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جی ایم سی اننت ناگ کے احتجاجی انٹرن ڈاکٹروں سے اپنی پارٹی کا اظہارِ یکجہتی، جائز مطالبات فوری حل کرنے کا مطالبہ
ہلال احمد شاہ نے کہاکہ وہ احتجاجی ڈاکٹروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی پارٹی کی حمایت کا بھی اعلان کیا۔
Published : September 2, 2026 at 6:03 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے جنرل سیکریٹری ہلال احمد شاہ نے بدھ کے روز گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ میں احتجاج کرنے والے انٹرن ڈاکٹروں کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کیا اور احتجاجی خیمے میں پہنچ کر ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے انٹرن ڈاکٹروں کے مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے حکومت سے اپیل کی کہ ان کے جائز مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔
اس موقع پر ہلال احمد شاہ نے کہا کہ وہ احتجاجی ڈاکٹروں کے ساتھ اپنی موجودگی درج کرانے اور انہیں یہ یقین دلانے کے لیے یہاں آئے ہیں کہ جموں و کشمیر اپنی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان ڈاکٹر نہ صرف موجودہ طبی نظام کا اہم حصہ ہیں بلکہ مستقبل میں جموں و کشمیر کے شعبۂ صحت کی اہم ذمہ داریاں بھی انہی کے کندھوں پر ہوں گی۔ ایسے میں ان کے جائز مسائل کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہوگا۔
اپنی پارٹی کے جنرل سیکریٹری نے کہا کہ انٹرن ڈاکٹر اپنی پیشہ ورانہ تعلیم اور تربیت کے ایک اہم مرحلے سے گزر رہے ہیں اور اس دوران وہ طبی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کے مسائل کو سنجیدگی سے لے اور ان کے جائز مطالبات پر فوری توجہ دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انٹرن ڈاکٹروں کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے مناسب سہولیات، کام کا بہتر ماحول اور ان کے حقوق کے مطابق ضروری مراعات فراہم کی جانی چاہئیں۔
ہلال احمد شاہ نے حکومت پر زور دیا کہ وہ احتجاج کرنے والے انٹرن ڈاکٹروں کے نمائندوں کے ساتھ فوری طور پر بات چیت کرے اور ان کے مطالبات کا قابلِ قبول حل تلاش کرے، تاکہ وہ بلا رکاوٹ اپنی پیشہ ورانہ تربیت اور طبی ذمہ داریاں جاری رکھ سکیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ جموں و کشمیر اپنی پارٹی انٹرن ڈاکٹروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے اور ان کے جائز حقوق کے حصول کے لیے مناسب فورمز پر ان کی آواز اٹھائی جائے گی۔
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انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ معاملے کو مزید طول دینے کے بجائے احتجاج کرنے والے ڈاکٹروں کے ساتھ فوری مذاکرات شروع کیے جائیں اور ان کے جائز مطالبات پر ہمدردانہ اور سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے مناسب فیصلہ کیا جائے۔ ہلال احمد شاہ نے کہا کہ صحت کا شعبہ براہِ راست عوام کی زندگیوں سے وابستہ ہے۔ ڈاکٹروں، خصوصاً تربیت حاصل کرنے والے نوجوان ڈاکٹروں کے مسائل کا بروقت حل نہ صرف ان کے پیشہ ورانہ مستقبل کے لیے ضروری ہے بلکہ اس سے پورے طبی نظام کی کارکردگی اور عوام کو فراہم کی جانے والی صحت کی سہولیات پر بھی مثبت اثر پڑے گا۔