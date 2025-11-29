ETV Bharat / jammu-and-kashmir
صحافی کی مدد کرنے والے سابق فوجی نے کی کشمیری تاجر کو ’ایک کروڑ کی زمین‘ کی پیشکش
جموں کے ایک صحافی ارفاز ڈینگ کا مکان منہدم کیے جانے کی سخت مذمت کی جا رہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 29, 2025 at 7:32 PM IST
جموں: بے گھر ہوئے جموں کشمیر کے صحافی ارفاز ڈینگ کی مدد کے لیے پانچ مرلہ اراضی عطیہ کرنے والے ایکس سروس مین کلدیپ شرما کی انسان دوست پہل نے لوگوں کے دل جیت لئے، وہیں کشمیر کے ایک تاجر نے شرما کے اس عمل سے متاثر ہو کر انہیں پانچ مرلہ زمین کے کے بدلے کہیں زیادہ قیمتی زمین کی پیشکش کی ہے۔ شرما نے ای ٹی وی بھارت کو اس پیشکش کی تصدیق کی ہے۔
کشمیر کے ایک تاجر، جس نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی ہے، نے شرما کو تقریباً ایک کروڑ روپے مالیت کی زمین دینے کی خواہش کا اظہار کای ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ شرما کی فیاضی کا احترام کرنا چاہتا ہے، جنہوں نے ایک ایسے وقت میں ارفاز ڈینگ نامی جموں کے ایک صحافی کی مدد کی جب جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی (JDA) نے صحافی کے گھر کو مندہم کرکے ایک کنبے کو بے گھر کر دیا۔
کلدیپ شرما نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو میں بتایا کہ وہ اس پیشکش سے حیران بھی ہیں اور متاثر بھی۔ انہوں نے کہا: ’’آج جب لوگ ذات پات، رنگ اور مذہب کے نام پر لڑ رہے ہیں، اس لمحے نے ثابت کر دیا کہ انسانیت ابھی زندہ ہے۔‘‘
انہوں نے کہا کہ ڈینگ کے گھر کی انہدامی کے دوران ان کے بوڑھے والدین اور کمسن بچوں کی روتی بلکتی حالت دیکھ کر وہ اندر سے ہل گئے تھے۔ جس نے انہیں ارفاز ڈینگ جیسے عام شہری کی مدد کے لیے ابھارا۔
صحافی کے مکان کو منہدم کرنے کے وقت اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے شرما نے کہا: ’’میں نے تاجر کو بتایا کہ میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے صرف وہ تکلیف دہ ویڈیوز دیکھ کر دکھ ہوا۔ ان کے والدین روتے بلکتے افسران سے فریاد کر رہے تھے اور بچے بے بسی سے اپنا آشیانہ چور چور ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کوئی بھی اس منظر سے نہ گزرے۔‘‘ انہدامی کارروائی کے ایک روز بعد شرما نے صحافی کی مدد کے لیے اپنی ملکیتی زمین میں سے پانچ مرلہ اراضی عطیہ کی۔
شرما کے مطابق ان کے اس قدم کے بعد جموں و کشمیر بھر سے درجنوں لوگوں خاص کر سیاسی شخصیات نے انہیں فون کرکے ان کے اس عمل کو سراہا۔ ’’یہی ہماری بھائی چارگی ہے، ہر طبقے کے لوگ رابطے میں ہیں۔‘‘ شرمار کے مطابق کشمیری تاجر نے صبح سویرے فون کرکے انہیں بتایا کہ وہ اس اقدام کا ’’دوگنا‘‘ انہیں لوٹانا چاہتے ہیں اور جلد ہی ان سے ملنے ان کے گھر بھی آئے گا۔ تاہم شرما کا کہنا ہے کہ ان کی پہلی ترجیح اب بھی ارفاز ڈینگ کی بحالی ہے۔ ’’میں نے اسے کہا ہے کہ اپنے بھائی کا گھر دوبارہ بنانے کے لیے میں جو کچھ کرسکتا ہوں، کروں گا۔ مذہب نہیں، انسانیت سب سے اہم ہے۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: