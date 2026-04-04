گاندربل فرضی تصادم کی تحقیقات ہونی چاہئے: بی جے پی
پارٹی کے جنرل سیکریٹری انورخان نے تاہم کہا کہ عمر عبداللہ کے گھر میں ہوئی ہلاکت کی بھی تحقیقات ہونی چاہئے۔
April 4, 2026
April 4, 2026
ترال(شبیر بٹ): بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک سینئر رہنما انور خان نے گاندربل مہں ایک عام شہری کی ایک مبینہ فرضی تصادم میں ہوئی ہلاکت کی تحقیقات کی وکالت کی ہے تاہم نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پر الزام عائد کیا ہے کہ انکے دور اقتدار میں ہویہ حراستی ہلاکتوں کی بھی تحقیقات ہونی چاہئے۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی رہائش گاہ کے اندر جو ہلاکت ہوئی تھی، اسکی تحقیقات بھی کرنی چاہئے۔
انور کان نے یہ بات جنوبی کمشیر کے سب ضلع ترال میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنوں کی تربیت کیلئے آج میرج ہال اونتی پورہ میں ایک میگا دین دیال پودیا تربیتی پروگرام میں کہی۔ اس پروگرام میں میں پارٹی لیڈران اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
پروگرام کی صدارت بی جے پی کے جنرل سیکریٹری انور خان نے کی جبکہ پارٹی ترجمان الطاف ٹھاکر، ضلع صدر پلوامہ انجینئر شوکت غیور سمیت متعدد سینئر رہنما بھی اس موقع پر موجود تھے۔
بھارتیہ جنتا پارٹی کے اسٹیٹ جنرل سیکرٹری انور خان نے گاندربل انکاونٹر پر بیانات دینے کے حوالے سے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان جماعتوں کے دورِ حکومت میں کئی بے گناہ لوگ مارے گئے، اس لیے انہیں اس طرح کے بیانات دینے سے پہلے شرم آنی چاہیے۔
ان کا کہنا تھا کہ جب عمر عبداللہ کے گھر میں قتل ہوا تو اسکی انکوائری کیوں نہیں ہوئی اسی طرح جب شمالی کشمیر کے ایک ممبر اسمبلی کی ہلاکت پراسرار حالات میں ہوئی تو اس وقت اسکی انکوائری کیوں نہیں ہوئی۔ عمر عبداللہ کے سابق دور اقتدار میں انکی گپکار میں واقع رہائش گاہ پر پانپور سے تعلق رکھنے والے ایک نیشنل کانفرنس عہدیدار سید محمد یوسف کی ہلاکت ہوئی تھی جسکی تحقیقات کرائم برانچ کے حوالے کی گئی تھی۔
خان نے کہا کہ ایسے معاملات پر سیاست کرنے کے بجائے پہلے مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ انور خان نے مزید کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی واضح طور پر چاہتی ہے کہ اس معاملے کی جامع اور شفاف جانچ کرائی جائے تاکہ حقیقت عوام کے سامنے آسکے۔
یاد رہے کہ فوج نے یکم اپریل کو وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں ایک انکاؤنٹر کے دوران ایک ملی ٹنٹ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم اس کے ایک روز بعد وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور رکن پارلیمان آغا روح اللہ مہدی نے اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ گرچہ دونوں رہنماؤں نے 'جعلی انکاؤنٹر' کا الزام عائد نہیں کیا تاہم متوفی کے اہل خانہ کے بیان حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے فوری اور شفاف انکوائری کا مطالبہ کیا تھا۔
انکاؤنٹر پر اس وقت سوالات اٹھائے گئے جب میڈیا رپورٹس میں ہلاک ہونے والے شخص کے اہل خانہ کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ بے گناہ تھا اور اس کا عسکریت پسندی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جمعہ کو محکمہ داخلہ نے ایک حکمنامہ جاری کرتے ہوئے ایک ہفتے کے اندر اندر ارہامہ انکاؤنٹر کی مجسٹیریل انکوائری کے احکامات صادر کیے اور ضلع مجسٹریٹ گاندربل کو سات دنوں کے اندر اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔
فوج کی چنار کور نے جمعرات کو دعویٰ کیا کہ اس نے گاندربل کے ارہامہ علاقے میں ایک ملی ٹنٹ مخالف آپریشن کے دوران ملی ٹنٹ کو ہلاک کیا۔ فوج کے مطابق: "31 مارچ 2026 کی رات جاری وقفے وقفے سے فائرنگ کے دوران فوج نے مؤثر حکمت عملی کے تحت ایک دہشت گرد کو ہلاک کیا
تاہم جموں و کشمیر پولیس نے اس حوالہ سے کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا جس پر ممبر پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ نے خاص تذکرہ کرتے ہوئے "پولیس کی اس پر اسرار خاموشی" پر بھی سوالات اٹھائے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق فوج کی جانب سے ہلاک کیے گئے شہری کا تعلق ضلع کے ہی 'چونٹی ولی وار علاقے سے تھا اور متوفی کی شناخت راشد احمد مغل کے طور پر ہوئی ہے۔ متوفی کے برادر اعجاز احمد نے میڈیا کو بتایا کہ راشد منگل کو اپنے گھر سے نکلا تاہم واپس نہیں لوٹا۔