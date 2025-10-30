ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیشنل کانفرنس نے اپنے انتخابی وعدے کبھی پورے نہیں کیے: سابق وزیر غلام حسن میر
سابق وزیر غلام حسن میر نے الزام لگایا ہے کہ نیشنل کانفرنس نے کبھی اپنے انتخابی وعدے پورے نہیں کیے۔
Published : October 30, 2025 at 4:48 PM IST|
Updated : October 30, 2025 at 4:54 PM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): اپنی پارٹی کے نائب صدر اور سابق وزیر غلام حسن میر نے ای ٹی وی بھارت کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے نیشنل کانفرنس پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی تاریخ گواہ ہے کہ اس جماعت نے آج تک کوئی انتخابی وعدہ پورا نہیں کیا۔ میر نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے ماضی میں رائے شماری، خود مختاری، ریاستی درجہ کی بحالی اور آرٹیکل 370 کی بحالی جیسے وعدے کیے مگر کبھی عملی اقدامات نہیں کیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ گورنر راج کے دوران نیشنل کانفرنس کے رہنماؤں نے کہا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو اسمارٹ میٹروں کو دریا میں پھینک دیں گے، مگر اب وہی حکومت پری پیڈ میٹر نصب کر رہی ہے۔ میر کے مطابق نیشنل کانفرنس کی کارکردگی ہمیشہ وعدوں تک ہی محدود رہی ہے۔
دربار موو پر بے جا خرچ اور وقت کا ضیاع
دربار موو کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر غلام حسن میر نے کہا کہ اس روایت کو بحال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ دفاتر جموں اور کشمیر دونوں مقامات پر بآسانی کام کر رہے تھے۔ ان کے مطابق سالانہ دربار موو پر بے جا خرچ اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔
اپنی پارٹی عوام تک براہ راست رسائی حاصل کرے گی
راجیہ سبھا انتخابات کے حوالے سے میر نے کہا کہ سات سال بعد جموں و کشمیر میں راجیہ سبھا کے انتخابات ہوئے اور نتیجہ مثبت رہا۔ دو ارکان جموں ڈویژن سے اور دو کشمیر سے منتخب ہوئے۔ بڈگام اور نگروٹہ کے ضمنی انتخابات پر بات کرتے ہوئے غلام حسن میر نے کہا کہ اپنی پارٹی دونوں نشستوں پر سرگرمی سے انتخاب لڑ رہی ہے تاکہ عوام تک براہ راست رسائی حاصل کی جا سکے اور عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر اجاگر کیا جا سکے۔