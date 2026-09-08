ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایکسکلوسیو: 'میں اپنی فلمیں دوبارہ نہیں دیکھتا': سنیماٹوگرافر انیل مہتا کا شاہ رخ خان کنکشن کا انکشاف
کشمیر میں جاری انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے دوران مہتا نے فلمی دنیا کے اپنے سفر اور تجربات ای ٹی وی بھارت کےساتھ شیئر کیے۔
Published : September 8, 2026 at 8:59 PM IST
سرینگر: معروف سنیماٹوگرافر انیل مہتا کا کہنا ہے کہ فلمی دنیا میں قدم رکھنا ان کے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ اس پیشے کے مستقبل کے بارے میں وہ خود بھی یقین سے کچھ نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے سنیمائی سفر میں صبر اور غیر یقینی صورتحال کو اہم قرار دیا۔
کشمیر میں جاری انٹرنینشل فلم فیسٹیول کے دوران ای ٹی وی بھارت کے نمائندے محمد ذوالقرنین زلفی کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انیل مہتا نے کہا کہ سنیماٹوگرافی کو بطور پیشہ اختیار کرنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا۔ "جب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے سنیماٹوگرافی کرنی ہے تو مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میرا سفر کہاں سے شروع ہوگا۔ یہ ایک بہت غیر یقینی پیشہ ہے۔"
انہوں نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ فلموں میں کام کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد اپنے والدین کو اس کی وضاحت کرنا بھی ان کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ ان کے مطابق: "یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ مجھے فلموں میں کام کرنا ہے، پھر سنیماٹوگرافی کرنی ہے اور اپنے والدین کو سمجھانا ہے کہ میں یہی کرنا چاہتا ہوں۔"
انیل مہتا نے اپنے کیریئر کے ابتدائی ایام میں معروف فلم ساز سنجے لیلا بھنسالی کے ساتھ کام کرنے کو اپنی زندگی کے بڑے سیکھنے والے تجربات میں شمار کیا۔ انہوں نے بھنسالی کے لیے ’ایس ایل بی‘ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی پہلی دو فلمیں ’خاموشی‘ اور ’ہم دل دے چکے صنم‘ تھیں۔ انہوں نے کہا: "خاموشی اور ہم دل دے چکے صنم میرے لیے بہت بڑے سیکھنے کے تجربات تھے۔"
مہتا کے مطابق ان فلموں کو ملنے والی پذیرائی نے ان کے لیے فلمی صنعت میں مزید کام کے دروازے کھولے۔ انہوں نے کہا: "چونکہ وہ فلمیں اچھی بنی تھیں اور دوسری فلم، ہم دل دے چکے صنم، کو انڈسٹری میں سراہا گیا، اس لیے مجھے اس کے بعد مزید کام ملا۔"
فلمی دنیا میں کوئی طے شدہ راستہ نہیں
مہتا نے کہا کہ فلمی دنیا میں کیریئر بنانے کا کوئی ایک طے شدہ فارمولہ نہیں ہے۔ ان کے مطابق ہر شخص کا اپنا سفر ہوتا ہے اور اس شعبے میں کامیابی کے لیے کوئی یقینی راستہ نہیں بتایا جاسکتا۔ انہوں نے کہا: "ہر شخص کا اپنا راستہ ہے۔ اس لیے میں کسی کو یہ فارمولا نہیں دے سکتا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ایسا ہی ہوگا۔"
انہوں نے کہا کہ فلمی دنیا میں غیر یقینی صورتحال بہت زیادہ ہے اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کسی کا سفر کب شروع ہوگا اور کب ختم۔ "فلموں میں غیر یقینی بہت زیادہ ہے۔ یہ کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔"
'ڈائریکٹر سے اختلاف ضروری نہیں'
