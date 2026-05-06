خاص انٹرویو: سونم وانگچک نے لداخ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا، کہا۔۔ "حکومت دل کے درد کے لیے سر درد کی دوا دے رہی ہے"
مرکزی حکومت نے 'لیہہ اپیکس باڈی' اور 'کرگل ڈیموکریٹک الائنس' کےساتھ 22 مئی کو نئی دہلی میں اگلے دور کی بات چیت طے کی ہے۔
Published : May 6, 2026 at 1:48 PM IST|
Updated : May 6, 2026 at 2:25 PM IST
سرینگر: ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک نے نئی دہلی میں ہونے والے آئندہ "بیوروکریٹ سطح" کے مذاکرات سے کسی بڑی پیش رفت کی "بہت کم امید" ظاہر کی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مرکز اور لداخ کے درمیان اعتماد کی کمی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
چار فروری کو ہونے والی بات چیت کے بعد سے جاری تعطل کو حل کرنے کے لیے، مرکزی حکومت نے 'لیہہ اپیکس باڈی' اور 'کرگل ڈیموکریٹک الائنس' کے ساتھ 22 مئی کو نئی دہلی میں بات چیت کا اگلا دور طے کیا ہے۔ حالانکہ، اس بار، وزیر مملکت برائے داخلہ کی زیر صدارت ہائی پاؤرڈ کمیٹی (ایچ پی سی) کے بجائے، ایک ذیلی کمیٹی بحث کرے گی۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں، سونم وانگچک نے کہا کہ وزیر داخلہ امت شاہ نے لیہہ کے اپنے دورے کے دوران ریاست کا درجہ اور لداخ کو چھٹے شیڈول کے تحت شامل کرنے جیسے اہم مطالبات پر بات کرنے سے انکار کرکے ایک موقع گنوا دیا ہے۔ شاہ، 30 اپریل کو بدھا کے آثار کی نمائش کے لیے لداخ پہنچے تھے۔ انھوں نے مقامی لیڈروں سے ملاقات کی، لیکن انھوں نے بات چیت کو صرف اوراق کے موضوع تک ہی محدود رکھا۔ انٹرویو کے اہم اقتباسات پڑھیں۔۔۔
سوال: چھ ماہ جیل میں گزارنے کے بعد آپ خود کو ایک فرد کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟
سونم وانگچک: مجھے امید ہے کہ میں پہلے سے زیادہ پختہ ہو گیا ہوں، کیونکہ آخر کار مجھے وہ وقت مل گیا جس کی میں کافی عرصے سے تلاش کر رہا تھا۔ میرے پاس خود شناسی، مراقبہ، پڑھنے اور لکھنے میں مشغول ہونے کا وقت تھا۔ ذاتی طور پر، یہ میرے لیے 'بحران کے اندر ایک موقع' کی طرح محسوس ہوا، حالانکہ صورتحال خطے (لداخ) کے لیے پریشان کن تھی۔ میں اس تجربے سے ابھر کر سامنے آیا ہوں جس میں پہلے سے زیادہ پرجوش اور پرسکون محسوس کر رہا ہوں۔
سوال: کیا آپ جیل میں گزارے اپنے وقت سے متعلق کچھ تجربات یا کہانیاں بتا سکتے ہیں؟
سونم وانگچک: آغاز بہت مشکل تھا۔ مجھے ایک لحاظ سے اپنے گھر سے اغوا کیا گیا تھا اور مجھے اپنی بیوی یا اپنے وکیل کو فون کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ جب ہم لیہہ، دہلی، یا جہاں کہیں بھی رک جائیں میں کال کر سکوں گا۔ تاہم، قومی سلامتی ایکٹ (NSA) کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے بعد میں اس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ہفتہ وار فیملی وزٹ کے علاوہ چھ ماہ تک میں نے کسی ایک شخص کا چہرہ نہیں دیکھا جو وردی میں نہ ہو۔ یہ مکمل قید تنہائی کے مترادف تھا۔
