کشمیر کے ساتھ ریزرویشن میں ناانصافی، حکومت رپورٹ پیش کرے: ڈاکٹر بشیر ویری
نیشنل کانفرنس لیڈر، رکن اسمبلی بجبہارا بشیر ویری نے کہا، حکومت اور ایل جی انتظامیہ کے درمیان فاصلہ عوامی مسائل کے حل میں رکاوٹ ہے۔
Published : November 7, 2025 at 5:07 PM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے بجبہارا ڈاکٹر بشیر ویری نے ای ٹی وی بھارت کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ پارٹی نے انہیں نگروٹہ اسمبلی حلقہ میں این سی امیدوار شمیم بیگم کی انتخابی مہم کے لیے مقرر کیا ہے اور وہ اس وقت جموں میں انتخابی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔
ڈاکٹر بشیر ویری سے جب یہ پوچھا گیا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نگروٹہ میں انتخابی جلسے کے دوران مائیک میں خرابی کے باعث تقریر ادھوری چھوڑ کر اسٹیج کیوں چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ "جب کوئی لیڈر عوام سے خطاب کے لیے وقت نکالتا ہے اور آخر میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے بات نہیں کر پاتا تو یہ افسوسناک لمحہ ہوتا ہے۔ ایک مقرر کے لیے یہ لمحہ بے حد مایوس کن ہوتا ہے جب وہ کسی خاص موضوع پر بات کرنا چاہتا ہو مگر اچانک مائیک بند ہو جائے۔"
رپورٹ مؤخر ہوئی تو سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں
انتخابی مہم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ "نگروٹہ نیشنل کانفرنس کا گڑھ رہا ہے، عوام شمیم بیگم کو کامیاب بنائیں گے، ہمیں پوری امید ہے کہ این سی کو واضح جیت حاصل ہوگی۔" ریزرویشن کے مسئلے پر ڈاکٹر ویری نے کہا کہ "کشمیر کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے کیونکہ یہاں کی 90 فیصد آبادی جنرل کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہے۔ حکومت کی جانب سے بنائی گئی سب کمیٹی کی رپورٹ میں تاخیر تشویشناک ہے۔ اگر یہ رپورٹ مزید مؤخر ہوئی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔"
ڈیلی ویجرز کو باقاعدہ کرنا وقت کی ضرورت
ڈیلی ویجرز کے مسئلے پر انہوں نے بی جے پی اور دیگر جماعتوں پر الزام لگایا کہ "انہوں نے گزشتہ 14 سالوں میں اس طبقے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ڈیلی ویجرز کا مسئلہ حقیقی ہے، لیکن حکومت کیا کریں گی ابھی بھی جموں کشمیر کے بزنس رولز کی فائل ہوم منسٹری میں زیر التوا ہے اور لیفٹیننٹ گورنر کے پاس اختیارات موجود ہیں، مگر حکومت مؤثر فیصلے نہیں کر رہی۔ ڈیلی ویجرز کو باقاعدہ کرنا وقت کی ضرورت ہے۔"
حکومت اور ایل جی انتظامیہ کے درمیان فاصلہ عوامی مسائل کے حل میں رکاوٹ: ڈاکٹر ویری
انہوں نے مزید کہا کہ "منتخب حکومت اور ایل جی انتظامیہ کے درمیان فاصلہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے، جو عوامی مسائل کے حل میں رکاوٹ بن رہا ہے۔" انتخابی منشور پر عمل درآمد کے سوال پر ڈاکٹر ویری نے کہا کہ "ہم نے انتخابات کے دوران جو وعدے کیے تھے، انہیں پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگرچہ ہمیں امید تھی کہ ریاستی درجہ بحال کیا جائے گا مگر ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اس کے باوجود ہماری حکومت وعدوں کی تکمیل کے لیے سنجیدگی سے کوشش کر رہی ہے۔"