زاجہ کھوڈ ترال میں رمضان کے دوران پینے کے پانی کی قلت، عوام پریشان
جموں وکشمیر کے ترال میں ماہ رمضان المبارک کے دوران روزے کی حالت میں پانی کیلئے خواتین کو دوردراز چشمےکا رخ کرنا پڑ رہا ہے
Published : March 6, 2026 at 2:54 PM IST
پلوامہ(شبیر بٹ): ایک طرف جہاں حکومت ماہ رمضان مبارک میں اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور لازمی سہولیات کی دستیابی کو لازمی بنانے کے لیے وعدے تو کرتی ہیں، تاہم جنوبی کشمیر کے کئی علاقوں میں ان دنوں پینے کی پانی کی قلت ہے۔
اس دوران آج زاجہ کھوڈ ترال کی آبادی نے گھروں سے نکل کر خاموش احتجاج کیا اور اپنی بات انتظامیہ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے کہا کہ ایک جانب سرکار بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بلند بانگ دعوے کرتی ہے وہیں اس دور افتادہ علاقے میں لوگوں کو آج بھی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، جبکہ پینے کے پانی کی شدید قلت سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔
خواتین کو گاؤں سے دور ایک چشمے سے پانی لینا پڑتا ہے، جہاں اکثر بھیڑ جمع ہوتی ہے اور کبھی کبھار نوبت لڑائی پر آجاتی ہے۔ کئی خواتین نے بتایا کہ انھیں روزے کی حالت میں بھی دور سے پانی لانا پڑتا ہے، جو کہ انتہای تکلیف دہ امر ہے۔ ان کے مطابق سرکاری ملازمین تو بارہا گاؤں کا دورہ کرتے ہیں۔ مگر پینے کا پانی فراہم کرنے میں یکسر ناکام نظر آتے ہیں۔
لوگوں کے مطابق پینے کے پانی کی قلت سے لوگوں کو مشکلات درپیش ہیں بتایا جاتا ہے کہ گاوں کو ٹینکر سے پانی فراہم کیا جاتا تھا لیکن اب وہ سلسلہ بھی بند کردیا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ افطار کرنے سے بھی قاصر ہیں۔