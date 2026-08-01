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وہاب صاحب کھریو کی زیارت گاہ عقیدت مندوں کیلئےروحانی سکون کا مرکز
وہاب صاحب کھریوکی مزارپرسال بھرعقیدت مندوں کاتانتا بندھا رہتا ہے جوکہ اس عظیم صوفی درویش کی درگاہ پر حاضری دیکر دیرینہ مرادیں حاصل کرتے ہیں
Published : August 1, 2026 at 4:29 PM IST
ترال( شبیر بٹ): یوں تو وادی کشمیر کو صوفی سنتوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، یہاں ماضی سے ہی ان نفوس قدسیہ نے عوام کی فلاح وبہبود کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کا کام انجام دیتے رہے ہیں ان صوفی بزرگوں میں ایک نام وہاب صاحب کھار رح کا ہے جن کا تعلق جنوبی کشمیر کے شار شالی پامپور علاقے سے ہے اور یہ بزرگ یہی پر مدفون ہیں۔ اور انکی قبر پر ایک آستانہ بنایا گیا ہے۔
یہاں سال بھر عقیدت مندوں کاتانتا بندھا رہتا ہے جوکہ اس عظیم صوفی درویش کی درگاہ پر حاضری دیکر دیرینہ مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ اس دوران یہان زیارت پر حاضری دینے والے افراد کا کہنا ہے کہ یہاں آکر انہیں روحانی تسکین مل جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ بزرگ آرام فرما ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر ان نفوس قدسیہ کی ان زیارت گاہوں پر نیک نیتی کے ساتھ حاضری دی جائے تو یہ انسان کا مقدر بنا سکتے ہیں۔
تاہم اس معروف زیارت گاہ پر بنیادی ڈھانچے کی عدم فراہمی سے آنے والے زائرین کو بڑی حد تک دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں بہتر سڑک رابطے کی بحالی، پارکنگ اور بجلی کا ناقص ترسیلی نظام سرکاری دعووں کی قلعی کھول دیتا ہے۔
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اس معروف صوفی شاعر کے خاندان سے تعلق رکھنے والے عبدلسلام آہنگر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ و ہ وہاب صاحب کی چوتھی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور اسکی زیارت پر وادی اور بیرونی وادی سے سال بھر عقیدت مند یہاں حاضری دیتے ہیں اور اسی پر اس گاوں کے رہنے والے لوگوں کا روزگار منحصر ہے، مگر اس عظیم صوفی کی درگاہ کے ساتھ منسلک اس علاقے میں بنیادی سہولیات کا فقدان سرکاری دعووں کی نفی کرتا ہے، اسلیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہاں عوام اور عقیدت مندوں کو درپیش مشکلات کا جایزہ لیا جائے۔