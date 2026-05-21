جموں میں شدید گرمی کا قہر، غریب عوام ندی نالوں کا رخ کرنے پر مجبور، مزدوروں کے لیے ہیٹ ویو ایڈوائزری جاری
شہریوں کا کہنا ہے کہ گھروں میں بجلی نہ ہونے کے سبب پنکھے اور کولر بند پڑے ہیں۔
Published : May 21, 2026 at 5:51 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں کشمیر کی سرمائی دارالحکومت جموں میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ مسلسل بڑھتے درجہ حرارت اور بار بار بجلی کی بندش کے باعث جھگی بستیوں میں رہنے والے غریب خاندان اب ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے دریائے توی اور مختلف نہروں کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب شدید گرمی کے پیش نظر جمبوں زو انتظامیہ نے جانوروں کو محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات شروع کر دیے ہیں جبکہ محکمہ محنت نے مزدوروں اور محنت کشوں کے تحفظ کے لیے ایک تفصیلی ایڈوائزری جاری کی ہے۔
جموں شہر اور اس کے گرد و نواح میں گرمی کی شدت گزشتہ چند روز سے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے اوپر پہنچنے کے باعث عام زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ بجلی کی اعلانیہ کٹوتی نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ خاص طور پر غریب آبادی،جھگی بستیوں میں رہنے والے افراد اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدور شدید پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔
شدید گرمی اور بجلی کی عدم دستیابی کے باعث کئی علاقوں میں بچے،نوجوان اور مزدور طبقے کے لوگ دریائے توی،نہروں اور آبی چینلز میں نہاتے اور گرمی سے راحت حاصل کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھروں میں بجلی نہ ہونے کے سبب پنکھے اور کولر بند پڑے ہیں ۔
جمبوں زو انتظامیہ نے بھی شدید گرمی سے جانوروں کو محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ زو کے وائلڈ لائف وارڈن کے مطابق جانوروں کے باڑوں میں کولنگ سسٹم، اضافی پانی، پھل اور سایہ دار مقامات فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں ہیٹ ویو کے اثرات سے بچایا جا سکے۔ بعض جانوروں کے لیے پانی کے تالاب اور مصنوعی بارش جیسی سہولیات بھی مہیا کی گئی ہیں۔
اسی دوران لیبر کمشنر جموں و کشمیر نے شدید گرمی کی موجودہ اور متوقع صورتحال کے پیش نظر محنت کشوں اور مزدوروں کے تحفظ کے لیے ایک جامع ایڈوائزری جاری کی ہے۔ یہ ہدایات فیکٹریوں، تعمیراتی مقامات، اینٹ بھٹوں، ٹرانسپورٹ، زرعی شعبے اور دیگر کھلے یا گرم ماحول میں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے جاری کی گئی ہیں لیبر کمشنر نے تمام انسپکٹرز آف فیکٹریز اور اسسٹنٹ لیبر کمشنرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں ان حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔
ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ جہاں ممکن ہو وہاں کام کے اوقات کو تبدیل کیا جائے تاکہ مزدوروں کو دوپہر کے شدید گرم اوقات میں کام نہ کرنا پڑے ۔ آجران اور صنعتی اداروں کی انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مزدوروں کے لیے صاف پینے کے پانی، سایہ دار آرام گاہوں، بہتر ہوا اور ٹھنڈک کے انتظامات کو یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ سہولیات، او آر ایس اور الیکٹرولائٹ سپلیمنٹس کی دستیابی اور مزدوروں کی وقفے وقفے سے صحت کی جانچ پر بھی زور دیا گیا ہے محکمہ محنت نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ سخت جسمانی مشقت والے کام نسبتاً ٹھنڈے اوقات میں انجام دیے جائیں جبکہ تعمیراتی مقامات اور اینٹ بھٹوں کے قریب سایہ دار شیلٹر قائم کیے جائیں۔
مزدوروں میں ہیٹ اسٹروک، جسم میں پانی کی کمی، حفاظتی لباس کے استعمال اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ لیبر کمشنر نے خاص طور پر تعمیراتی مزدوروں، اینٹ بھٹہ کارکنوں، مہاجر مزدوروں، یومیہ اجرت داروں اور غیر منظم شعبے سے وابستہ افراد کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان طبقات کو شدید گرمی کے دوران خصوصی سہولیات فراہم کی جائیں انہوں نے تمام متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ باقاعدہ معائنہ کریں اور اس ایڈوائزری پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ محکمہ کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ اگر ان ہدایات پر عمل درآمد میں کسی قسم کی لاپرواہی برتی گئی تو اسے سنجیدگی سے لیا جائے گا۔