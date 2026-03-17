اننت ناگ میں ہائبرڈ سبزیوں کی سیڈلنگس تقسیم، لوگوں نے اٹھائے معیار پر سوال
محکمہ زراعت نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ فارم میں کوالٹی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 17, 2026 at 3:54 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): محکمہ زراعت کی جانب سے ان دنوں لوگوں میں مختلف اقسام کی ہائبرڈ کوالٹی کی سبزیوں کے پودے (سیڈلنگس) فراہم کئے جا رہے ہیں۔ ایگریکلچر محکمہ کے ویجیٹیبل گارڈنز پر ان دنوں لوگوں کی بھیڑ بھاڑ نظر آرہی ہے جہاں لوگ رعایتی نرخوں پر سیڈلنگس حاصل کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ کے تحت ضلع اننت ناگ کے آرپتھ کنارے پر قائم آرپتھ ویجیٹیبل گارڈن میں آج لوگوں کو تازہ اور ہائبرڈ سبزیوں کے پودے فراہم کئے جا رہے ہیں، تاہم بعض لوگوں نے معیار پر سوالات اٹھائے ہیں۔
محکمہ زراعت، اننت ناگ نے چند برس قبل ایک منفرد اقدام کے تحت آرپتھ نالہ کے کنارے سبزیاں اگانے کا منصوبہ شروع کیا تھا، محکمہ نے نئی بستی اننت ناگ کے قریب آرپتھ ویجیٹیبل گارڈن قائم کیا جہاں ہائی ٹیک پالی ہاؤسز میں 20 سے زائد اقسام کی آرگینک اور ایکزوٹک سبزیوں کی کاشت کی جا رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہائبرڈ سبزیوں کی سیڈلنگس بھی تیار کی جارہی ہے ۔
محکمہ کے مطابق فارم میں تقریباً 2 لاکھ 50 ہزار سبزیوں کے پودے (سیڈلنگس)تیار کرنے کی گنجائش ہے، تقسیم کاری کے دوران اب تک ہزاروں سیڈلنگس لوگوں کو فراہم کئے گئے جن میں ٹماٹر، پھول گوبھی، ساگ، کدو، کھیرا و دیگر سبزیاں شامل ہیں۔
اگرچہ ایک جانب لوگ ویجیٹیبل گارڈن سے مستفید ہو رہے ہیں لیکن دوسری جانب لوگ سیڈلنگس کی کوالٹی سے ناخوش نظر آرہے ہیں، فیاض احمد نامی ایک شخص نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ "اس فارم کی سیڈلنگ کافی کمزور ہے، یہ پودے معقول گروتھ نہیں کر پا رہے ہیں۔" انہوں نے دعویٰ کیا کہ "فارم کی مٹی کمزور ہے وہیں یہ فارم نالہ کے کنارے قائم ہے جو سیلاب کی زد میں آتا رہتا ہے، جس وجہ سے سیڈلنگز کی کوالٹی معیاری نہیں ہوتی۔" انہوں نے اس فارم کو ایسی جگہ پر منتقل کیے جانے کی سفارش کی ہے جہاں کی اراضی زرخیز ہو، تاکہ معیاری سیڈلنگز تیار کی جا سکیں۔
اس ضمن میں چیف ایگریکلچر افسر اننت ناگ، شاہنواز احمد شاہ، نے کہا کہ سیلاب کے بعد مذکورہ فارم کو دوبارہ بحال کیا گیا تھا اور بعد میں فارم میں معمول کے مطابق سرگرمیوں شروع کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فارم گزشتہ کئی برسوں سے قائم ہے ابھی تک انہیں کسی بھی طرح کی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے ۔شاہ نے کہا کہ مٹی کا باضابطہ طور پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور زرخیزی چیک کی جاتی ہے وہیں آرگینک سبزیاں اگانے کے لئے فارم کے دیگر چیزوں کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے ۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ان کی نوٹس میں پہلی مرتبہ شکایت موصول ہوئی ہے اسلئے اگر فارم میں کسی طرح کی کمی پائی گئی تو اس کا ازالہ کیا جائے گا۔
