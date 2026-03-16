شب قدر اور عید الفطر کے تناظر میں مارکیٹ چیکنگ کے دوران سنگم میں زائد المیعاد اشیاء ضبط
Published : March 16, 2026 at 3:49 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) مقدس شب قدر اور آنے والی عیدالفطر کے دوران بازاروں میں قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے اور معیارہ اشیاء خوردنی کو یقینی بنانے کے لئے انتظامیہ کی جانب سے مارکیٹ چیکنگ میں تیزی لائی گئی ،اس سلسلہ کے تحت ضلع اننت ناگ کے مختلف بازاروں میں تشکیل دئے گئے انفورسمنٹ ٹیموں نے مارکیٹس کا معائنہ کیا۔
جموں و کشمیر پولیس، محکمہ فوڈ، سول سپلائیز و کنزیومر افیئرز محکمہ ریونیو اور فوڈ سیفٹی کی ایک مشترکہ ٹیم نے سنگم مارکیٹ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں ضروری اشیائے خورد و نوش کے معیار اور قیمتوں کی جانچ کے لیے ایک خصوصی مارکیٹ معائنہ مہم چلائی۔
اس مہم کا مقصد بازاروں میں معیاری ضروری اشیاء کی دستیابی کو یقینی بنانا، زائد قیمت وصول کرنے کی روک تھام کرنا اور تہوار کے ایام میں جب بازاروں میں سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں تو صارفین کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔
ٹیم میں جموں و کشمیر پولیس کے اہلکار شامل تھے۔ جن میں پولیس پوسٹ سنگم کے ڈیوٹی آفیسر تجمل میر کے علاوہ محکمہ فوڈ، سول سپلائیز و کنزیومر افیئرز کے ٹی ایس او تنویر احمد اور محکمہ ریونیو و فوڈ سیفٹی کے افسران بھی شامل تھے۔معائنہ کے دوران درجنوں دکانوں کی جانچ کی گئی جس میں نرخ ناموں کی نمائش، وزن و پیمائش کے آلات کی درستگی اور خوراکی اشیاء میں صفائی اور معیار کے اصولوں کی پابندی کو پرکھا گیا۔ چیکنگ کے دوران غیر معیاری اشیاء کو ضبط کر کے بعد میں ضائع کر دیا گیا۔
دکانداروں، بالخصوص اشیاء خوردنی اور ضروری سامان فروخت کرنے والوں کو سختی سے ہدایت دی گئی کہ وہ صفائی کا خاص خیال رکھیں، غیر معیاری اشیاء کی فروخت سے گریز کریں اور ناجائز تجارتی طریقوں جیسے زائد قیمت وصول کرنا، ذخیرہ اندوزی یا کم وزن دینا سے باز رہیں۔ تاجروں کو صارفین کے حقوق کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا اور خبردار کیا گیا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