سنیماٹوگرافر نے فلم سازوں کے ساتھ اپنے تعلقات پر بھی بات کی اور اس خیال کو مسترد کیا کہ فلم بناتے وقت اختلاف یا جھگڑا ہونا ضروری ہے۔ ان کے مطابق سنیماٹوگرافر کی بنیادی ذمہ داری ڈائریکٹر کے ویژن کو سمجھنا اور فلم کے لیے کام کرنا ہے۔ "سنیماٹوگرافر کی حیثیت سے آپ فلم کے لیے کام کرنے جاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ ان کے نقطہ نظر کو سمجھیں۔ جب آپ اسی جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اختلاف یا جھگڑے کے امکانات بہت کم ہوجاتے ہیں۔"
اپنی فلمیں دوبارہ نہیں دیکھتے انیل مہتا
گفتگو کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنی فلمیں دوبارہ دیکھ کر اپنے کام کا تجزیہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ ریلیز کے بعد اپنی فلمیں دوبارہ نہیں دیکھتے۔
اس موقع پر شاہ رخ خان کی اس عادت کا بھی ذکر ہوا کہ وہ اپنی فلمیں ریلیز ہونے کے بعد دوبارہ نہیں دیکھتے۔ مہتا نے کہا کہ اس معاملے میں ان کی اور شاہ رخ خان کی عادت ایک جیسی ہے۔ "آپ نے اچھی بات کہی کہ شاہ رخ اپنی فلمیں نہیں دیکھتے۔ اب شاہ رخ اور میرے درمیان ایک بات مشترک ہے کہ میں بھی اپنی فلمیں دوبارہ نہیں دیکھتا۔"
مہتا نے بتایا کہ فلم کی ایڈیٹنگ اور آخری مرحلے کے دوران وہ اسے بار بار دیکھتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ اسے مکمل کرتے ہیں۔ لیکن جب فلم کا آخری پرنٹ تیار ہوجائے اور وہ اسے ناظرین کے ساتھ دیکھ لیں تو دوبارہ دیکھنا ان کے لیے مشکل ہوجاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا: "اگر میری فلم کسی او ٹی ٹی پلیٹ فارم پر بھی چل رہی ہو تو میں اسے دوبارہ نہیں دیکھتا۔"
’راک اسٹار‘ اور ’ہائی وے‘ ان کے لیے خاص
جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کے دل کے سب سے قریب کون سی فلم ہے تو مہتا نے کسی ایک فلم کو اپنا پسندیدہ قرار دینے سے گریز کیا۔ تاہم انہوں نے فلم ساز امتیاز علی کے ساتھ لگاتار بنائی گئی دو فلموں کو اپنے کیریئر کے خاص تجربات میں شمار کرتے ہوئے کہا: "دراصل کوئی ایک پسندیدہ فلم نہیں ہے۔ لیکن میرے کیریئر میں ایک وقت ایسا آیا جب میں نے امتیاز کے ساتھ راک اسٹار اور ہائی وے لگاتار کیں۔ مجھے وہ تجربہ اور دونوں فلمیں بہت دلچسپ لگیں۔"
مہتا کے مطابق یہ دونوں فلمیں مین اسٹریم کی ہندی سنیما کا حصہ ہونے کے باوجود ان کے لیے ایک مختلف تخلیقی تجربہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تک وہ یش جی کے ساتھ کام کرچکے تھے، لیکن راک اسٹار اور ہائی وے کی تحریر اور منظر کشی کا انداز قدرے مختلف تھا۔ "اس لیے میرے لیے یہ دونوں فلمیں بہت قیمتی ہیں۔"
کئی کامیاب فلموں کے سنیماٹوگرافر
انیل مہتا نے ہندی سنیما کی کئی معروف فلموں کے لیے سنیماٹوگرافی کی ہے، جن میں لگان، کل ہو نہ ہو، کبھی الوداع نہ کہنا، ویر زارا، جب تک ہے جان، راک اسٹار، ہائی وے اور بدلاپور سمیت دیگر کئی ہِٹ فلمیں ہیں۔
ایوارڈز کے ذریعے پذیرائی
ان کی کئی فلموں نے بڑے ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں۔ آشوتوش گوواریکر کی ہدایت کاری میں بننے والی لگان نے بہترین تفریح فراہم کرنے والی بہترین مقبول فلم کا نیشنل فلم ایوارڈ جیتا تھا اور بہترین فارین لنگویز فلم کیلیے آسکر یعنی اکیڈمی ایوارڈ کے لیے بھی نامزد ہوئی تھی۔
مہتا نے ہم دل دے چکے صنم کی بھی سنیماٹوگرافی کی، جس نے بھنسالی کے ساتھ ان کے ابتدائی کام کو اہم پہچان دلائی۔
بین الاقوامی فلم فیسٹیول جموں و کشمیر میں مہتا کی گفتگو میں سنیماٹوگرافی کے فن اور فلمی دنیا میں کام کرنے کے لیے درکار صبر پر بھی بات ہوئی۔ انہوں نے کہا: "اگر آپ فلموں میں آنا چاہتے ہیں تو صبر آپ کی سوچ کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ ایسا کام نہیں ہے جو جلدی میں ہوجائے۔"
یہ بھی پڑھیں: