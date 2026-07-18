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جانیں، کیوں ہے سرینگر ائرپورٹ پر یو ڈی ایف فیس سب سے زیادہ ؟ ہر مسافر1050 روپے ادا کرنے پر مجبور
سرینگر ایئرپورٹ پر سب سے زیادہ UDF برقرار ہے، اب AERA کی حتمی منظوری کے بعد ہی کمی، اضافہ یا تبدیلی کا امکان ہے۔
Published : July 18, 2026 at 5:45 PM IST
سرینگر: سرینگر کے شیخ العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اندرون ملک سفر کرنے والا ہر مسافر اس وقت 1050 روپے یوزر ڈیولپمنٹ فیس (UDF) ادا کرتا ہے۔ یہ بھارت کے تمام بڑے ہوائی اڈوں میں سب سے زیادہ ڈومیسٹک یو ڈی ایف ہے۔ اس کے برعکس دہلی ایئرپورٹ پر یہی فیس صرف 129 روپے ہے، جو ایسے بڑے ہوائی اڈوں میں سب سے کم ہے جہاں یہ فیس وصول کی جاتی ہے۔
یہ فرق اس وقت توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے جب ایئرپورٹس اکنامک ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا (AERA) ہوائی اڈوں کے ٹیرف سے متعلق قواعد کا جائزہ لے رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سرینگر ایئرپورٹ کی یہ فیس کم ہوگی، جوں کی توں رہے گی یا نئے ضابطوں کے تحت دوبارہ مقرر کی جائے گی؟
سرکاری دستاویزات کے مطابق اس سوال کا جواب اتنا آسان نہیں۔ موجودہ یو ڈی ایف کا تعین AERA کے اس نظام کے تحت ہوتا ہے جس میں ہوائی اڈے کی قابل اجازت آمدنی، سرمایہ کاری، آپریٹنگ اخراجات، فرسودگی (Depreciation)، سرمایہ کاری پر منافع اور متوقع مسافروں کی تعداد جیسے عوامل شامل ہوتے ہیں۔
9 فروری 2026 کو راجیہ سبھا میں شہری ہوابازی کی وزارت کے تحریری جواب میں مالی سال 2025-26 کے لیے بڑے ہوائی اڈوں کی UDF شرحیں جاری کی گئی تھیں۔ وزارت نے کہا تھا کہ بڑے ہوائی اڈوں پر فضائی خدمات کے ٹیرف، جن میں UDF بھی شامل ہے، کا تعین AERA کرتا ہے۔
وزارت کے مطابق اس وقت ملک کے 30 بڑے ہوائی اڈوں پر UDF وصول کی جا رہی ہے، تاہم ہر ہوائی اڈے اور مسافروں کے زمرے کے لحاظ سے اس کی شرح مختلف ہے۔
ڈومیسٹک مسافروں کے لیے سرینگر ایئرپورٹ 1050 روپے کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد لکھنؤ 950 روپے، جے پور 875 روپے، پٹنہ 865 روپے، بھونیشور اور کنور 850، 850 روپے جبکہ تیرواننت پورم اور موپا-گوا 840، 840 روپے وصول کرتے ہیں۔
دوسری جانب دہلی ایئرپورٹ پر سب سے کم 129 روپے UDF وصول کی جاتی ہے، اس کے بعد ممبئی 175 روپے اور کوچی 270 روپے لیتے ہیں۔ بین الاقوامی مسافروں کے لیے سب سے زیادہ UDF کنور ایئرپورٹ پر 1798 روپے ہے۔ اس کے بعد ترواننت پورم 1680 روپے، چندی گڑھ 1550 روپے، بنگلورو اور حیدرآباد 1500، 1500 روپے جبکہ لکھنؤ 1480 روپے وصول کرتا ہے۔
دہلی ایئرپورٹ پر بین الاقوامی اکانومی کلاس کے مسافروں سے 650 روپے اور بزنس کلاس کے مسافروں سے 810 روپے لیے جاتے ہیں، جبکہ پورٹ بلیئر میں سب سے کم 600 روپے UDF وصول کی جاتی ہے۔
