کھلے عام آغا روح اللہ کو استعفیٰ دے کر عوام کے پاس جانے کا چیلنج دیا ہے۔
آغا روح اللہ اور نیشنل کانفرنس کی قیادت کے درمیان اختلاف صرف ذاتی یا تنظیمی معاملات تک محدود نہیں بلکہ پارٹی کے بنیادی سیاسی ایجنڈے سے بھی جڑا ہوا ہے۔ آغا روح اللہ مسلسل اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس نے 2024 کے اسمبلی انتخابات کے دوران جموں و کشمیر کے عوام سے خودمختاری اور دفعہ 370 کی بحالی سمیت متعدد سیاسی حقوق سے متعلق وعدے کیے تھے۔
ان کا الزام ہے کہ پارٹی اقتدار میں آنے کے بعد اپنے بنیادی انتخابی وعدوں سے پیچھے ہٹ رہی ہے اور اب سیاسی توجہ زیادہ تر صرف ریاستی حیثیت کی بحالی تک محدود ہوگئی ہے۔ روح اللہ نے نیشنل کانفرنس کے جولائی میں نئی دہلی کے جنتر منتر پر ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے کیے گئے احتجاج پر بھی تنقید کی تھی۔ ان کے مطابق جموں و کشمیر کے عوام نے صرف ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے نیشنل کانفرنس کو ووٹ نہیں دیا تھا بلکہ 2019 کے بعد چھینے گئے وسیع تر سیاسی حقوق کی بحالی بھی عوامی مینڈیٹ کا حصہ تھی۔
پارٹی کے اندر بعض رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آغا روح اللہ کے ساتھ اختلافات کو مکمل طور پر ختم کرنا نیشنل کانفرنس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ایک سینئر رہنما نے کہا کہ سیاست میں کوئی چیز مستقل نہیں ہوتی اور آنے والے دنوں میں صورتحال واضح ہوگی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر نیشنل کانفرنس دفعہ 370 کو اپنے بنیادی سیاسی مؤقف کا حصہ رکھتی ہے تو کیا پارٹی مستقبل کے انتخابات میں اس مسئلے کے بغیر عوام کا سامنا کرسکتی ہے؟
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ان کے مطابق یہی وہ بنیادی سوال ہے جسے آغا روح اللہ بھی مسلسل اٹھا رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے بعض رہنماؤں کا خیال ہے کہ روح اللہ اور پارٹی قیادت کے درمیان کھلے اختلافات سے عوام میں پارٹی کی ساکھ متاثر ہوسکتی ہے۔ آغا روح اللہ سرینگر لوک سبھا حلقے سے منتخب ہوئے ہیں اور ان کا سیاسی اثر خاص طور پر کشمیر میں نمایاں ہے۔ دوسری جانب نیشنل کانفرنس جموں و کشمیر میں حکومت چلا رہی ہے اور پارٹی قیادت کے لیے یہ ضروری ہے کہ تنظیمی اختلافات عوامی سطح پر مزید شدت اختیار نہ کریں۔