ETV Bharat / jammu-and-kashmir
"کشمیر میں اکتوبر کے بعد سے کوئی برف باری نہیں ہوئی،" فاروق عبداللہ کیوں فکرمند ہیں؟
کشمیر اکتوبر سے خشک سالی کی لپیٹ میں ہے۔ محکمہ موسمیات نے دسمبر میں بھی صورتحال جوں کی توں رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔
Published : December 5, 2025 at 3:11 PM IST
سری نگر: کشمیر اپنی برف باری کے لیے جانا جاتا ہے۔ برف باری وادی کو پانی فراہم کرتی ہے۔ تاہم اس سیزن میں کشمیر میں طویل عرصے سے برف باری نہیں ہوئی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والی اس طویل خشک سالی نے نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔
جمعہ کو اپنے والد شیخ محمد عبداللہ کی قبر پر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہمیں برف اور بارش کے لیے دعا کرنی چاہیے، اگر خشک سالی جاری رہی تو پانی کی مزید قلت ہو جائے گی، اس مشکل وقت میں ہمیں اللہ سے جڑنا چاہیے، اور ہمارے دل اس کے لیے خالص ہونے چاہئیں۔ جب تک ہم اس سے نہیں جڑیں گے، کچھ نہیں ہو گا۔
VIDEO | Srinagar: J&K Chief Minister Omar Abdullah and National Conference president Farooq Abdullah paid tributes to Sheikh Abdullah on his 120th birth anniversary.— Press Trust of India (@PTI_News) December 5, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/eHRAD7pIYS
سری نگر کے حضرت بل میں ڈل جھیل کے کنارے، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، این سی صدر فاروق عبداللہ شیخ محمد عبداللہ کو ان کی 120ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سینئر رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ جمع ہوئے۔ شیخ محمد عبداللہ ’’شیرِ کشمیر‘‘ کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا انتقال 1983 میں ہوا۔
5 دسمبر کو عام تعطیل ہوتی تھی، لیکن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں انتظامیہ نے اسے 2020 میں کئی دیگر تعطیلات کے ساتھ ہٹا دیا، اس لیے نیشنل کانفرنس (این سی) حکومت نے پچھلے سال اسے بحال کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔
فاروق عبداللہ نے اکتوبر میں اپنی حکومت کی کامیابیوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ محدود اختیارات کے باوجود، یونین ٹیریٹری میں لوگ اب آزادانہ طور پر بات کرنے اور اظہار خیال کرنے کے قابل ہیں۔
اپنے منحرف رکن اسمبلی آغا روح اللہ مہدی کا نام لیے بغیر، انہوں نے پارٹی رکن کی تنقید کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، "مجھے بتائیں کہ جب تمام اختیارات لیفٹیننٹ گورنر (ایل جی) کے پاس ہوں گے تو ہم ایک سال میں کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ پھر بھی، ہم نے مسائل حل کرنے اور عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی۔" مہدی نے سیاسی مسائل اور تحفظات پر عمر عبداللہ حکومت کے موقف پر سوال اٹھاتے ہوئے پارٹی قیادت سے اختلافات پیدا کر لیے ہیں۔
وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ حکمراں جماعت "تلوار کی دھار پر چل رہی ہے"۔ انھوں نے اپنی پارٹی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ حکومت کی کامیابیوں کو لوگوں کے درمیان اجاگر کریں۔ اپنے پارٹی کارکنوں سے جموں و کشمیر میں شہری اور دیہی باڈی انتخابات کی تیاری کرنے پر زور دیتے ہوئے، این سی لیڈر نے پارٹی میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے راہ ہموار کرنے کا مشورہ دیا۔
فاروق عبداللہ نے کہا کہ، "بڑے لوگ کب تک اس پارٹی کو چلائیں گے؟ ہمیں شہری بلدیاتی انتخابات میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کو میدان میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ خواتین کو انتخابات میں 33 فیصد ریزرویشن ملا ہے اور انہیں بااختیار بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتی ہیں،"۔ عبداللہ نے اپنے کارکنوں سے یہ بھی کہا کہ ٹینڈر کے بغیر کام کی پیشکش کرنے والے قانون سازوں کا دور ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے ان پر زور دیا کہ وہ ٹینڈرز کے لیے مقابلہ کریں۔
یہ بھی پڑھیں: