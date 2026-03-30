'وجیٹیبل ولیج' کے کسان سبزی منڈی نہ ہونے سے پریشان
آرم پورہ سوپور کے کسان برسوں سے سبزیوں کی کاشت سے وابستہ ہیں مگر انہیں منڈی نہ ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے۔
Published : March 30, 2026 at 1:04 PM IST
Updated : March 30, 2026 at 1:40 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): وادی کشمیر میں موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی کھیتی باڑی کی سرگرمیاں تیز ہونے لگتی ہیں تاہم شمالی کشمیر کے سوپور علاقے میں آرم پورہ نامی علاقہ کے کسان سبزیوں کے کاشت کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں سال بھر کھیتی باڑی کی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ تاہم یہاں کے کسان حکومت خاص کر محکمہ زراعت سے وقت پر امداد اور تکنینی معاونت فراہم نہ کرنے پر نالاں ہیں۔
کسانوں کا کہنا ہے کہ مقامی سطح پر آرم پورہ کو سبزیوں کی کاشت کی وجہ سے "ویجیٹیبل ولیج" کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں دو سے تین ہزار کے قریب کسان سبزیوں کی کاشت سے اپنے اور اہل و عیال کے لیے نان شبینہ کا انتظام کرتے ہیں۔ ان مزید کہنا ہے کہ سال بھر یہاں کئی اقسام کی سبزیاں اگائی جاتی ہیں جنہیں وقتاً فوقتاً وادی کی مختلف منڈیوں میں فروخت کیا جاتا ہے کیونکہ حکام کی جانب سے ابھی تک سوپور میں سبزی منڈی کا قیام عمل میں نہیں لایا ہے، جس کے سبب انہیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
کسانوں نے بتایا کہ وہ کئی برسوں سے اس پیشے سے جڑے ہیں اور انہیں موسم کی خرابی کے ساتھ ساتھ غیر معیاری بیچ و جراثیم کش ادویات جیسے مسائل سے از خود ہی نپٹنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کے مطابق حکومت کی جانب سے مدد فراہم نہ کیے جانے کے باعث انہیں بازار سے ہی بیج خریدنا پڑتا ہے جو اکثر معیاری نہیں ہوتا، جبکہ کھاد (فرٹیلائزر) کی کوالٹی بھی تسلی بخش نہیں ہوتی جس کا راست اثر سبزیوں کی کاشت اور کسانوں کی آمدن پر پڑتا ہے۔
انہوں نے کہا:"حکومت کی جانب سے خاطر خواہ مدد نہیں مل رہی، حالانکہ وقتاً فوقتاً محکمہ زراعت کی جانب سے بیداری پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں مگر معیاری بیج، ادویات اور جدید طریقہ کار کے بارے میں رہنمائی فراہم نہیں کی جا رہی۔"
کسانوں نے سوپور میں سبزی منڈی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں درپیش مسائل پر بھی حکام کی توجہ مبذول کرائی۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو اپنی پیداوار سڑکوں پر فروخت کرنی پڑتی ہے، جس سے انہیں مشکلات پیش آتی ہیں۔ انہوں نے حکومت سے جلد از جلد علاقے میں سبزی منڈی قائم کرنے کی اپیل کی۔
اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ایگریکلچر آفیسر بارہمولہ نے کہا کہ محکمہ کی جانب سے وقت وقت پر کسانوں کو بیداری فراہم کرنے کی غرض سے پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا ہے جس کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی اور مختلف اسکیموں کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ کے افسران کھیتوں کا دورہ بھی کرتے ہیں۔
سبزی منڈی کے حوالہ سے انہوں نے کہا کہ سوپور کے حیدر کانولی علاقے میں تین کنال اراضی کی نشاندہی کی گئی ہے جس پر سبزی منڈی کے قیام کی تجویز زیر غور ہے۔ انہوں نے اس حوالہ سے جلد اس کام شروع ہونے کی امید ظاہر کی تاکہ کسانوں کی مشکلات کم ہو سکیں۔