سوال: آپ پر 'غدار' کا لیبل لگانے والے الزامات اور آپ کے خلاف این ایس اے کے نفاذ پر آپ کا کیا ردعمل ہے؟
سونم وانگچک: اس سے مجھے ہنسی آتی ہے۔ اگر ان الزامات میں تھوڑی سی بھی سچائی ہوتی تو شاید مجھے تکلیف ہوتی۔ میں نے ملک کے لیے اور ہماری سرحدوں پر تعینات فوجیوں کے لیے کام کیا ہے۔ میں حال ہی میں کہہ رہا تھا کہ اگر مجھ جیسے شخص پر غدار کا لیبل لگا دیا جائے تو آپ کا معیار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ ملک کے باقی لوگ خود سے زیادہ ملک کی فکر کرنے کے معاملے میں بہت ہی آگے ہوں گے۔ لہذا، مجھے واقعی خوشی ہوگی اگر ہندوستانی قوم پرستی کا معیار واقعی اتنا بلند ہے کہ میں 'غدار' کے زمرے میں آتا ہوں۔ اگر میں واقعی ایک غدار ہوں، تو میں حب الوطنی کے لیے اتنا اعلیٰ معیار قائم کرنے پر ملک کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔
سوال: ستمبر میں ہونے والے تشدد کے بعد سے لداخ میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟
سونم وانگچک: یہ مؤثر طریقے سے ایک 'پولیس اسٹیٹ' بن چکی ہے، جہاں اظہار رائے کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ معمولی تبصرہ بھی پولیس کی طرف سے فون کال کو دعوت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لداخ میں اتنی گہری خاموشی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ جب پورا ملک میری گرفتاری اور دیگر مسائل پر آواز اٹھا رہی تھی تو لداخ خود کیوں خاموش رہا۔
مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ لوگ اتنے بڑے دباؤ اور خوف میں مبتلا تھے کہ وہ اپنے موبائل فون سے ستمبر کے واقعات کی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنے پر بھی مجبور ہو گئے۔ لوگوں کو حراست میں لیا گیا، اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئیں، یہ سب خوف کی فضا کو برقرار رکھنے کی کوشش میں تھے۔ تاہم گزشتہ ماہ جیل سے میری رہائی کے بعد سے لوگوں نے ایک بار پھر اپنے مسائل اور مطالبات کے حوالے سے بات کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔
سوال: لداخ میں پانچ نئے اضلاع کے اعلان نے کشیدگی کو جنم کیوں دیا، اور خاص کر کرگل کے لوگ اس سے کیوں ناخوش ہیں؟
سونم وانگچک: زنسکار کو چھوڑ کر، یہ عوامی مطالبہ نہیں تھا۔ لوگ دل کے درد کا علاج ڈھونڈ رہے تھے پھر بھی انہیں سر درد کی دوا دی جارہی ہے۔ کرگل میں اس کے حوالے سے خاص ناراضگی ہے کیونکہ یہ تقسیم غیر مساوی معلوم ہوتی ہے۔ کرگل کو صرف تین اضلاع الاٹ کیے گئے ہیں، جبکہ لیہہ کو پانچ ملے ہیں- حالانکہ یہ سچ ہے کہ جغرافیائی طور پر، لیہہ کرگل سے کافی بڑا ہے۔
تاہم، کرگل بہت سے دیہات پر مشتمل ہے۔ مثال کے طور پر 80 دیہاتوں کو ملا کرکے ایک ضلع بنایا گیا ہے۔ وہ آسانی سے کرگل کے اندر دو اضلاع بنا سکتے تھے، جو کہ کہیں زیادہ منطقی نقطہ نظر ہوتا۔ اس کی آبادیاتی اور ساخت کو دیکھتے ہوئے، کرگل کو غیر متناسب طور پر معمولی حصہ ملا ہے۔
