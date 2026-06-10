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چنانی ناشری ٹنل کے متوازی دوسری سرنگ کے اعلان پر سابق ایم ایل اے کا اظہار تشکر
بھاجپا لیڈران نے چنانی ناشری ٹنل کے متوازی دوسری سرنگ کے اعلان کا خیرمقدم کرتے ہوئے عوام کو مبارکباد پیش کی۔
Published : June 10, 2026 at 7:04 PM IST
رامبن (نواز رونیال): بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما، سابق رکنِ اسمبلی رامبن اور موجودہ ضلع صدر نیلم کمار لنگے نے آج مرکزی حکومت اور مرکزی وزیر نتن گڈکری کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے حالیہ دورے کے دوران نتن گڈکری نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی (چنینی-ناشری) ٹنل کے متوازی ایک دوسرے ٹنل کی تعمیر کا اعلان کیا، جو علاقے کی ترقی اور خوشحالی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
اس موقعے پر وزیرِ اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بھی اپنے سوشل میڈیا پیغام کے ذریعے اس اعلان کا خیرمقدم کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ رامبن کے عوام کے لیے ایک خوش آئند قدم ثابت ہو گا۔
نیلم کمار لنگے نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئے ٹنل کی تعمیر سے علاقے میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، جس سے بے روزگاری میں کمی آئے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ چنینی-ناشری ٹنل میں پیش آنے والے حادثات اور ٹریفک مسائل میں بھی خاطر خواہ کمی متوقع ہے، جس سے عوام کو براہِ راست فائدہ پہنچے گا۔
انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ علاقے میں ترقی اور روزگار کے فروغ کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ حکومت کی اولین ترجیح عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنا اور ان کی زندگی کو مزید آسان بنانا ہے۔
آخر میں انہوں نے وزیرِ اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر نتن گڈکری اور ڈاکٹر جتیندر سنگھ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس منصوبے کو خطے کی ترقی کے لیے ایک سنگِ میل قرار دیا۔