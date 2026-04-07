گاندربل مبینہ انکاؤنٹر میں ہلاک شہری کے لواحقین کا بیان ڈی سی آفس میں قلمبند

گاندربل مبینہ انکاؤنٹر میں ہلاک شہری کے لواحقین کا بیان ڈی سی آفس میں قلمبند
راشد احمد مغل کے اہل خانہ نے ڈی سی آفس گاندربل میں بیان قلمبند کرانے کے بعد پھر سے لاش کی واپسی کا مطالبہ کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 7, 2026 at 4:39 PM IST
گاندربل: آرہامہ مبینہ انکاؤنٹر کے دوران ہلاک کیے گئے شہری راشد احمد مغل کے اہل خانہ نے ڈی سی گاندربل سے ملاقات کی اور اپنا بیان قلمبند کرایا۔ متاثرین نے ایک بار پھر حکام سے راشد کی لاش اہل خانہ کو واپس کیے جانے کی اپیل کی اور قاتلوں کو جلد از جلد پیش کیے جانے کا بھی مطالبہ دہرایا۔
یاد رہے کہ گاندربل ضلع کے ارہامہ علاقے میں یکم اپریل کو فوج نے انکاؤنٹر کے دوران ایک ملی ٹنٹ کو ہلاک کیے جانے کا دعویٰ کیا، تاہم ایک روز بعد ہی ضلع کے چونٹی ولی وار علاقے رہنے والے باشندوں نے فوجی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسے ایک مقامی شہری قرار دیا جس دو دن سے اچانک لاپتہ ہوا۔ اہل خانہ کے بیان کے بعد سیاسی رہنماؤں خاص کر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے گہری تشویش ظاہر کی ہے حکام سے انکوائری کا مطالبہ کیا۔
مبینہ انکاؤنٹر کے خلاف سیاسی و سماجی رد عمل کے بعد جمعہ کو جموں کشمیر کے محکمہ داخلہ نے حکمانہ جاری کرتے ہوئے مبینہ انکاؤنٹر کی مجسٹیریل انکوائری کے احکامات صادر کیے اور اس ضمن میں ڈی سی گاندربل کو ایک ہفتے کے اندر اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری ہے۔
راشد احمد کے اہل خانہ سمیت چونٹی ولی وار کے درجنوں رہائشیوں نے ڈی سی آفس گارندربل کا رخ کیا اور اپنا بیان قلمبند کرایا۔ بعد ازاں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے راشد احمد کے اہل خانہ نے دہرایا کہ انہیں انصاف ملنا چاہئے اور قاتلوں کو جلد از جلد پیش کیا جانا چاہئے۔ عمران احمد مغل نامی ایک مقامی شہری، جنہوں نے خود کو مقتول راشد کا رشتہ دار بتایا، نے کہا کہ "ہمیں انصاف چاہئے، ہمیں راشد کی لاش لوٹائی جائے تاکہ ہم اس کے آخری رسومات ادا کر سکیں۔"
عمران نے دعوٰی کیا کہ چونٹی ولی وار کے سینکڑوں افراد ڈی سی آفس کا رخ کرنے کے لیے تیار تھے تاہم امن عامہ کا خیال رکھتے ہوئے چند افراد نے ہی ڈی سی آفس آکر بیان قلمبند کرایا۔ انہوں نے پولیس یا ضلع انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی دباؤ وغیرہ کو مسترد کیا۔
یہ بھی پڑھیں: