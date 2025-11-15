ETV Bharat / jammu-and-kashmir
فاروق عبداللہ نے ’حادثاتی‘ بم دھماکے میں ’غفلت شعاری‘ کا الزام عائد کیا
ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے مطابق نوگام پولیس اسٹیشن میں ہوئے بم دھماکے کو روکا جا سکتا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 15, 2025 at 7:07 PM IST
سرینگر: نیشنل کانفرنس کے صدر اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے نوگام پولیس اسٹیشن میں ہوئے ’’حادثاتی‘‘ دھماکے کو ایسی ’غلطی‘ قرار دی جو ان کے مطابق ٹالی جا سکتی تھی۔ فاروق عبداللہ کے مطابق ’’یہ سب ایک غلطی کا نتیجہ تھا،‘‘ اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ’’پورے معاملے کی مکمل اور شفاف جانچ کرائی جائے کہ آخر یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، اور کون ذمہ دار ہے؟‘‘
’ماہرین سے مشورہ کیوں نہیں لیا گیا‘
سرینگر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر عبداللہ نے کہا کہ اگر دھماکہ خیز مواد کے ماہرین سے مشورہ لیا گیا ہوتا تو شاید جانیں بچ جاتیں۔ انہوں نے کہا: ’’یہ غلطی تھی۔ ایسے مواد کو سنبھالنے یا جانچ سے پہلے ان ماہرین کو بلانا ضروری تھا جنہیں اس کی پوری سمجھ ہو۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے - نو لوگ مارے گئے اور کئی گھروں کو شدید نقصان پہنچا۔‘‘
اصل معاملہ
یاد رہے کہ جمعے کی رات قریب بارہ بجے سرینگر کے نوگام پولیس اسٹیشن میں ایک طاقتور دھماکو ہوا جس میں پولیس اسٹیشن تباہ ہو گیا اور آس پاس کے رہائشی عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ علاوہ ازیں پورا علاقہ دہل اٹھا۔ اس دھماکے میں پولیس اہلکار، فارنسک ماہرین اور کچھ شہری مارے گئے جو دھماکے کے وقت وقت یا تو ڈیوٹی پر تھے یا آس پاس موجود تھے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس علاقے میں برسوں سے ایسا جھٹکا محسوس نہیں کیا تھا۔
ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لال قلعہ دھماکے اور گرفتاریوں کے پس منظر میں کہا کہ یہ دھماکہ اُس وقت ہوا جب کشمیری لوگ پہلے ہی ملک کے دوسرے حصوں میں پیش آنے والے واقعات کے لیے مورد الزام ٹھہرائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا: : ’’کشمیر کے لوگ اب بھی دہلی کے حالیہ بحران کے بعد کے اثرات جھیل رہے ہیں۔ انہیں پھر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آخر کب وہ دن آئے گا جب کشمیریوں کو بھارتی شہری سمجھا جائے گا، اور ہر واقعے کا ذمہ دار انہیں نہیں ٹھہرایا جائے گا؟‘‘
جوابدہی کا مطالبہ
انہوں نے کہا کہ ’’اصل توجہ جوابدہی پر ہونی چاہیے - یہ سمجھنے پر کہ اہلکاروں نے ماہرین کے بغیر اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لیا۔‘‘ فاروق عبداللہ حکام کو مشورہ دیا کہ وہ ’’اُن لوگوں سے پوچھ تاچھ کریں جو اس فیصلے کے ذمہ دار تھے، کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اور ڈاکٹرز کو یہ قدم اٹھانے پر کیوں مجبور ہونا پڑا؟ اس معاملے کی مکمل اور تفصیلی انکوائری ضروری ہے۔‘‘
تفتیش جاری
ادھر، دھماکے کی اصل وجہ اب بھی تفتیش کے مراحل میں ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ایک خصوصی ٹیم ملبے اور فارنسک شواہد کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ دھماکہ کس طرح ہوا اور کیا حفاظتی اصولوں پر عمل کیا گیا تھا یا نہیں۔
