ETV Bharat / jammu-and-kashmir

نیشنل کانفرنس نے اپنے انتخابی وعدے کبھی پورے نہیں کیے: سابق وزیر غلام حسن میر

سابق وزیر غلام حسن میر نے الزام لگایا ہے کہ نیشنل کانفرنس نے کبھی اپنے انتخابی وعدے پورے نہیں کیے۔

Exclusive interview National conference never fulfilled election promises: Former Minister Ghulam Hassan Mir Urdu News
نیشنل کانفرنس نے کبھی اپنے انتخابی وعدے پورے نہیں کیے (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 30, 2025 at 4:48 PM IST

|

Updated : October 30, 2025 at 4:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں، (محمد اشرف گنائی): اپنی پارٹی کے نائب صدر اور سابق وزیر غلام حسن میر نے ای ٹی وی بھارت کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے نیشنل کانفرنس پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی تاریخ گواہ ہے کہ اس جماعت نے آج تک کوئی انتخابی وعدہ پورا نہیں کیا۔ میر نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے ماضی میں رائے شماری، خود مختاری، ریاستی درجہ کی بحالی اور آرٹیکل 370 کی بحالی جیسے وعدے کیے مگر کبھی عملی اقدامات نہیں کیے۔

انہوں نے مزید کہا کہ گورنر راج کے دوران نیشنل کانفرنس کے رہنماؤں نے کہا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو اسمارٹ میٹروں کو دریا میں پھینک دیں گے، مگر اب وہی حکومت پری پیڈ میٹر نصب کر رہی ہے۔ میر کے مطابق نیشنل کانفرنس کی کارکردگی ہمیشہ وعدوں تک ہی محدود رہی ہے۔

سابق وزیر غلام حسن میر سے خصوصی انٹرویو (ETV Bharat)

دربار موو پر بے جا خرچ اور وقت کا ضیاع

دربار موو کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر غلام حسن میر نے کہا کہ اس روایت کو بحال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ دفاتر جموں اور کشمیر دونوں مقامات پر بآسانی کام کر رہے تھے۔ ان کے مطابق سالانہ دربار موو پر بے جا خرچ اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔

Exclusive interview National conference never fulfilled election promises: Former Minister Ghulam Hassan Mir Urdu News
نیشنل کانفرنس نے کبھی اپنے انتخابی وعدے پورے نہیں کیے (ETV Bharat)

اپنی پارٹی عوام تک براہ راست رسائی حاصل کرے گی

راجیہ سبھا انتخابات کے حوالے سے میر نے کہا کہ سات سال بعد جموں و کشمیر میں راجیہ سبھا کے انتخابات ہوئے اور نتیجہ مثبت رہا۔ دو ارکان جموں ڈویژن سے اور دو کشمیر سے منتخب ہوئے۔ بڈگام اور نگروٹہ کے ضمنی انتخابات پر بات کرتے ہوئے غلام حسن میر نے کہا کہ اپنی پارٹی دونوں نشستوں پر سرگرمی سے انتخاب لڑ رہی ہے تاکہ عوام تک براہ راست رسائی حاصل کی جا سکے اور عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر اجاگر کیا جا سکے۔

Exclusive interview National conference never fulfilled election promises: Former Minister Ghulam Hassan Mir Urdu News
نیشنل کانفرنس نے کبھی اپنے انتخابی وعدے پورے نہیں کیے (ETV Bharat)

یہ بھی پڑھیں:

کشمیر کے مختلف علاقوں میں جنگلی جانوروں کی دہشت، وائلڈ لائف شمالی کشمیر رینج وارڈن کا خصوصی انٹرویو

وعدہ خلافی سے حساس سرحدی خطہ لداخ مزید کمزور ہوگا؛ ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک سے خاص بات چیت

ایک ہاتھ میں قران ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ، یوپی مدرسہ بورڈ ٹاپر نے کامیابی کا فلسفہ بتایا

طالب علموں میں تحقیقی مزاج پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت: وی سی کشمیر یونیورسٹی

سی بی ایس ای بورڈ انٹر کامرس میں ٹاپ کرنے والی فروا سے خصوصی گفتگو

رکن اسمبلی اوڑی، ڈاکٹر سجاد شفیع کا اوڑی کا دورہ، حالات کا لیا جائزہ

Last Updated : October 30, 2025 at 4:54 PM IST

TAGGED:

EXCLUSIVE INTERVIEW
FORMER MINISTER GHULAM HASSAN MIR
NC NEVER FULFILLED ELECTION PROMISE
NEVER FULFILLED PROMISES BY NC
INTERVIEW GHULAM HASSAN MIR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.