وزارت کے جواب کے مطابق سرینگر ایئرپورٹ سے مالی سال 2025 میں 211.83 کروڑ روپے UDF کی مد میں وصول کیے گئے۔ اسی طرح 2024 میں 120.40 کروڑ، 2023 میں 87.57 کروڑ، 2022 میں 62.02 کروڑ اور 2021 میں 35.18 کروڑ روپے جمع ہوئے۔
دہلی ایئرپورٹ پر UDF کی وصولی ہر سال اور مسلسل بڑھتی رہی، سال 2025 میں 442.06 کروڑ روپے جمع ہوئے، جبکہ 2024 میں 410.66 کروڑ، 2023 میں 357.08 کروڑ، 2022 میں 201.37 کروڑ اور 2021 میں 75.57 کروڑ روپے وصول کیے گئے۔
ملک بھر میں 2025 کے دوران UDF کی مجموعی وصولی 8,263.89 کروڑ روپے رہی۔ اس میں بنگلورو اور حیدرآباد ایئرپورٹس کا سب سے بڑا حصہ رہا، جہاں بالترتیب 1,273.98 کروڑ اور 1,029.76 کروڑ روپے جمع ہوئے۔
کیا ہےیو ڈی ایف؟
UDF وہ فیس ہے جو مسافروں سے وصول کیا جاتا ہے اور یہ بڑے ہوائی اڈوں کے فضائی ٹیرف نظام کا حصہ ہوتا ہے۔
شہری ہوابازی کی وزارت کے مطابق AERA پانچ سالہ کنٹرول مدت کے لیے لینڈنگ چارجز، پارکنگ چارجز اور UDF سمیت دیگر فضائی فیسوں کا تعین کرتا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ ٹیرف مقرر کرتے وقت سرمایہ کاری پر منافع، آپریٹنگ اخراجات، فرسودگی اور ٹیکس جیسے عوامل کو مدنظر رکھا جاتا ہے تاکہ ہوائی اڈے کے آپریٹر اور مسافروں دونوں کے مفادات میں توازن برقرار رہے۔
سرینگر ہوائی اڈے کے ٹیرف کا طریقہ کار
30 اکتوبر 2017 کے AERA حکم نامے میں سرینگر ایئرپورٹ کے ٹیرف کا طریقہ کار مزید تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق مجموعی آمدنی کی ضرورت (Aggregate Revenue Requirement) کا حساب ریگولیٹری اثاثوں پر منافع، فرسودگی، آپریشن و دیکھ بھال کے اخراجات، ٹیکس اور غیر فضائی آمدنی میں ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے۔
اسی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ فی مسافر آمدنی کا تعین مجموعی آمدنی کی ضرورت اور متوقع مسافروں کی تعداد کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔
سرینگر ایئرپورٹ مختلف کیوں ہے؟
AERA کے مشاورتی دستاویز کے مطابق سرینگر ایئرپورٹ ایک سول انکلیو ہے، جس کی ملکیت بھارتی فضائیہ (IAF) کے پاس ہے جبکہ اس کا انتظام ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا (AAI) سنبھالتی ہے۔ مسافروں اور فضائی آمدورفت کے لحاظ سے یہ ملک کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا ہے۔
دستاویز کے مطابق مالی سال 2019-20 میں تقریباً 28.2 لاکھ مسافروں نے اس ایئرپورٹ سے سفر کیا، جبکہ 2022-23 میں یہ تعداد بڑھ کر 44 لاکھ سے زیادہ ہو گئی۔
AERA کے پہلے ٹیرف حکم میں بھی سرینگر کو سول انکلیو قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہاں لینڈنگ چارجز اور فضائی رہنمائی کی خدمات الگ انتظام کے تحت چلائی جاتی ہیں۔ اس حکم میں یہ بھی درج ہے کہ پہلے کنٹرول پیریڈ کے دوران ایئرپورٹ کی آمدنی، مقررہ مجموعی آمدنی کی ضرورت سے کم رہی تھی۔
