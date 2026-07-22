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جاں بحق پولیس اہلکار عاشق حسین کو خراجِ عقیدت پیش کرنے اہلِ خانہ ڈی پی ایل اننت ناگ پہنچے، فضاء سوگوار
ضلع پولیس لائنز میں منعقدہ اس تقریب میں پولیس کے اعلیٰ افسران، ضلعی انتظامیہ کے نمائندوں نے پولیس اہلکار کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
Published : July 22, 2026 at 6:59 PM IST|
Updated : July 22, 2026 at 7:07 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) آج ضلع پولیس لائنز اننت ناگ میں جاں بحق پولیس اہلکار عاشق حسین کی یاد میں منعقد ہونے والی ویریتھ لائنگ تقریب میں شرکت کے لیے ان کے اہلِ خانہ ضلع پولیس لائنز پہنچ گئے، جہاں ہر طرف غم و اندوہ کی فضا قائم تھی۔
جاں بحق اہلکار کے والدین، اہلیہ، بچوں، قریبی رشتہ داروں اور دیگر اہلِ خانہ نے انتہائی رنج و غم کی کیفیت میں تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر موجود ہر شخص کی آنکھیں اشکبار تھیں اور ماحول سوگوار دکھائی دے رہا تھا۔ اہلِ خانہ نے اپنے پیارے کی قربانی کو قوم اور ملک کی خدمت کے لیے ایک عظیم قربانی قرار دیا۔
ضلع پولیس لائنز میں منعقدہ اس تقریب میں پولیس کے اعلیٰ افسران، ضلعی انتظامیہ کے نمائندے، مختلف سکیورٹی فورسز کے افسران اور پولیس اہلکار بھی موجود تھے، جنہوں نے جاں بحق پولیس اہلکار کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
تقریب کے دوران عاشق حسین کی میت پر پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں، سلامی دی گئی اور ان کی بہادری، فرض شناسی اور خدمات کو زبردست الفاظ میں سراہا گیا۔ مقررین نے کہا کہ پولیس اہلکار نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرکے فرض کی ادائیگی کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے اور ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
واضح رہے کہ پولیس اہلکار عاشق حسین آج اننت ناگ کے لال چوک علاقے میں عسکریت پسندوں کے حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے اور بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔
تقریب کے اختتام پر جاں بحق کے درجات کی بلندی، مغفرت اور اہلِ خانہ کے لیے صبرِ جمیل کی دعا کی گئی، جبکہ پولیس حکام نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جاں بحق کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا اور امن و امان کے قیام کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری لگن کے ساتھ نبھائی جاتی رہیں گی۔
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