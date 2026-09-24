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کشمیر کے چسٹ ڈیزیز اسپتال کی توسیع بی او سی اے کے اجازت پر ہے منحصر، حکومت
حکومت نے کہا کہ 2026-27 کے کیپیکس بجٹ کے تحت اس پروجیکٹ کےلیے 73 لاکھ روپے کا ٹوکن پروویژن پہلے ہی مختص کیا گیا ہے۔
Published : September 24, 2026 at 6:04 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): سینے کے امراض یعنی چیسٹ ڈیزیز اسپتال سرینگر میں مجوزہ ایک نئی عمارت کی تعمیر بلڈنگ آپریشن اینڈ کنٹرولنگ اتھارٹی (بی او سی اے) کی مطلوبہ اجازت کا انتظار کر رہی ہے۔ اس منصوبے کے لیے انتظامی منظوری دینے میں تاخیر ہو رہی ہے۔محکمہ صحت اور طبی تعلیم نے جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں لال چوک کے ایم ایل اے شیخ احسن احمد پردیسی کے ایک سوال کے جواب میں اس صورتحال کا انکشاف کیا۔
محکمہ نے کہا کہ چیسٹ ڈیزیز اسپتال ایک پرانی عمارت سے کام کر رہا ہے۔ لیکن اس نے برقرار رکھا کہ طبی علاج کے مطلوبہ معیارات کو ترجیح دی جائے اور اسپتال کے بنیادی ڈھانچے کی ضروریات کو برقرار رکھا جا رہا ہے۔مجوزہ نئی عمارت کے بارے میں، محکمہ نے تصدیق کی کہ ایک تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (ڈی پی آر ) تیار کی گئی تھی اور اسے فروری 2026 میں محکمہ تعمیرات عامہ کے چیف انجینئر کے ذریعے جانچ پڑتال کے بعد موصول ہوئی تھی۔
ڈی پی آر کے مطابق اسپتال کی نئی بلڈنگ کی تعمیر میں 1,999.53 لاکھ روپےیا تقریباً 20 کروڑ روپے کی لاگت آسکتی ہے ۔ تاہم متعلقہ محکمہ نے کہا کہ انتظامی منظوری نہیں دی جا سکتی ہے کیونکہ جموں وکشمیر لیک کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی (ایل سی ایم اے) یا بلڈنگ آپریشن اینڈ کنٹرولنگ اتھارٹی (بی او سی اے) سری نگر کی طرف سے پیشگی اجازت کا ابھی بھی انتظار ہے۔ ایسے مین مطلوبہ اجازت یا این او سی موصول ہونے کے بعد وہ انتظامی منظوری کا عمل شروع کرے گا۔
حکومت نے کہا کہ 2026-27 کے کیپیکس بجٹ کے تحت اس پروجیکٹ کے لیے 73 لاکھ روپے کا ٹوکن پروویژن پہلے ہی مختص کیا گیا ہے تاکہ اس کو شروع کرنے میں آسانی ہو۔ عمل درآمد کی اصل پیشرفت کے لحاظ سے نظرثانی شدہ تخمینوں کے مرحلے پر فراہمی کو بڑھایا جا سکتا ہے۔محکمہ نے کہا کہ فنڈنگ اور عملدرآمد کے طریقوں کو بعد میں مقررہ طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھایا جائے گا، جس کا مقصد جلد از جلد کام شروع کرنا ہے۔حکومتی جواب میں انتظامی منظوری دینے یا تعمیر شروع کرنے کے لیے کوئی مقررہ تاریخ نہیں بتائی گئی کیونکہ یہ اقدامات مطلوبہ کلیئرنس پر منحصر ہیں۔