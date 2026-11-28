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عمر عبداللہ نے ایف اے اے کا پرچہ لیک ہونے کے الزام کی تردید کردی، مخالفین پر نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا
عمر عبداللہ نے کہا کہ، انہوں نےاس معاملے کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور پایا کہ پورا نظام درست طریقے سے کام کر رہا تھا۔
By PTI
Published : November 28, 2026 at 7:34 AM IST
جموں: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کے روز اپنے سیاسی مخالفین پر الزام لگایا کہ وہ ملازمت کے خواہشمند نوجوانوں کے جذبات کا استحصال کر رہے ہیں اور انہیں جے کے ایس ایس بی بھرتی کے عمل کے حوالے سے گمراہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ حال ہی میں منعقد ہونے والا 'فنانس اکاؤنٹس اسسٹنٹ' (ایف اے اے) کا امتحان منصفانہ طریقے سے منعقد ہوا اور اس کا سوالیہ پرچہ لیک نہیں ہوا تھا۔
عمر عبداللہ نے اس بات پر زور دیا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ نوجوان ایک منصفانہ اور شفاف عمل کے ذریعے سرکاری ملازمتیں حاصل کریں۔ تاہم، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ کچھ سیاست دان اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے لیے نوجوانوں کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
Kathua, Jammu and Kashmir: On the JKSSB recruitment process, CM Omar Abdullah says, “Young people should get government jobs, and they should get them in a clean and fair manner. This is our responsibility, and we consider it our responsibility. But, with great regret, I have to say that politics has become so dirty that politicians are only looking for opportunities to exploit the emotions of young people. They try to instigate young people...”— IANS (@ians_india) November 27, 2026
کٹھوعہ کے علاقے 'بانی' میں اس مسئلے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے کہ سیاست دان مسلسل ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں وہ حالات کا فائدہ اٹھا سکیں اور نوجوانوں کے جذبات سے کھیل سکیں۔ وہ نوجوانوں کو مشتعل کرنے اور انہیں غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔" انہوں نے الزام لگایا کہ کچھ سیاسی رہنما، جو ماضی میں اہم اور ذمہ دار عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، امیدواروں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ کے امتحانات میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔
حال ہی میں منعقدہ 'فنانس اکاؤنٹس اسسٹنٹ' (ایف اے اے) کے امتحان میں بے ضابطگیوں کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے، عمر عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے اس معاملے کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور پایا کہ پورا نظام درست طریقے سے کام کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا، "جب میں نے 'فنانس اکاؤنٹس اسسٹنٹ' امتحان سے متعلق معاملے کا گہرائی سے جائزہ لیا، تو مجھے معلوم ہوا کہ کوئی بدعنوانی نہیں ہوئی اور پورا نظام بالکل اسی طرح کام کر رہا تھا جیسا کہ اسے کرنا چاہیے تھا۔ پرچہ لیک نہیں ہوا تھا۔ سوالیہ پرچہ چوری نہیں ہوا، اور کسی بھی نااہل امیدوار کو ملازمت نہیں ملی۔" تاہم، انہوں نے تسلیم کیا کہ کچھ امیدواروں نے سوالیہ پرچے کو امتحانی ہال سے باہر لے جا کر اور وائرلیس مواصلات کے ذریعے جوابات حاصل کر کے نقل کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا، "انہیں موقع پر ہی پکڑ لیا گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں امتحان جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔"
وزیر اعلیٰ نے نشاندہی کی کہ پرچہ لیک ہونے سے روکنے اور نقل کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے پر حکام، خاص طور پر اے ایس پیز (اے ایس پیز) کی تعریف کرنے کے بجائے، کچھ لوگ سوشل میڈیا پر حکومت پر تنقید کر رہے ہیں۔ عبداللہ نے کہا کہ وہ اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اور وہ سیاسی فائدے کے لیے بہانے تراشنے یا جھوٹ کا سہارا لینے پر یقین نہیں رکھتے۔
انہوں نے کہا، "میں ایسا شخص نہیں ہوں جو سیاسی مفاد کی خاطر سچ کو توڑ مروڑ کر پیش کرے یا جھوٹ کو سچ کے طور پر پیش کرے۔"
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