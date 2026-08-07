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جموں و کشمیر کے سابق مذاکرات کار کی قیادت میں گروپ نے اپنی سالانہ رپورٹ پیش کی، ریاست کی بحالی کی سفارش
سابق سرکاری ملازمین کےفورم نےجموں و کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ بحال کرنے اور ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 کو منسوخ کرنے کی سفارش کی۔
Published : August 7, 2026 at 10:40 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کے فورم کی دو رکنی ٹیم، جس کی سربراہی جموں و کشمیر کے سابق مبصر رادھا کمار نے کی، اپنی سالانہ رپورٹ کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو پیش کی۔ انہیں انہیں سری نگر میں تقریب منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
'جموں و کشمیر: مرکزی حکمرانی کے سات سال' کے عنوان سے یہ رپورٹ 7 اگست کو سری نگر میں ایک تقریب میں جاری کی جانی تھی۔ یہ تاریخ دفعہ 370 کی منسوخی اور ریاست کو دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے کی ساتویں سالگرہ کے دو دن بعد تھی۔
کمار سابق ہوم سکریٹری گوپال پلئی کے ساتھ فورم کے شریک چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ سری نگر میں ڈل جھیل کے کنارے واقع شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں ایک تقریب کے دوران انہیں رپورٹ جاری کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
جمعہ کو انہوں نے ایئر وائس مارشل (ریٹائرڈ) کپل کاک کے ساتھ سری نگر میں نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) اور کانگریس کے دفاتر کا دورہ کیا اور ذاتی طور پر رپورٹ پیش کی۔ ایک دن پہلے، انہوں نے سی پی آئی (ایم) لیڈر اور کولگام ایم ایل اے ایم وائی تاریگامی سے ملاقات کی۔ تاہم، انہوں نے اطلاع دی کہ انہیں وادی کے اعلیٰ عالم میر واعظ عمر فاروق سے اس دوپہر نگین میں ان کی رہائش گاہ پر ملنے سے روک دیا گیا۔
کمار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہر ایک نے رپورٹ پر مثبت جواب دیا اور ہم سے ریاست کی بحالی، آئینی حقوق اور حقوق کی تنسیخ کے مسائل پر بات چیت جاری رکھنے کو کہا۔ ایم ایل اے نے منسوخی اور اختیارات کی کمی کے بارے میں بات کی۔"
دونوں رہنماؤں نے سری نگر میں حکمراں این سی کے دفتر میں این سی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ سے ملاقات کی۔کمار نے کہا کہ انہوں نے قانون سازوں اور سینئر رہنماؤں کے ساتھ کئی شکایات اٹھائیں، بشمول اتھارٹی کی کمی اور انتظامیہ پر لیفٹیننٹ گورنر کا اثر و رسوخ۔
کمار نے محبوبہ مفتی سے ملاقات کی، جنہوں نے انہیں 5 اگست کی برسی سے عین قبل صورتحال اور ان کے خلاف درج کیے گئے پولیس کیس سے آگاہ کیا۔ مفتی کی بیٹی التجا مفتی پر پولیس نے پارٹی ہیڈکوارٹر کے باہر احتجاج کے دوران ایک سینئر پولیس افسر پر مبینہ طور پر حملہ کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا تھا جب وہ سٹی سینٹر کی طرف احتجاجی مارچ نکالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔
ملک بھر کے سابق سرکاری ملازمین کے ایک فورم نے جموں و کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ بحال کرنے اور جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 کو منسوخ کرنے کی سفارش کی ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تنزلی ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 1 اور 3 کی خلاف ورزی ہے، اور بنیادی ڈھانچے کے نظریے کی بھی خلاف ورزی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان ایک وفاقی جمہوریت ہے اور ریاستوں کے حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے - ایک اصول جو نصف صدی سے زیادہ عرصے سے ہندوستان کے اتحاد کی بنیاد رہا ہے۔
فورم نے حکمراں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی جانب سے ریاست کی بحالی کی مہم کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ مہم جاری رہے گی۔
فورم نے خبردار کیا کہ لال قلعہ پر دہشت گردانہ حملے کی روشنی میں مرکزی حکومت یہ دلیل دے سکتی ہے کہ ریاست کی بحالی کا یہ صحیح وقت نہیں ہے۔ یہ دلیل نہ صرف غلط ہے بلکہ یہ دلیل بھی دی جا سکتی ہے کہ رپورٹ کے مطابق ایسا کرنے کا یہی صحیح وقت ہے۔
رپورٹ میں جموں و کشمیر کے لداخ اور پاکستان کے زیر قبضہ علاقوں پر ایک مخصوص سیکشن ہے، جو لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور اسے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کی وکالت کرتا ہے۔
اس میں کہا گیا کہ جولائی 2026 میں ہونے والی حالیہ بات چیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ انہوں نے لداخ میں مظاہرین کے خلاف پی ایس اے اور یو اے پی اے کے تحت درج مقدمات پر بھی تیزی سے نظرثانی کا مطالبہ کیا۔
فورم نے مطالبہ کیا کہ 24 ستمبر 2025 کو لداخ میں احتجاج کرنے والے نوجوانوں کے خلاف مقدمات واپس لیے جائیں، جیسا کہ 20 جولائی 2026 کو ہندوستان بھر میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں پر اتفاق کیا گیا تھا۔ فورم نے ستمبر 2025 میں ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال کے بعد شروع ہونے والے تشدد کا حوالہ دیتے ہوئے یہ نکتہ اٹھایا۔
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پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت میں مظاہروں کے بارے میں ایک رپورٹ جس میں انتخابی اصلاحات کا مطالبہ کیا گیا تھا جس میں پی او کے اسمبلی میں پناہ گزینوں کے لیے مخصوص 12 نشستوں کو ختم کرنا، منصفانہ انتخابات، سول سوسائٹی کے کارکنوں کے خلاف مقدمات کی واپسی، بجلی کے نرخوں اور سبسڈی والی اشیائے خوردونوش کی قیمتوں پر دوبارہ مذاکرات شامل ہیں۔