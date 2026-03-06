ETV Bharat / jammu-and-kashmir

زاجہ کھوڈ ترال میں رمضان کے دوران پینے کے پانی کی قلت، عوام پریشان

جموں وکشمیر کے ترال میں ماہ رمضان المبارک کے دوران روزے کی حالت میں پانی کیلئے خواتین کو دوردراز چشمےکا رخ کرنا پڑ رہا ہے

زاجہ کھوڈ ترال میں رمضان کے دوران پینے کے پانی کی قلت،عوام پریشان
زاجہ کھوڈ ترال میں رمضان کے دوران پینے کے پانی کی قلت،عوام پریشان (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 6, 2026 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ(شبیر بٹ): ایک طرف جہاں حکومت ماہ رمضان مبارک میں اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور لازمی سہولیات کی دستیابی کو لازمی بنانے کے لیے وعدے تو کرتی ہیں، تاہم جنوبی کشمیر کے کئی علاقوں میں ان دنوں پینے کی پانی کی قلت ہے۔

اس دوران آج زاجہ کھوڈ ترال کی آبادی نے گھروں سے نکل کر خاموش احتجاج کیا اور اپنی بات انتظامیہ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے کہا کہ ایک جانب سرکار بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بلند بانگ دعوے کرتی ہے وہیں اس دور افتادہ علاقے میں لوگوں کو آج بھی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، جبکہ پینے کے پانی کی شدید قلت سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔

زاجہ کھوڈ ترال میں رمضان کے دوران پینے کے پانی کی قلت، عوام پریشان (Video: ETV Bharat)

خواتین کو گاؤں سے دور ایک چشمے سے پانی لینا پڑتا ہے، جہاں اکثر بھیڑ جمع ہوتی ہے اور کبھی کبھار نوبت لڑائی پر آجاتی ہے۔ کئی خواتین نے بتایا کہ انھیں روزے کی حالت میں بھی دور سے پانی لانا پڑتا ہے، جو کہ انتہای تکلیف دہ امر ہے۔ ان کے مطابق سرکاری ملازمین تو بارہا گاؤں کا دورہ کرتے ہیں۔ مگر پینے کا پانی فراہم کرنے میں یکسر ناکام نظر آتے ہیں۔

مزید پڑھیں: جمعہ کی مناسبت سے کشمیر میں پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں

لوگوں کے مطابق پینے کے پانی کی قلت سے لوگوں کو مشکلات درپیش ہیں بتایا جاتا ہے کہ گاوں کو ٹینکر سے پانی فراہم کیا جاتا تھا لیکن اب وہ سلسلہ بھی بند کردیا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ افطار کرنے سے بھی قاصر ہیں۔

TAGGED:

زاجہ کھوڈ ترال میں پانی کی قلت
ترال میں پانی کی قلت
WATER SHORTAGE IN TRAL
SHORTEGE DRINKING WATER

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.