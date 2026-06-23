ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نہرو کی کردار کشی افسوسناک، ریاستی درجے میں تاخیر عوامی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے: کرن سنگھ
نہرواورمودی کے سیاسی سفر میں مماثلت بیان کرتے ہوئے سابق صدر ریاست کرن سنگھ نے ریاستی درجے کی بحالی میں تاخیرپر افسوس ظاہر کیا۔
Published : June 23, 2026 at 6:37 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے آخری صدرِ ریاست ڈاکٹر کرن سنگھ نے سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو تنقید کا نشانہ بنانے کی جاری سیاسی کوششوں کو "افسوسناک" قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نہرو اور وزیر اعظم نریندر مودی کے سیاسی سفر میں کئی مماثلتیں ہیں، اگرچہ دونوں کے نظریات مختلف تھے۔
ای ٹی وی بھارت کو سرینگر کے کرن محل میں دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں 95 سالہ کرن سنگھ نے کہا: "نہرو اور مودی دونوں نے تین تین مرتبہ انتخابات جیتے، دونوں عوام میں بے حد مقبول رہے اور بین الاقوامی سطح پر عزت و احترام کے حامل تھے۔"
انہوں نے کہا کہ 1947 کی تقسیم کے بعد بھارت کو ٹوٹنے، بکھرنے سے بچانے میں پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کا بنیادی کردار تھا۔ ان کے مطابق ان دونوں رہنماؤں نے ملک کو مشکل حالات میں سنبھالا، اس لیے خاص طور پر نہرو کی کردار کشی کرنا بالکل غلط ہے۔
جموں میں تقسیم کے دوران لاکھوں افراد کے قتل پر کرن سنگھ نے کہا کہ یہ اعداد و شمار مبالغہ آمیز معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرپور میں قتل عام اور خواتین کے ساتھ زیادتیوں کے بعد ردعمل ضرور سامنے آیا تھا، لیکن ہلاکتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی بعض حلقے بیان کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "ملک کے آئین میں نہیں بلکہ ملک چلانے والوں میں "اصلاحِ احوال" کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں چیخ و پکار، گالم گلوچ اور ہنگامہ آرائی جمہوری روایات کے خلاف ہے۔
کشمیری پنڈتوں کی واپسی!
کشمیر میں کشمیری پنڈتوں کی واپسی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حکومت سہولتیں فراہم کر سکتی ہے، لیکن واپس آنے یا نہ آنے کا فیصلہ خود پنڈت برادری کو کرنا ہے۔ ان کے مطابق 1990 کے بعد دو نسلیں گزر چکی ہیں اور نوجوان نسل میں وادی واپس آنے کا جذبہ پہلے جیسا نہیں رہا۔
دفعہ 370 کی منسوخی پر کرن سنگھ نے کہا کہ ان کے جذبات ملے جلے ہیں۔ ان کے مطابق اس اقدام کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں، تاہم جموں و کشمیر کو ریاست سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں تبدیل کرنا انہیں پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کہا "ایک وقت میں جموں و کشمیر کو بھارت کا 'تاج' کہا جاتا تھا، لیکن اب اس کا درجہ دیگر ریاستوں سے کمتر محسوس ہوتا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ مغربی پاکستان کے مہاجرین کو ووٹ کا حق ملنا اور بعض خواتین مخالف قوانین کا خاتمہ مثبت پیش رفت ہے، جبکہ لداخ کے لوگوں کی پرانی مرکز کے زیر انتظام علاقے کی مانگ بھی پوری ہوئی، اگرچہ اب وہاں بھی عدم اطمینان پایا جاتا ہے۔
ریاستی درجے کی بحالی کے بارے میں کرن سنگھ نے کہا کہ مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے وعدہ کیا ہے، اس لیے اسے مناسب وقت پر یہ وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ "ریاستی درجے کی بحالی میں مسلسل تاخیر لوگوں میں بے چینی پیدا کر رہی ہے اور اگر یہ تاخیر غیر معینہ مدت تک جاری رہی تو خاص طور پر وادی کشمیر میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔"
آرٹیکل 35 اے کے تحت ریاستی باشندگی کے قانون کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے یہ قانون مقامی لوگوں کے مفاد کے لیے بنایا تھا تاکہ باہر کے لوگ زمینوں اور ملازمتوں پر قبضہ نہ کر سکیں۔ تاہم ان کے مطابق موجودہ دور میں ایسے قانون کی ضرورت نہیں رہی۔
شیخ محمد عبداللہ کے سیاسی کردار پر کرن سنگھ نے کہا کہ وہ ایک عظیم کشمیری رہنما تھے جن جیسا لیڈر کشمیریوں کو دوبارہ شاید ہی ملے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ عبداللہ نے کشمیری عوام کو سیاسی اور سماجی طور پر بااختیار بنایا، اگرچہ ان کی سیاسی مقبولیت وادی کشمیر سے آگے نہیں بڑھ سکی۔
انہوں نے حالیہ اسمبلی انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ "اس وقت کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور جموں میں بھارتیہ جنتا پارٹی غالب سیاسی قوتیں ہیں، جبکہ پی ڈی پی جیسی چھوٹی جماعتوں کی سیاسی گنجائش کم ہو گئی ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: