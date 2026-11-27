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فیصل قادری جموں و کشمیر کے نئے ایڈوکیٹ جنرل مقرر
دو سال سے خالی عہدے پر جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے فیصل قادری کی تقرری کو منظور دی۔
Published : November 27, 2026 at 5:36 PM IST
سرینگر: سینئر ایڈوکیٹ سید فیصل قادری کو جموں و کشمیر کا ایڈوکیٹ جنرل مقرر کیا گیا ہے۔ اس تقرری کے ساتھ ہی یونین ٹیریٹری میں دو سال سے زائد عرصہ سے خالی اعلیٰ ترین قانونی عہدہ پر ہو گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے فیصل قادری کی تقرری کو منظوری دے دی، جس کے بعد جموں و کشمیر انتظامیہ نے جمعہ کو اس سلسلے میں باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کیا۔
محکمہ قانون، انصاف اور پارلیمانی امور کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق لیفٹیننٹ گورنر نے جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کی دفعہ 79 (1) کے تحت فیصل قادری کو اس عہدے پر مقرر کیا ہے۔ اس حکم نامے کے ساتھ یکم جنوری 2019 کو جاری کیا گیا سابقہ نوٹیفکیشن بھی منسوخ کردیا گیا ہے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق اس عہدے کے لیے تین ناموں پر غور کیا گیا تھا۔ ان میں سینئر ایڈوکیٹ فیصل قادری، سینئر ایڈوکیٹ اسحاق قادری اور ایڈوکیٹ سیما کے نام شامل تھے، جنہیں غور و خوض کے لیے لوک بھون بھیجا گیا تھا۔
ایڈوکیٹ جنرل یونین ٹیریٹری کا اعلیٰ ترین قانونی افسر ہوتا ہے، جو عدالتوں میں مختلف قانونی معاملات پر حکومت کی نمائندگی کرتا ہے۔ دو سال سے زائد عرصے تک اس عہدے پر مستقل تقرری نہ ہونے کے بعد فیصل قادری کی تقرری کو اہم پیش رفت قرار دیا جارہا ہے۔
یہ عہدہ اکتوبر 2024 میں اس وقت خالی ہوگیا تھا جب سابق ایڈوکیٹ جنرل ڈی سی رینہ نے منتخب حکومت کے قیام کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے بعد مستقل ایڈوکیٹ جنرل کی عدم موجودگی کا معاملہ عدلیہ اور قانونی حلقوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔
فیصل قادری کو 3 دسمبر 2020 کو جموں و کشمیر کی سابق ہائی کورٹ کے فل کورٹ نے نوٹیفکیشن نمبر 357/LP کے تحت سینئر ایڈوکیٹ کا درجہ دیا تھا۔ اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کے دوران وہ سرکاری محکموں، عوامی اداروں، دیوانی تنازعات اور آئینی معاملات سے متعلق کئی مقدمات میں پیش ہوچکے ہیں۔
مئی 2024 میں انہوں نے سول جج (جونیئر ڈویژن) کے عہدے پر تقرریوں سے متعلق ایک مقدمے میں درخواست گزاروں کی جانب سے عدالت میں پیروی کی تھی۔ ان کی قانونی خدمات میں عوامی اداروں اور سرکاری محکموں سے متعلق مختلف مقدمات بھی شامل رہے ہیں۔
ان کی تقرری ایسے وقت میں عمل میں آئی ہے جب مستقل ایڈوکیٹ جنرل کی عدم موجودگی کے باعث انتظامیہ کی جانب سے عدالتوں میں قانونی نمائندگی کا معاملہ بھی زیر بحث رہا ہے۔ مستقل ایڈوکیٹ جنرل کی تقرری میں تاخیر کا معاملہ ایڈوکیٹ ہرش دوبے کی جانب سے دائر ایک مفاد عامہ کی عرضی کے ذریعے جموں کشمیر اینڈ لداخ ہائی کورٹ تک بھی پہنچا تھا۔
پانچ نومبر 2026 کو اس معاملے کی سماعت کے دوران یونین ٹیریٹری انتظامیہ کی جانب سے پیش ہونے والی سینئر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل مونیکا کوہلی نے عدالت کو بتایا تھا کہ تقرری کا عمل جاری ہے اور اسے ایک ماہ کے اندر مکمل کرلیا جائے گا۔
چیف جسٹس پشپیندر سنگھ بھٹی اور جسٹس رجنیش اوسوال پر مشتمل ڈویژن بینچ نے انتظامیہ کے اس بیان کو ریکارڈ پر لیتے ہوئے مقدمے کی اگلی سماعت 8 دسمبر مقرر کی تھی۔ ایڈوکیٹ جنرل کا عہدہ خالی رہنے سے قانونی اداروں کے کام کاج پر بھی اثر پڑنے کے خدشات ظاہر کیے گئے تھے۔ ان میں ایڈوکیٹس ویلفیئر فنڈ ٹرسٹی کمیٹی بھی شامل ہے۔ جموں و کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، جموں نے بھی اس عہدے پر جلد تقرری کا مطالبہ کیا تھا۔ بار ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ ایڈوکیٹ جنرل اس کمیٹی کا عہدے کی بنیاد پر چیئرمین ہوتا ہے۔
مستقل چیئرمین نہ ہونے کی وجہ سے کمیٹی کے کام کاج اور ضرورت مند وکلا کو مالی امداد فراہم کرنے کا عمل بھی متاثر ہوا تھا۔ شری نو درگا جھیلری ماتا مندر کے انتظام و انصرام سے متعلق ایک دوسرے مقدمے میں بھی ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل کا عہدہ خالی ہونے کے باعث پیدا ہونے والی قانونی پیچیدگیوں کی نشاندہی کی تھی۔
عدالت نے ضابطہ دیوانی (Code of Civil Procedure) کی دفعہ 92 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ عوامی مذہبی اور فلاحی ٹرسٹوں سے متعلق بعض مقدمات دائر کرنے میں ایڈوکیٹ جنرل کا اہم کردار ہوتا ہے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق فیصل قادری کو ماہانہ ایک لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہیں سرکاری گاڑی، رہائش اور ماہانہ 3 ہزار روپے تفریحی الاؤنس بھی ملے گا۔ وہ طبی اخراجات کی واپسی اور قواعد کے مطابق سفری الاؤنس کے بھی حقدار ہوں گے۔
حکم نامے میں عدالتوں میں پیشی، ثالثی کے معاملات اور یونین ٹیریٹری حکومت کی جانب سے دیگر قانونی کارروائیوں کے لیے الگ الگ پیشہ ورانہ فیس بھی مقرر کی گئی ہے۔
ایڈوکیٹ جنرل کی بنیادی ذمہ داریوں میں حکومت کو قانونی اور آئینی معاملات پر مشورہ دینا اور اہم مقدمات میں عدالتوں کے سامنے اس کی نمائندگی کرنا شامل ہے۔ اس عہدے کے ساتھ مختلف قوانین کے تحت کئی دیگر قانونی ذمہ داریاں بھی وابستہ ہیں۔
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