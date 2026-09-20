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غلام علی کھٹانہ کا خصوصی انٹرویو: ترقی، مذہبی سیاست اور جموں و کشمیر کے سیاسی حالات پر کھل کر گفتگو
وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک نے بنیادی ڈھانچے، ٹیکنالوجی اور عوامی فلاح و بہبود کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔
Published : September 20, 2026 at 4:13 PM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): راجیہ سبھا کے رکن اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رہنما غلام علی کھٹانہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک نے بنیادی ڈھانچے، ٹیکنالوجی اور عوامی فلاح و بہبود کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کی سالگرہ کے موقع پر ملک بھر میں ہونے والی تقریبات کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے ان کی طویل عمر اور صحت یابی کے لیے دعائیں کیں۔
ایک خصوصی انٹرویو کے دوران جب ان سے آئی آئی ایم جموں میں وزیر اعظم کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت نہ کرنے والے طلبہ کو مبینہ طور پر 500 روپے جرمانے کے نوٹس جاری کیے جانے سے متعلق سوال کیا گیا، تو کھٹانہ نے کہا کہ وہ فی الحال اس معاملے کی مکمل تفصیلات سے واقف نہیں ہیں اور بغیر کسی تحقیقات کے اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کے ذریعے بعض معاملات سامنے آتے ہیں جنہیں بعد میں سیاسی رنگ دے دیا جاتا ہے۔ کھٹانہ نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اس معاملے کی معلومات حاصل کریں گے اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔
رنگ روڈ، زوجیلا ٹنل اور ریلوے رابطے جیسے منصوبے
وزیر اعظم مودی کی سالگرہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ لوگوں نے بڑے اور مہنگے پروگراموں کے بجائے دیے روشن کر کے اور دعائیں مانگ کر وزیر اعظم کی لمبی عمر کی خواہش کی۔ ان کے مطابق، مودی حکومت کے دوران ملک میں متعدد بڑے بنیادی ڈھانچے کے منصوبے مکمل ہوئے ہیں۔ کھٹانہ نے جموں و کشمیر میں رنگ روڈ، زوجیلا ٹنل اور ریلوے رابطے سمیت مختلف منصوبوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں یہ تصور کرنا بھی مشکل تھا کہ کشمیر میں ریلوے پہنچے گی اور وادی کا سیب ملک کے مختلف حصوں تک ٹرین کے ذریعے پہنچایا جائے گا۔
مساجد کی مسماری اور فرقہ وارانہ کشیدگی پر موقف
ان سے اتر پردیش، اتراکھنڈ اور دیگر ریاستوں میں فرقہ وارانہ کشیدگی اور مساجد کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کے بارے میں بھی سوال کیا گیا۔ اس پر کھٹانہ نے کہا کہ قانونی معاملات کو مذہبی رنگ نہیں دیا جانا چاہیے۔ اگر کسی عمارت یا مذہبی مقام سے متعلق کوئی قانونی معاملہ ہے تو اسے قانون کے دائرے میں ہی دیکھا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق، عدالت میں کوئی درخواست دائر ہونے کے بعد عدالت کا کام یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا وہ درخواست قانونی طور پر قابل سماعت ہے یا نہیں۔
قانونی معاملات کو قانون کے دائرے میں ہی دیکھا جائے
کھٹانہ نے کہا کہ ملک میں لاکھوں مساجد اور دیگر مذہبی مقامات ہیں اور مختلف جگہوں پر زمین، ملکیت یا دیگر قانونی تنازعات ہو سکتے ہیں، اس لیے ہر معاملے کو جذباتی انداز میں دیکھنے کے بجائے قانونی طریقۂ کار کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی پرانی مسجد سے متعلق معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہو، تو اس پر قبل از وقت کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔
ہندو مسلم اتحاد اور آئینی مساوات
جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ملک میں ’’کثرت میں وحدت‘‘ (یونٹی اِن ڈائیورسٹی) اور مذہبی ہم آہنگی متاثر ہو رہی ہے، تو کھٹانہ نے مختلف سیاسی ادوار میں ہونے والے فسادات کا حوالہ دیا اور کانگریس پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آزادی کے بعد ملک میں ہونے والے بڑے فرقہ وارانہ فسادات کی بڑی تعداد کانگریس کے دورِ حکومت سے تعلق رکھتی ہے۔ (تاہم یہ ان کا ایک سیاسی دعویٰ ہے اور ایسے تاریخی واقعات کی تعداد اور ذمہ داری کا تعین مختلف ذرائع اور تاریخی مطالعات میں الگ انداز سے کیا جاتا ہے)۔
قانون کے سامنے سب برابر ہونے چاہئیں
ایودھیا میں رام مندر اور مسجد کے تنازعہ کا حوالہ دیتے ہوئے کھٹانہ نے کہا کہ طویل عرصے تک چلنے والے اس معاملے میں بالآخر عدالتی عمل کے ذریعے فیصلہ سامنے آیا اور مسجد کے لیے بھی زمین فراہم کی گئی۔ انہوں نے اکثریتی آبادی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہندو برادری نے طویل عرصے تک اس معاملے پر صبر کا مظاہرہ کیا۔ تاہم، جب ان سے آئین کے تحت تمام مذاہب کے لیے مساوی حقوق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ قانون کے سامنے سب برابر ہونے چاہئیں۔
یکساں سول کوڈ پر سوال اور موجودہ قوانین
یکساں سول کوڈ (UCC) اور موجودہ قوانین سے متعلق سوال پر کھٹانہ نے کہا کہ ملک میں فوجداری معاملات کے لیے قانون سب پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب موجودہ قوانین جرائم کے معاملات میں تمام شہریوں پر لاگو ہوتے ہیں، تو یکساں سول کوڈ کے معاملے کو سیاسی طور پر متنازعہ کیوں بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے اسلام میں خواتین کے حقوق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلام نے خواتین کو جائیداد اور دیگر حقوق دیے ہیں، جب کہ ان کے مطابق کانگریس نے گزشتہ دہائیوں میں مسلمانوں کو بعض منفی تصورات کے ساتھ جوڑنے کی سیاست کی ہے۔
جموں و کشمیر کے خصوصی حالات کا ذکر
انٹرویو کے دوران کھٹانہ نے جموں و کشمیر کی خواتین کے جائیداد اور دیگر حقوق، سابقہ آئینی انتظامات اور آرٹیکل 35A کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ماضی کے بعض قوانین اور انتظامات کی وجہ سے جموں و کشمیر کی ایسی خواتین کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے ریاست سے باہر شادیاں کیں۔ انہوں نے زور دیا کہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی سابقہ حکومتوں سے اس معاملے پر سوالات کیے جانے چاہئیں۔
کھٹانہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ بعض لوگوں کو کسان کریڈٹ، پی ایم آواس یوجنا اور ڈیری قرضوں جیسے فوائد اس لیے نہیں مل سکے کیونکہ ان کے ریونیو ریکارڈ میں جان بوجھ کر مسائل پیدا کیے گئے۔ (ان دعوؤں کی کوئی آزادانہ تصدیق اس انٹرویو میں پیش نہیں کی گئی)۔
ترقیاتی منصوبے حکومت کی بڑی کامیابی
اجیہ سبھا کے رکن نے جموں و کشمیر میں آئی آئی ایم، آئی آئی ٹی، ایمز (AIIMS)، رنگ روڈ، زوجیلا ٹنل اور ریلوے رابطے سمیت مختلف منصوبوں کو موجودہ حکومت کی ترقیاتی پالیسی کا اہم حصہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے نتیجے میں خطے میں رابطہ کاری (کنیکٹیویٹی) بہتر ہوئی ہے اور ایسے منصوبے مکمل ہوئے ہیں جن کا ماضی میں تصور بھی محال سمجھا جاتا تھا۔
جموں کے طلبہ کو مبینہ جرمانے کا معاملہ
انٹرویو کے دوران صحافی کی جانب سے آئی آئی ایم جموں کے طلبہ کو مبینہ جرمانے کے معاملے پر بار بار سوال اٹھائے جانے پر کھٹانہ نے واضح کیا کہ وہ اس معاملے کی مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی کوئی حتمی رائے دیں گے۔ انہوں نے مجموعی طور پر کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ملک میں ترقیاتی منصوبوں اور بنیادی سہولیات کے حوالے سے ہونے والی مثبت تبدیلیوں کو بھی زیر بحث لایا جانا چاہیے۔