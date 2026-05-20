ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رائیکا بندی میں گوجر بکروال خاندانوں کے مکانات کو منہدم کرنے کے معاملہ میں فیک فائنڈنگ کمیٹی تشکیل
رائیکا بندی میں گوجر بکروال خاندانوں کے مکانات کو منہدم کرنے کے معاملہ میں فیک فائنڈنگ کمیٹی تشکیل
Published : May 20, 2026 at 3:32 PM IST
جموں ( محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر حکومت کے محکمہ قبائلی امور نے سدھرا کے رائیکا بندی علاقے میں گوجر اور بکروال خاندانوں کے مکانات کی انہدامی کارروائی کے معاملے کی تحقیقات کے لیے دو رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے اس سلسلے میں منگل کو ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا گیا، جس میں کمیٹی کو سات دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سرکاری حکم نامے کے مطابق کمیٹی میں ڈائریکٹر ٹرائبل افیئرز محمد ممتاز علی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر مزمل حسن چوہدری شامل ہیں۔ کمیٹی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ یہ جانچ کرے کہ آیا حالیہ انہدامی کارروائی کے دوران فاریسٹ رائٹس ایکٹ 2006 کی کسی شق کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں، دراصل منگل کے روز جموں کے رائیکا بندی، سدھرا علاقے میں محکمہ جنگلات، فاریسٹ پروٹیکشن فورس، ریونیو محکمہ اور پولیس کی مشترکہ ٹیم نے مبینہ تجاوزات ہٹانے کے نام پر بڑے پیمانے پر انہدامی کارروائی انجام دی تھی۔
متاثرین کے مطابق قریب چار گھنٹوں تک جاری رہنے والی اس کارروائی کے دوران تقریباً 40 ڈھانچوں کو مسمار کیا گیا، جو جنگلاتی اراضی کے قریب واقع تھے متاثرہ گوجر اور بکروال خاندانوں نے الزام لگایا کہ وہ کئی دہائیوں سے اس علاقے میں آباد تھے اور اچانک بھاری مشینری کے ساتھ پہنچ کر ان کے مکانات منہدم کر دیے گئے۔ ایک متاثرہ شخص نے بتایا، ’’ہم نماز بھی مکمل نہیں کر سکے تھے کہ مشینوں نے چند منٹوں میں ہمارا گھر گرا دیا۔ مقامی افراد نے دعویٰ کیا کہ کارروائی کو منشیات فروشوں کے خلاف مہم کا نام دیا گیا، تاہم ان کا سوال تھا کہ چند مبینہ افراد کی سزا پورے علاقے کے غریب خاندانوں کو کیوں دی گئی۔
اس انہدامی کارروائی پر جموں و کشمیر کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا۔ کابینہ وزیر برائے جنگلات و قبائلی امور جاوید رانا نے اسے ’’قبائلی برادری کو خوفزدہ اور حاشیے پر دھکیلنے کی کوشش‘‘ قرار دیتے ہوئے سخت ناراضگی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ ’’گوجر اور بکروال خاندانوں کی دہائیوں پرانی وراثت کو ملبے میں تبدیل کر دیا گیا اور نہ منتخب حکومت کو اعتماد میں لیا گیا اور نہ ہی متعلقہ وزارت کو جاوید رانا نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کے بعد یقین دلایا کہ معاملہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا تاکہ کارروائی پر فوری روک، ذمہ دار افسران کے خلاف تحقیقات اور متاثرین کی بازآبادکاری کو یقینی بنایا جا سکے۔
ادھر بدھ کو ای ٹی وی بھارت کی ٹیم نے دوبارہ متاثرہ علاقے کا دورہ کیا جہاں کئی خاندان اب بھی عارضی ٹینٹوں میں رہنے پر مجبور ہیں یہ ٹینٹ مبینہ طور پر وزیر جاوید رانا کی جانب سے فراہم کیے گئے متاثرین نے بتایا کہ انہدامی کارروائی کے دوران بجلی کے کھمبے بھی تباہ ہو گئے تھے جس کے بعد محکمہ بجلی نے علاقے میں بجلی بحال کرنے کا کام آج شروع کر دیا متاثرہ خاندانوں نے حکومت سے انصاف اور مستقل رہائش فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس راشن کارڈ،ووٹر کارڈ اور بجلی کے کنکشن موجود تھے،اس کے باوجود ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔Body:جموں:( محمد اشرف گنائی)جموں و کشمیر حکومت کے محکمہ قبائلی امور نے سدھرا کے رائیکا بندی علاقے میں گوجر اور بکروال خاندانوں کے مکانات کی انہدامی کارروائی کے معاملے کی تحقیقات کے لیے دو رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے اس سلسلے میں منگل کو ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا گیا، جس میں کمیٹی کو سات دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
سرکاری حکم نامے کے مطابق کمیٹی میں ڈائریکٹر ٹرائبل افیئرز محمد ممتاز علی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر مزمل حسن چوہدری شامل ہیں۔ کمیٹی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ یہ جانچ کرے کہ آیا حالیہ انہدامی کارروائی کے دوران فاریسٹ رائٹس ایکٹ 2006 کی کسی شق کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں دراصل منگل کے روز جموں کے رائیکا بندی، سدھرا علاقے میں محکمہ جنگلات، فاریسٹ پروٹیکشن فورس، ریونیو محکمہ اور پولیس کی مشترکہ ٹیم نے مبینہ تجاوزات ہٹانے کے نام پر بڑے پیمانے پر انہدامی کارروائی انجام دی تھی۔متاثرین کے مطابق قریب چار گھنٹوں تک جاری رہنے والی اس کارروائی کے دوران تقریباً 40 ڈھانچوں کو مسمار کیا گیا، جو جنگلاتی اراضی کے قریب واقع تھے متاثرہ گوجر اور بکروال خاندانوں نے الزام لگایا کہ وہ کئی دہائیوں سے اس علاقے میں آباد تھے اور اچانک بھاری مشینری کے ساتھ پہنچ کر ان کے مکانات منہدم کر دیے گئے۔
ایک متاثرہ شخص نے بتایا، ’’ہم نماز بھی مکمل نہیں کر سکے تھے کہ مشینوں نے چند منٹوں میں ہمارا گھر گرا دیا۔ مقامی افراد نے دعویٰ کیا کہ کارروائی کو منشیات فروشوں کے خلاف مہم کا نام دیا گیا، تاہم ان کا سوال تھا کہ چند مبینہ افراد کی سزا پورے علاقے کے غریب خاندانوں کو کیوں دی گئی۔ اس انہدامی کارروائی پر جموں و کشمیر کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا۔ کابینہ وزیر برائے جنگلات و قبائلی امور جاوید رانا نے اسے ’’قبائلی برادری کو خوفزدہ اور حاشیے پر دھکیلنے کی کوشش‘‘ قرار دیتے ہوئے سخت ناراضگی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ ’’گوجر اور بکروال خاندانوں کی دہائیوں پرانی وراثت کو ملبے میں تبدیل کر دیا گیا اور نہ منتخب حکومت کو اعتماد میں لیا گیا اور نہ ہی متعلقہ وزارت کو جاوید رانا نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کے بعد یقین دلایا کہ معاملہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا تاکہ کارروائی پر فوری روک، ذمہ دار افسران کے خلاف تحقیقات اور متاثرین کی بازآبادکاری کو یقینی بنایا جا سکے۔
یہ بھی پڑھیں: پلوامہ فٹنس رن: وادی کے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کو بہتر پلیٹ فارم فراہم کرنے کےلئے منفرد پہل
ادھر بدھ کو ای ٹی وی بھارت کی ٹیم نے دوبارہ متاثرہ علاقے کا دورہ کیا جہاں کئی خاندان اب بھی عارضی ٹینٹوں میں رہنے پر مجبور ہیں یہ ٹینٹ مبینہ طور پر وزیر جاوید رانا کی جانب سے فراہم کیے گئے متاثرین نے بتایا کہ انہدامی کارروائی کے دوران بجلی کے کھمبے بھی تباہ ہو گئے تھے جس کے بعد محکمہ بجلی نے علاقے میں بجلی بحال کرنے کا کام آج شروع کر دیا متاثرہ خاندانوں نے حکومت سے انصاف اور مستقل رہائش فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس راشن کارڈ،ووٹر کارڈ اور بجلی کے کنکشن موجود تھے،اس کے باوجود ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