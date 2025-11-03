ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ناگروٹہ ضمنی انتخاب: انسانیت اور ترقی کے نعرے پر یقین، مذہب کے نام پر سیاست نہیں کرتے: نیشنل کانفرنس کی امیدوار شمیم بیگم
ناگروٹہ ضمنی انتخاب کے سلسلہ میں نیشنل کانفرنس کی امیدوار شمیم بیگم سے ای ٹی وی بھارت نے خصوصی گفتگو کی۔ جانیے انہوں نے کیاکہا۔
Published : November 3, 2025 at 2:03 PM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): ناگروٹہ اسمبلی حلقہ ان دنوں ایک تاریخی اور دلچسپ سیاسی مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہے، جہاں پہلی بار بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور نیشنل کانفرنس (این سی) دونوں نے خواتین امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ 11 نومبر کو ہونے والے ضمنی انتخاب میں یہ مقابلہ ایک نئے سیاسی باب کا آغاز قرار دیا جا رہا ہے۔
نیشنل کانفرنس کی امیدوار اور ضلع ترقیاتی کونسل (ڈی ڈی سی) کی رکن شمیم بیگم کے ساتھ ای ٹی وی بھارت نے خصوصی گفتگو کی۔ جس میں انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کا کیڈر ناگروٹہ کے ہر کونے میں مضبوطی سے موجود ہے۔ پارٹی نے ان پر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے اسمبلی انتخاب میں انہیں امیدوار نامزد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت ڈی ڈی سی ممبر، انہوں نے علاقے میں عوامی سطح پر نمایاں ترقیاتی کام انجام دیے ہیں۔
ہم مذہب کے نام پر سیاست نہیں کرتے
شمیم بیگم نے کہا کہ ہماری جماعت ایک سیکولر جماعت ہے، ہم مذہب کے نام پر سیاست نہیں کرتے بلکہ انسانیت اور ترقی کے نعرے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا مقصد عوامی فلاح اور مساوات ہے، نہ کہ مذہبی یا علاقائی تقسیم پیدا کرنا۔" انہوں نے مزید بتایا کہ نیشنل کانفرنس ضمنی انتخاب کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور پارٹی قیادت بشمول عمر عبداللہ اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ آئندہ چند روز میں ان کی انتخابی مہم میں شرکت کریں گے۔ شمیم بیگم نے کہا کہ میں اور میری ٹیم گھر گھر جا کر عوام سے ووٹ مانگ رہے ہیں، ہمارا عزم ہے کہ ہم کامیابی کے بعد عوامی خدمت کے مزید بہتر مواقع پیدا کریں گے۔
عوامی جذبات سے جوڑنے کی کوشش
ناگروٹہ اسمبلی نشست پر بی جے پی اور نیشنل کانفرنس کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کے سابق ایم ایل اے دیویندر سنگھ رانا نے 30 ہزار سے زائد ووٹوں کے فرق سے کامیابی حاصل کی تھی، جو اس وقت کا سب سے بڑا مارجن تھا۔ اس بار بی جے پی نے رانا کی بیٹی دیویانی رانا کو میدان میں اتارا ہے، جو پہلی مرتبہ انتخاب لڑ رہی ہیں۔ ان کی امیدواری کو عوامی جذبات سے جوڑنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔
دیہی اور خواتین ووٹرز تک پہنچنے کی حکمت عملی
دوسری جانب، نیشنل کانفرنس نے شمیم بیگم کو بطور مقامی عوامی نمائندہ سامنے لا کر دیہی اور خواتین ووٹرز تک اپنی پہنچ مضبوط کرنے کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ ناگروٹہ کا انتخابی سفر ہمیشہ دلچسپ رہا ہے، جہاں اقتدار کبھی بی جے پی تو کبھی نیشنل کانفرنس کے ہاتھوں میں رہا۔ 11 نومبر کا دن اس سیاسی کشمکش کا نیا موڑ ثابت ہو سکتا ہے، جب دو خواتین امیدوار پہلی بار براہِ راست مقابلے میں ہوں گی۔ ایک تاریخی لمحہ جو ناگروٹہ کی سیاست میں نئی تاریخ رقم کرے گا۔