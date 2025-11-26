ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کانگریس نے جموں و کشمیر میں پارٹی کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی، انتخابی شکستوں اور اندرونی کشمکش کے بعد بنایا منصوبہ
جموں و کشمیر میں 2024 کے اسمبلی انتخابات میں اپنی خراب کارکردگی کو دیکھتے ہوئے، کانگریس پارٹی کو مضبوط بنانے میں مصروف ہوگئی ہے۔
Published : November 26, 2025 at 5:27 PM IST
سری نگر: کانگریس نے جموں کشمیر میں پارٹی کو مضبوط کرنے اور جموں و کشمیر میں اپنی رسائی کو بڑھانے کے لیے ضلعی صدور کی تقرری کے لیے تنظیم نو کا پروگرام شروع کیا ہے۔ یہ اقدام 2024 کے اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی خراب کارکردگی اور اندرونی کشمکش کے بعد سامنے آیا ہے۔
کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے جموں و کشمیر کے انچارج سید ناصر حسین کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے جموں و کشمیر میں پارٹی کے 21 تنظیمی اضلاع کے لیے ضلعی صدور کے انتخاب کے لیے 21 مبصرین کا تقرر کیا ہے۔
گزشتہ ہفتے کے دوران، جموں و کشمیر کے چھ ایم ایل اے اور سابق وزراء سمیت مقامی رہنماؤں کی مدد سے مختلف ریاستوں کے مبصرین، ہر ضلع کے لیے چھ رہنماؤں کے پینل کو منتخب کرنے کے لیے پارٹی کارکنوں کی رائے پتہ کر رہے ہیں۔ اس عہدے کے لیے حتمی نام کا انتخاب پارٹی کے طے کردہ معیارات کی بنیاد پر مرکزی قیادت کرے گی۔
کانگریس پارٹی کے چیف ترجمان رویندر شرما نے کہا کہ تنظیم سازی مہم کہلانے والی اس مشق کا حکم راہل گاندھی اور پارٹی لیڈروں نے احمد آباد کانگریس اجلاس میں دیا تھا۔ شرما نے کہا کہ یہ مشق پارٹی کارکنوں کی جانب سے لیڈروں کے خلاف لگائے گئے تعصب اور اقربا پروری کے الزامات کو ختم کر دے گی۔
وہ جموں و کشمیر میں پارٹی کے ناراض رہنماؤں کے ایک گروپ کا حوالہ دے رہے تھے جو طارق حمید قرہ کے پی سی سی صدر بننے کے بعد سے پارٹی کے کاموں سے دور رہے ہیں۔ سابق صدر وقار رسول کے قریبی رہنماؤں اور عہدیداروں نے پارٹی کے کاموں سے خود کو دور کر رکھا ہے۔ انہوں نے وادی کشمیر میں بعض ضلعی صدور اور عہدیداروں کی نامزدگی کی بھی مخالفت کی ہے۔
بانڈی پورہ کے اے آئی سی سی کے مبصر ستی رام لامبا نے کہا کہ، "مبصرین ان عہدوں کے لیے چھ امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل دینے کے لیے ضلع کے تمام بلاکس اور حلقوں سے کارکنوں کی رائے حاصل کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا، "یہ مشق اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ضلعی صدور کا انتخاب کارکنوں کی آواز اور انتخاب کی بنیاد پر کیا جائے، نہ کہ لیڈروں کے ذریعے۔"
کمیٹیاں 8 دسمبر کو چھ رہنماؤں کے نام پارٹی قیادت کو پیش کریں گی۔ صدر کا اعلان اس سال دسمبر کے آخر تک کر دیا جائے گا۔ بڈگام کی ضلعی مبصر شمینہ شفیق نے کہا، "تنظیم نو کا عمل شفاف قیادت کے انتخاب، جوابدہی، اور نچلی سطح پر مضبوط شراکت پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس کا مقصد ایسی قیادت پیدا کرنا ہے جو حقیقی معنوں میں لوگوں کی نمائندگی کرے اور ان کے ساتھ کام کرے۔"
شرما نے کہا کہ ضلع صدر کے انتخاب کے بعد ایگزیکٹو کمیٹی کی تشکیل نو کی جائے گی اور ایک متحرک اور ذمہ دار تنظیم بنانے کے لیے ضلعی سیاسی امور کی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔
انہوں نے کہا، "ضلعی صدر کو بلدیاتی اور پنچایتی انتخابات کے علاوہ اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات کے امیدواروں کی وزن میں شامل کیا جائے گا۔
تاہم، یہ کام پارٹی کے اندر کچھ تنقیدوں سے متاثر ہوا ہے، کیونکہ بعض لیڈروں نے بعض سابق وزراء اور لیڈروں کو مبصرین کے لئے کوآرڈینیٹر کے طور پر مقرر کرنے پر سوال اٹھایا ہے۔
پارٹی کے ایک رہنما نے کہا کہ پارٹی قیادت نے ماضی میں پارٹی چھوڑ نے والوں کے نام بتائے ہیں جو غلام نبی آزاد کی ختم ہو چکی پارٹی اور اپنی پارٹی چھوڑ کر حالیہ ہفتوں میں دوبارہ پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔
کانگریس کے ایک رہنما نے کہا، "اس سے اس کام پر شک پیدا ہوتا ہے اور اس کی شفافیت پر سوال اٹھتے ہیں۔"
تنقید کو مسترد کرتے ہوئے شرما نے کہا کہ ان کوآرڈینیٹرز سے کام متاثر نہیں ہوگا کیونکہ نچلی سطح پر کارکنوں اور عہدیداروں کی رائے کی بنیاد پر چھ ناموں کے انتخاب میں مبصرین کلیدی کردار ادا کریں گے۔
یہ بھی پڑھیں: