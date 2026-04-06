'زمین کا بدلہ' : فاروق عبداللہ پر قاتلانہ حملہ سے جڑا ممکنہ مقصد
تفتیش کے دوران انکشاف ہوا ہے کہ حملہ آور 'زرعی اصطلاحات' سے ہوئے زمین کے نقصان کا بدلہ لینے کی کوشش میں تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 6, 2026 at 7:22 PM IST
جموں: گزشتہ ماہ جموں میں سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر ہوا قاتلانہ حملہ دراصل عبداللہ خاندان کے خلاف پرانی دشمنی کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے۔ حملہ آور کے خاندان کو اُس وقت زمین سے ہاتھ دھونا پڑا تھا جب فاروق کے والد شیخ محمد عبداللہ نے جموں کشمیر میں زرعی اصلاحات کو نافذ کیا تھا۔
فاروق عبداللہ 11 مارچ کی رات جموں کے گریٹر کیلاش علاقے میں رئیل پارک بینکوئٹ ہال میں ایک شادی کی تقریب کے دوران قاتلانہ حملہ میں اُس وقت بال بال بچ گئے جب کمل سنگھ جمّوال نامی ایک 60 سالہ شہری نے ان پر نزدیک سے گولی چلا کر انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اس واقعے نے سکیورٹی پر سوال اٹھا دیے اور نیشنل کانفرنس (این سی) رہنماؤں نے کارروائی کا بھی مطالبہ کیا۔
ذرائع کے مطابق پولیس تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ حملہ آور جمّوال 1947 اور 1951 کے بعد کشمیر میں ہونے والی تبدیلیوں سے ناراض تھا، کیونکہ اس دوران اس کے خاندان کو جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں 'زرعی اصطلاحات' کی وجہ سے زمین سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔
ایک ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ "جمّوال نے دل میں شیخ عبداللہ کو اپنی زمین کے نقصان کا راست ذمہ دار ٹھہرایا اور عبداللہ خاندان کے خلاف اس میں نفرت پیدا ہو گئی، اسی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے فاروق عبداللہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔"
شیخ محمد عبداللہ 1948 سے 1953 تک جموں و کشمیر کے وزیر اعظم رہے اور 1950 میں "لینڈ ٹو ٹِلر" (Land To The Tiller) ایکٹ نافذ کیا، جس کے تحت زمین کی ایک خاص حد مقرر کی گئی اور اضافی زمین اس وقت کے زمینداروں سے چھین کر کاشتکاروں/کسانوں میں مفت تقسیم کی گئی۔
قاتلانہ حملے کے بعد حملہ آور کو نائب وزیر اعلیٰ نے پولیس اسٹیشن پہنچایا کیونکہ موقع پر پولیس موجود نہیں تھی۔ پولیس کے مطابق حملہ آور کے پاس لائسنس یافتہ پستول تھا لیکن اسے فائرنگ کی تربیت نہیں تھی۔ ایک افسر نے کہا کہ "عمر کی وجہ سے اس کا ہاتھ قابو میں نہیں رہا، جس سے وہ نشانہ ٹھیک سے نہیں لگا سکا۔"
میڈیکل ٹیسٹ سے یہ بھی واضح ہوا کہ حملہ آور نشے میں نہیں تھا۔ جموں کے انسپکٹر جنرل آف پولیس نے 14 مارچ کو اس معاملے کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم (SIT) تشکیل دی، اور تفتیش جاری ہے۔ یہ معاملہ جموں کشمیر اسمبلی کے حالیہ بجٹ اجلاس میں بھی اٹھایا گیا جہاں سبھی جماعتوں کے اراکین نے اس حملے کی مذمت کی۔ مزیدیکہ اسمبلی اسپیکر نے 'حملہ آور کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ' دینے پر جموں کشمیر پولیس کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔
یہ بھی پڑھیں: