نگروٹہ ضمنی انتخاب: بی جے پی کی سیاست، تفریق کی نہیں ترقی کی ہے: بی جے پی کی امیدوار دیویانی رانا
جموں، (محمد اشرف گنائی): نگروٹہ اسمبلی حلقہ میں ضمنی انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی امیدوار دیویانی رانا نے عوامی رابطہ مہم تیز کرتے ہوئے ترقی، استحکام اور شفاف حکمرانی کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں دیویانی رانا نے کہا کہ وہ اپنے مرحوم والد اور سابق ایم ایل اے دیویندر سنگھ رانا کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ترقی یافتہ اور ہم آہنگ نگروٹہ کے خواب کو حقیقت بنانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والد نے اپنے دور میں شمولیتی اور پائیدار ترقی کے لیے جو عزم دکھایا، وہی ان کے لیے رہنما اصول رہے گا۔
ہر طبقے کو ترقی کے تسلسل میں شامل کرنے کی ضرورت
دیویانی رانا، جنہوں نے رواں سال جنوری میں بھارتیہ جنتا یووا مورچہ (بی جے وائی ایم) کی نائب صدر کے طور پر فعال سیاست میں قدم رکھا، نے کہا کہ ناگروٹہ نے حالیہ برسوں میں کئی ترقیاتی منصوبوں کا مشاہدہ کیا ہے، تاہم اب بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ان کے مطابق، اصل ضرورت ترقی کے تسلسل کو برقرار رکھنے اور ہر طبقے کو اس میں شامل کرنے کی ہے۔
سب کا وشواس، سب کا پریاس" صرف نعرہ نہیں
انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی پالیسی "سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس" صرف نعرہ نہیں بلکہ طرز حکمرانی کی بنیاد ہے، جس نے وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں پورے ملک اور جموں و کشمیر میں ترقی کی نئی راہیں کھولی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ پانچ برسوں میں خطے میں بنیادی ڈھانچے، روزگار، تعلیم اور عوامی بہبود کے میدان میں نمایاں تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں۔
حکومت حقیقی معنوں میں "متحدہ تنوع" کی نمائندہ
دیویانی رانا نے کہا کہ بی جے پی تفریق کی نہیں بلکہ ترقی کی سیاست کرتی ہے۔ مودی حکومت نے بغیر کسی مذہبی یا علاقائی امتیاز کے ہر طبقے کے لیے کام کیا ہے۔ شہری ہوں یا دیہی، سبھی علاقوں میں تبدیلی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی کی حکومت حقیقی معنوں میں "متحدہ تنوع" کی نمائندہ ہے، جو "سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، اور سب کا پریاس" کے جذبے کو فروغ دیتی ہے۔ دیویانی نے کارکنوں سے اپیل کی کہ وہ پارٹی کے ترقیاتی پیغام کو گھروں تک پہنچائیں اور عوامی حمایت مضبوط کریں۔
شفاف حکمرانی، مساوی ترقی اور عوامی خدمت کا ایجنڈہ
انہوں نے ناگروٹہ کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ بی جے پی کی شفاف حکمرانی، مساوی ترقی اور عوامی خدمت کے ایجنڈے پر عوام کا اعتماد برقرار رہے گا۔ انہوں نے پُراعتماد لہجے میں کہا کہ پارٹی کارکنوں کی محنت اور عوامی حمایت سے بی جے پی ایک بار پھر ناگروٹہ میں فیصلہ کن کامیابی حاصل کرے گی۔
دونوں جماعتوں کے درمیان برابر کا ٹکراؤ
واضح رہے کہ 11 نومبر کو ہونے والے ناگروٹہ اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں بی جے پی اور نیشنل کانفرنس دونوں جماعتوں نے پہلی بار خواتین امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے، جس سے یہ مقابلہ تاریخی اور دلچسپ بن گیا ہے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان اس بار کا ٹکراؤ ناگروٹہ کی سیاسی تاریخ کا نیا باب رقم کرے گا، جب کہ بی جے پی اس نشست کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ وہی نشست ہے جس پر دیویندر سنگھ رانا نے گزشتہ الیکشن میں 30 ہزار ووٹوں کی بڑی برتری سے کامیابی حاصل کی تھی۔