اس پوری مشق کا کوئی بامعنی مقصد نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش معلوم ہوتی ہے۔ تاہم، ان کے مشترکہ عدم اطمینان کی وجہ سے، عوام کے مزید متحد ہونے کا امکان ہے۔ یہ ایک غلط اور فضول اقدام ہے جو سرکاری خزانے پر 850 کروڑ روپے کا بوجھ ڈالے گا — اور یہ ایسے وقت میں جب حکام خود دعویٰ کررہے ہیں کہ لداخ میں آمدنی کے کوئی آزاد ذرائع نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ وہ اس چیز پر اخراجات بڑھا رہے ہیں جس کی کبھی درخواست بھی نہیں کی گئی تھی۔
سوال: آپ نے گزشتہ ہفتے لیہہ میں وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی تھی۔ کیا آپ نے ریاست کا درجہ اور چھٹے شیڈول کے تحت شمولیت جیسے مطالبات پر بات کی؟
سونم وانگچک: وزیر داخلہ کی لیہہ آمد سے تین دن پہلے، میں نے کہا تھا کہ اگر وہ واقعی ایک بامعنی اور تعمیری بات چیت کے لیے اعتماد پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو مرکزی حکومت کو لیہہ میں 'ہائی پاورڈ کمیٹی' (ایچ پی سی) کی میٹنگ کا اعلان کرنا چاہیے۔ تاہم، جب انھوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو ہمیں مایوسی ہوئی۔
مجھے حیرت ہوئی کہ میٹنگ میں لداخ کو درپیش بنیادی مسائل پر توجہ نہیں دی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ ایک کھلی اور خوشگوار ملاقات ہوگی جس کا مقصد لداخ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ اس کے بجائے، یہ صرف مقدس آثار اور ترقیاتی اقدامات کے بارے میں بات چیت تک محدود رہی۔
میں نے وزیر داخلہ کو بتایا کہ جہاں ہم مرکزی حکومت کی طرف سے کئے گئے ترقیاتی کاموں کی تعریف کر رہے ہیں، وہیں لداخ کے لوگ اپنے جمہوری حقوق اور حفاظتی تحفظات کے بارے میں فکر مند ہیں۔
تاہم، وزیر داخلہ نے ان مسائل کو 22 مئی کو ہونے والی ذیلی کمیٹی کے اجلاس تک موخر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان معاملات پر اس فورم پر تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے، انہوں نے مزید کہا کہ ان کا موجودہ دورہ خالصتاً مذہبی نوعیت کا ہے- جس کی میں نے توقع نہیں کی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ اگلے دن بدھ جینتی منائی گئی، جو درحقیقت ایک مذہبی پروگرام تھا۔ تاہم، میں نے فرض کر لیا تھا کہ شام سے پہلے ہونے والی میٹنگ کا مقصد لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کا موقع ہوگا۔
میں نے درخواست کی کہ 22 مئی کو ہونے والی میٹنگ کو ''ہائی پاورڈ کمیٹی' کے اجلاس کے طور پر نامزد کیا جائے۔ پھر بھی، وزیر داخلہ نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ ذیلی کمیٹیاں ایک اہم مقصد کی تکمیل کرتی ہیں، اور یہ کہ اگر حالات سازگار رہے تو ہم بعد میں اسے اعلیٰ اختیاراتی اجلاس کی حیثیت دے سکتے ہیں۔ انھوں نے پرانے زخموں کو بھرنے اور اعتماد پیدا کرنے کا ایک اہم موقع گنوا دیا۔
سوال: آئندہ اجلاس کے حوالے سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟
سونم وانگچک: ہم آئندہ ذیلی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے بہت کم توقعات رکھتے ہیں۔ یہ نوکر شاہی کی سطح پر منعقد کی جانے والی میٹنگ ہے، اور اس طرح کی میٹنگیں کسی بھی ٹھوس فیصلے کے بغیر وقفے وقفے سے جاری رہتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں، اس سے زیادہ امید نہیں ہے.
سوال: 'لیہہ اپیکس باڈی' اور 'کرگل ڈیموکریٹک الائنس' کے لیے مذاکراتی عمل میں اگلا ٹھوس قدم کیا ہے؟
سونم وانگچک: یہ محض اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم ایک سادہ، سیدھے سادے مثبت نتائج کی توقع نہیں کر سکتے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ امکان ہے کہ یہ ایک طویل عرصے تک جاری رہنے والی جدوجہد ہے — اور اگر ایسا ہے، تو ایسا ہی صحیح۔
لداخ کے لیے جدوجہد صرف اس لیے ختم نہیں ہوگی کہ 'ہائی پاورڈ کمیٹی' (ایچ پی سی) کی میٹنگ لیہہ میں نہیں ہوئی، یا اس لیے کہ 22 مئی کو اس کے انعقاد کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ یہ جدوجہد کیا شکل اختیار کرے گی اس کا فیصلہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں اجتماعی قیادت کرے گی۔
سوال: مرکزی حکومت نے 2019 میں یونین ٹیریٹری (یوٹی) کا درجہ دینے کے لیے لداخ کے دیرینہ مطالبہ کو پورا کیا؛ تو پھر اب چھٹے شیڈول کے مطالبے پر اتنا زور کیوں ہے؟
سونم وانگچک: ہم ایک قانون ساز اسمبلی کے ساتھ ساتھ لداخ کے لیے یونین ٹیریٹری کا درجہ مانگ رہے تھے — جو ریاست جیسی اسمبلی کے طور پر مؤثر طریقے سے کام کرے گی۔ تاہم، جب 'لیہہ اپیکس باڈی' اور 'کرگل ڈیموکریٹک الائنس' نے ہاتھ ملایا تو ہم نے اسے مکمل ریاست کے مطالبے میں بدل دیا۔
اگر جموں و کشمیر کو ریاست کی بحالی کا وعدہ کیا گیا ہے تو لداخ بھی انہی جمہوری حقوق کا برابر کا حقدار ہے۔ بہر حال، دونوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو سابقہ ریاست جموں و کشمیر سے الگ کر دیا گیا تھا۔
اگرچہ ہم نے اپنے مطالبات میں اضافہ کیا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ قیادت 'ایک قانون ساز اسمبلی کے ساتھ یونین ٹیریٹری' کے حوالے سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اس مرحلے پر مکمل ریاست کے لیے دباؤ ڈالنا قبل از وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ قانون ساز اسمبلیوں کے ساتھ مرکز کے زیر انتظام علاقے عام طور پر وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ مکمل ریاستوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔
جہاں تک چھٹے شیڈول کا تعلق ہے، یہ 2019 سے پہلے ہمارا مطالبہ نہیں تھا۔ درحقیقت یہ حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) تھی جس نے 2019 اور 2020 دونوں کے لیے اپنے منشور میں چھٹے شیڈول کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے پارلیمانی اور لیہہ ہل کونسل دونوں انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ اب ہم صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان وعدوں کو پورا کریں۔
سوال: کیا لداخ کی تنظیمیں ان دو مطالبات (ریاست کا درجہ اور چھٹا شیڈول) کے حوالے سے کوئی سمجھوتہ کرنے کو تیار ہیں؟
سونم وانگچک: 'لیہ اپیکس' اور 'کے ڈی اے' کی قیادت ہمیشہ سے لچکدار رہی ہے اور اس نے ایک ایسے حل تک پہنچنے کے لیے 'لین دین' کے طریقہ کار کی وکالت کی ہے جو دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول ہو۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے اپنی تجویز پیش کرنے کو کہا ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے اب تک کچھ سامنے نہیں آیا ہے۔ اگر مقصد بیچ کا راستہ تلاش کرنا ہے، تو مرکزی حکومت کو بتانا چاہیے کہ اس کے پاس بحث کے لیے کون سے ایشوز موجود ہیں۔
جودھپور جیل میں چھ ماہ نظربند:
غور طلب ہے کہ میگسیسے ایوارڈ یافتہ وانگچک کو 26 ستمبر 2025 کو این ایس اے کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ گرفتاری ان کی قیادت میں 14 دن کی بھوک ہڑتال کے دو دن بعد ہوئی، جو 24 ستمبر کو پولیس کے ساتھ پرتشدد جھڑپوں میں بدل گئی تھی۔ ان جھڑپوں کے نتیجے میں چار افراد ہلاک اور 90 زخمی ہوئے تھے۔ انہیں چھ ماہ تک راجستھان کی جودھپور جیل میں نظر بند رکھا گیا۔
