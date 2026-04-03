ہندوستان مغربی ایشیا کے تنازع کو ختم کرنے کی عالمی کوششوں میں شامل ہو: فاروق عبداللہ
جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے امریکہ-اسرائیل اور ایران جنگ سے دنیا بھر میں پیدا ہونے والی صورتحال کو تشویشناک قرار دیا۔
By PTI
Published : April 3, 2026 at 2:44 PM IST
جموں: نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے جمعرات کو مرکز پر زور دیا کہ وہ مغربی ایشیا میں جاری تنازعہ کو روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو اکٹھا کرنے میں ایک فعال کردار ادا کرے، اور انتباہ دیا کہ اس معاملے میں دوری دنیا کو اقتصادی کھائی کے میں دھکیل سکتی ہے۔
نیشنل کانفرنس کے صدر نے کہا کہ، "اگر موجودہ تنازعے پر توجہ نہ دی گئی تو اس کے اثرات صرف مغربی ایشیا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں محسوس کیے جائیں گے۔ غریب ترین طبقہ سب سے زیادہ بوجھ اٹھائے گا، اور ہم دنیا کو معاشی عدم استحکام کی گہری کھائی میں دھکیلنے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں۔"
فاروق عبداللہ نے اس بات پر زور دیا کہ آج کی باہم جڑی ہوئی دنیا میں تنازعات کو دور دراز کے بحرانوں کے طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔
انہوں نے کہا کہ "ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ایک خطہ کا ہنگامہ جلد ہی سب کے لیے چیلنج بن جاتا ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ سفارتی ذرائع کو فعال طور پر استعمال کیا جائے، اور دنیا تنازعے کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے اکٹھی ہو۔"
جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے مزید کہا کہ، "امن صرف ایک اخلاقی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک معاشی ضرورت ہے۔ آدھی دنیا کے تنازعات کو نظر انداز کرنا آگ کے پاس بیٹھ کر دھوئیں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔"
فاروق عبداللہ نے مرکزی حکومت پر زور دیا کہ وہ ایک متوازن اور عملی نقطہ نظر اپنائے جو عالمی استحکام کی حفاظت کرے۔