سادہ الفاظ میں، AERA کا نظام سرمایہ کاری، آپریٹنگ اخراجات، فرسودگی، سرمایہ کاری پر منافع اور متوقع مسافروں کی تعداد کو مدنظر رکھ کر ٹیرف طے کرتا ہے۔ دستیاب دستاویزات میں سرینگر کے زیادہ UDF کی کوئی ایک مخصوص وجہ بیان نہیں کی گئی۔
AERA کی تازہ مشاورتی دستاویز
5 جولائی کو AERA نے سرینگر ایئرپورٹ کے لیے یکم اپریل 2021 سے 31 مارچ 2026 تک کے تیسرے کنٹرول پیریڈ سے متعلق کنسلٹیشن پیپر نمبر 04/2023-24 جاری کیا۔
اس میں مسافروں کی متوقع تعداد، سرمایہ کاری، فرسودگی، ریگولیٹری اثاثے، آپریشن اور دیکھ بھال کے اخراجات، غیر فضائی آمدنی، ٹیکس، مجموعی آمدنی کی ضرورت اور فضائی آمدنی کا جائزہ لیا گیا ہے۔
دستاویز میں مسافروں کی تعداد، مجوزہ سرمایہ کاری، آپریٹنگ اخراجات، مجموعی آمدنی کی ضرورت اور تیسرے کنٹرول پیریڈ کے لیے مجوزہ UDF شرحوں سے متعلق جدولیں بھی شامل ہیں۔
ہوائی اڈوں کے ٹیرف قواعد پر جاری وسیع جائزے کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ بڑے ہوائی اڈوں کے ٹیرف کس طریقے سے طے کیے جائیں۔ دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ AERA مسافروں کی تعداد، سرمایہ کاری، آپریٹنگ اخراجات، فرسودگی، سرمایہ کاری پر منافع اور غیر فضائی آمدنی جیسے تمام بنیادی عوامل کا دوبارہ جائزہ لے رہی ہے۔
سرینگر ایئرپورٹ کے UDF میں آئندہ کسی بھی تبدیلی کا انحصار AERA کے اس حتمی حکم پر ہوگا جو متعلقہ فریقوں کی آراء اور منظور شدہ آمدنی کی ضرورت کا جائزہ لینے کے بعد جاری کیا جائے گا۔
دستیاب دستاویزات میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ مسافروں کو لازمی طور پر راحت ملے گی، اور نہ ہی یہ کہا گیا ہے کہ UDF ضرور بڑھے گا۔ حتمی فیصلہ AERA کے آخری ٹیرف حکم کے بعد ہی ہوگا۔
سرینگر ایئرپورٹ کے ایک سینئر افسر نے، نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ موجودہ UDF کا تعین AERA کے ٹیرف حکم اور ریگولیٹری عمل کے تحت کیا گیا ہے۔ مسافروں سے وصول کی جانے والی فیس میں کسی بھی تبدیلی کا فیصلہ مشاورت اور منظوری کا عمل مکمل ہونے کے بعد جاری ہونے والے حتمی حکم پر منحصر ہوگا۔ تاہم افسر نے یہ نہیں بتایا کہ فیس کم ہوگی یا موجودہ سطح پر برقرار رہے گی۔
دریں اثنا، 10 جولائی سے 17 جولائی 2026 تک کے اعداد و شمار کے مطابق سرینگر ایئرپورٹ پر 360 پروازیں چلیں اور 68,842 مسافروں نے سفر کیا۔ اعداد و شمار کے مطابق ہفتے بھر فضائی آپریشن زیادہ تر معمول کے مطابق رہے اور بیشتر دنوں میں روزانہ 10 ہزار سے زائد مسافروں نے سفر کیا۔
15 جولائی سب سے مصروف دن رہا، جب 68 پروازوں کے ذریعے 11,303 مسافروں نے سفر کیا۔ اس کے بعد 12 جولائی کو 11,007 اور 11 جولائی کو 10,976 مسافر ریکارڈ کیے گئے۔
تاہم 13 اور 14 جولائی کو فضائی آمدورفت میں نمایاں کمی آئی۔ ان دو دنوں میں بالترتیب صرف 20 اور 16 پروازیں چلیں، جبکہ مسافروں کی تعداد 3,042 اور 2,599 رہی۔ اگلے ہی روز صورتحال دوبارہ معمول پر آ گئی۔
17 جولائی کو دن کے اختتام تک ایئرپورٹ پر 62 پروازوں کے ذریعے 9,685 مسافروں نے سفر کیا۔
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