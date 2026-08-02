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پردھان منتری کسان سمان ندھی اسکیم میں پانچ سال کی توسیع کا کسانوں نے کیا خیر مقدم
وزیراعظم کسان سمان ندھی اسکیم میں مزید پانچ سال کی توسیع کی گئی، جس کا کسانوں نے خیرمقدم کیا۔ وزیرِاعظم مودی سے کیا اظہارِ تشکر۔
Published : August 2, 2026 at 2:53 PM IST
پلوامہ : مرکزی کانبہ نے 31 جولائی 2026 کو پردھان منتری کسان سمان ندھی (پی ایم-کسان) اسکیم میں مزید پانچ سال کی توسیع کی منظوری دے دی۔ اس فیصلے کے تحت یہ اسکیم مالی سال 2026-27 سے 2030-31 تک جاری رہے گی، جبکہ اس کی نئی مدت 31 مارچ 2031 تک ہوگی۔
توسیعی مدت کے لیے حکومت نے 3 لاکھ 15 ہزار 614 کروڑ روپے کے بجٹ کی منظوری دی ہے۔ اسکیم کے تحت ہر اہل کسان خاندان کو پہلے کی طرح سالانہ 6 ہزار روپے تین مساوی قسطوں میں، یعنی 2 ہزار روپے فی قسط، براہِ راست آدھار سے منسلک بینک کھاتوں میں ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کے ذریعے فراہم کیے جائیں گے۔
کسانوں نے حکومت کے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے وزیرِاعظم نریندر مودی، وزیرِ اطلاعات و نشریات اشونی ویشنو اور وزیرِ زراعت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ایم-کسان اسکیم کے تحت ملنے والی مالی امداد کھاد، جراثیم کش ادویات، زرعی ادویات، بیجوں کی خریداری اور مزدوروں کی اجرت سمیت مختلف زرعی اخراجات پورے کرنے میں انتہائی معاون ثابت ہوئی ہے، جس سے ان پر مالی بوجھ میں نمایاں کمی آئی ہے۔
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مستفید کسانوں نے کہا کہ اسکیم اپنی مدت پوری کرنے والی تھی، تاہم وزیرِاعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت کی جانب سے اسے 2031 تک توسیع دینے کے فیصلے نے ملک بھر کے کسان خاندانوں کو بڑی راحت پہنچائی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت کی یہ مسلسل مالی معاونت نہ صرف زرعی شعبے کو مزید مضبوط بنائے گی بلکہ کسانوں کی آمدنی اور معیارِ زندگی میں بھی بہتری لانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